Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу

Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
Не просто для галочки, без неприятной коммерции, под авторским соусом — мы покажем вам настоящий Стамбул.

Это будет большой день на двух континентах, наполненный живыми историями о людях, деталями, беседами за кофе и чаем.

От улицы Истикляль и Галатской башни до дворца Бейлербей и района Балат: вы увидите знаковые места и попадёте в секретные, сравните разные районы и ощутите себя стамбульцами.
5
13 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта необычная экскурсия проходит в формате постоянной беседы. Мы рассказываем об истории каждой локации и о жизни современного Стамбула (семья, работа, зарплата, жильё, отдых). Даём советы по городу и открыты любым вопросам.

Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь

История Турецкой Республики началась на площади Таксим: здесь начнём прогулку и мы, поговорим о деятельности и жизни Ататюрка. Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах.

Пера Палас, «Убийство в восточном экспрессе» и богемные улочки

Особым впечатлением в районе Бейоглу станет отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах. После немного погуляем по Джихангиру с его винтажными лавками, вновь попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником.

На кораблике по Босфору — к дворцу Бейлербей

Мимо Галатской башни спустимся к бухте Золотой Рог, где сядем на городской кораблик и отправимся в азиатскую часть Стамбула по волнам Босфора. Захватите с собой симит, чтобы покормить чаек с палубы!

Вы увидите мосты, соединяющие две части света, и знаменитый дворец Долмабахче, но посетите другой — тоже великолепный, но без туристических толп. Залы Бейлербей вы исследуете самостоятельно с бесплатным аудиогидом; вместе полюбуемся садами.

Обед: морепродукты с бокалом шардоне или семейный мясной ресторан

Вернёмся в европейскую часть Стамбула на метро (ветка Мармарай, которая проложена под Босфором). К этому моменту наступит время плотно поесть: предлагаем в рыбном ресторане с видом на бухту Золотой Рог и мечеть Сулеймание. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами; золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле. Если вы предпочитаете мясные блюда, то можно пообедать в аутентичном заведении в районе Нишанташи.

Красочный квартал Балат

Приготовьте камеру, мы приехали в колоритный, фотогеничный и радужный еврейский квартал! Понаблюдаем за местными жителями, заглянем в антикварные магазинчики, попьём чай с чизкейком. Если наша встреча случится в летнее время, то по пути в Балат успеем пройти через Египетский рынок и мечеть Сулеймание.

Небоскрёб Сапфир: Стамбул у ваших ног

Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине… Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба.

Достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню. Осталось только загадать желание — вновь вернуться в чарующий Стамбул!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но мы будем часто передвигаться на общественном транспорте (охватим все его виды), потому что в Стамбуле это удобно и быстро
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно надевайте удобную разношенную обувь — ходить будем очень много
  • И также обязательно возьмите с собой наличные турецкие лиры

Ваши примерные дополнительные расходы:

  • Проезд — €10 с человека за весь день
  • Входные билеты во дворец Бейлербей (€10 с человека) и на смотровую площадку (€15 с человека)
  • Обед без алкоголя и чай/кофе — €30 с человека за весь день. Имейте в виду, что не во всех местах можно купить/заказать алкоголь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€162
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
7 июня 2024
Я в полном восторге от экскурсии с гидом Керимом! Он настоящий профессионал своего дела и увлечённый знаток истории и культуры. Керим провел нас по самым удивительным местам, раскрывая их тайны
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и легенды с такой страстью и энтузиазмом, что каждый момент казался волшебным.

Его рассказы были насыщены интересными фактами и захватывающими историями, которые оживляли каждый уголок города. Керим не только показал нам известные достопримечательности, но и открыл множество скрытых жемчужин, о которых мы никогда бы не узнали сами. Он умело сочетал знания с лёгкостью общения, создавая атмосферу дружеской прогулки.

Кроме того, Керим всегда был внимателен к нашим желаниям и потребностям, готов ответить на любой вопрос и предложить лучшие варианты маршрута. Его забота о комфорте и удобстве гостей просто поражает.

Эта экскурсия с Керимом стала настоящим открытием для нас и оставила массу ярких впечатлений. Мы благодарны ему за незабываемое путешествие и обязательно порекомендуем его всем друзьям и знакомым!

Ева
6 июня 2024
Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
Лера
5 июня 2024
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами будет.
Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько
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всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!!
От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

Карина
4 июня 2024
Спасибо большое за прогулку!
Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и много чего.
Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания,
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хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

Спасибо большое за прогулку!
Maxim
4 июня 2024
Хочу от всего сердца поблагодарить нашего гида! Интересно очень и душевно!
И ещё спасибо за бесценные советы и рекомендации - не представляю как бы мы без вас справились.
Обязательно веренёмся к вам!! Спасибо!
Хочу от всего сердца поблагодарить нашего гида! Интересно очень и душевно!
Людмила
3 июня 2024
Хочу поблагодарить нашего гида Керима! Мы такого человека первый раз встречаем, если честно. Так было интересно! Вот всё сошлось - и красота, и ум, и чувство юмора, и забота, и коммуникация. Мы будем скучать! Спасибо именно за ВАШ Стамбул! Он оказался восхитительный!
Хочу поблагодарить нашего гида Керима! Мы такого человека первый раз встречаем, если честно. Так было интересно!
Polina
3 июня 2024
Благодарим нашего гида Жумали
за интересную прогулку! От души!
Столько увидеть за один день можно было только с ним - это мы теперь точно понимаем, потому что есть уже опыт.
Восхищает сам маршрут - как мастерски выстроен!

Мы и на двух континентах побывали, и на Истикляль, и кофе пили, и были на очень красивом еврейском квартале!

Спасибо спасибо спасибо!!
Марина
28 мая 2024
Спасибо большое Кериму за прекрасный день! Выдержать такую весёлую компанию не каждый сможет, поэтому мы для девичника искали очень надёжного и опытного гида.

Нашли по отзывам, переписывались, созвонились и он сразу
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нам так понравился!

Не представляю кого-то другого.
Всё чётко, с юмором.

Керим прекрасно знает город, и за день мы успели побывать и в Азии и в Европе и во дворце и на небоскрёбе и на Босфоре!

На следующий день он помог нам яхту заказать - это вообще было так круто! Мы расслабились, потому что Керим с турецким гостеприимством и любезностью обо всём позаботился и это было так приятно!!

А ещё Керим очень красивый и стильный, ходишь с ним как со звездой!!!

Всем от души рекомендую, такого второго точно нет!!!!

Лена
27 мая 2024
провела волшебный день в Стамбуле, благодаря замечательному гиду Акыну! День был многогранный, насыщенный, прошел на одном дыхании! Столько впечатлений, что даже перехватывало дыхание! Ты большой молодец, влюбленный в город, людей, в каждый дом и камушек! В следующий приезд - прогулки только с тобой!
провела волшебный день в Стамбуле, благодаря замечательному гиду Акыну! День был многогранный, насыщенный, прошел на одном
Дмитрий
27 мая 2024
Здравствуйте! Хочу поблагодарить нашего гида Керима за прекрасный день в Стамбуле. Он гений в организации хоть чего - мы уже слышали об этом и поэтому я посоветовался с ним как
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сделать предложение девушке руки и сердца в романтичной обстановке, чтобы она сказала ДА.

Керим полностью всё взял на себя, всё организовал - световое шоу под огромным мостом когда мы проплывали рядом и она видела большие светящиеся буквы - предложение выйти замуж.

Она плакала от радости потому что это было так неожиданно, и очень романтично. Спасибо большое!

Прогулка получилась у нас очень душевная и мы так хорошо провели время. Удивило что всё успели посмотреть, везде были - Керим как рыба в воде в городе, знает как быстрее добраться, где вкусно поесть.

Ещё очень тронуло, что он помог родителям купить подарки - свежие и качественные лукум и пахлаву.

Я не представляю как в Стамбуле можно быть впервый раз и без такого гида.
Керим, спасибо за всё!!!

Здравствуйте! Хочу поблагодарить нашего гида Керима за прекрасный день в Стамбуле. Он гений в организации хоть
Nikita
26 мая 2024
С Керимом нас познакомили друзья - они уже гуляли с ним и остались в полном восторге.
Мы путешествуем с детьми подростками и переживали, что детям будет не интересно, устанут да и
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сами волновались немного, когда увидели программу тура, потому много всего.
Но оказалось, что так всё хорошо и чётко спланировано, что мы мы не торопясь всё успели - и по Истикляль погуляли и во дворце были и по Босфору плавали на кораблике.

Оказывается на нём даже чаю можно попить. Сын кормил чаек с палубы и мы много сделали хороших фото. Очень понравился закат с небоскрёба - мы с такой высоты впервые видим.
Керим такой весёлый, внимательный, остроумный—мы подружились с ним и хотим приехать ещё раз с коллегами.

Спасибо дорогой Керим от всей души!!!

Дети по вашей рекомендации сходили в тот музей с машинами и остались в полном восторге!!!

Ирина
25 мая 2024
Нам с мужем подарили тур по Стамбулу наши дети на юбилей. Мы немного волновались, потому что огромный город и первый раз в нём. Но когда увидели нашего гида Керима -
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он пришёл за нами в отель, мы так обрадовались, что дети выбрали именно его!

Заботливый и такой внимательный - у мужа ноги болят и ему тяжело быстро ходить, но Керим такой добрый - не просил нас идти быстрее а наоборот, искал место где нам можно присесть отдохнуть, с таким теплом и искренне заботился о нас.

Столько всего интересного мы успели за день- я не представляю как бы мы одни без Керима смогли хоть маленькую часть увидеть - город то огромный!

Очень рады знакомству и всем рекомендуем

Элен
25 мая 2024
Мы путешественники искушённые и всегда очень требовательные к выбору маршрута, отеля, гида.
Наш гид в Стамбуле - превзошёл наши ожидания.
Точность, идеально организованный маршрут, продуманные до мелочей организационные нюансы, внимание и забота.

Добавить к этому, что у Керима высокий уровень во всём - прекрасно знает город, отличный собеседник, очень стильно одет - с таким человеком гулять по городу одно удовольствие.
С удовольствием рекомендую всем!!!
Мы путешественники искушённые и всегда очень требовательные к выбору маршрута, отеля, гида.

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