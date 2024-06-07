Это будет большой день на двух континентах, наполненный живыми историями о людях, деталями, беседами за кофе и чаем.
От улицы Истикляль и Галатской башни до дворца Бейлербей и района Балат: вы увидите знаковые места и попадёте в секретные, сравните разные районы и ощутите себя стамбульцами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта необычная экскурсия проходит в формате постоянной беседы. Мы рассказываем об истории каждой локации и о жизни современного Стамбула (семья, работа, зарплата, жильё, отдых). Даём советы по городу и открыты любым вопросам.
Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь
История Турецкой Республики началась на площади Таксим: здесь начнём прогулку и мы, поговорим о деятельности и жизни Ататюрка. Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах.
Пера Палас, «Убийство в восточном экспрессе» и богемные улочки
Особым впечатлением в районе Бейоглу станет отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах. После немного погуляем по Джихангиру с его винтажными лавками, вновь попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником.
На кораблике по Босфору — к дворцу Бейлербей
Мимо Галатской башни спустимся к бухте Золотой Рог, где сядем на городской кораблик и отправимся в азиатскую часть Стамбула по волнам Босфора. Захватите с собой симит, чтобы покормить чаек с палубы!
Вы увидите мосты, соединяющие две части света, и знаменитый дворец Долмабахче, но посетите другой — тоже великолепный, но без туристических толп. Залы Бейлербей вы исследуете самостоятельно с бесплатным аудиогидом; вместе полюбуемся садами.
Обед: морепродукты с бокалом шардоне или семейный мясной ресторан
Вернёмся в европейскую часть Стамбула на метро (ветка Мармарай, которая проложена под Босфором). К этому моменту наступит время плотно поесть: предлагаем в рыбном ресторане с видом на бухту Золотой Рог и мечеть Сулеймание. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами; золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле. Если вы предпочитаете мясные блюда, то можно пообедать в аутентичном заведении в районе Нишанташи.
Красочный квартал Балат
Приготовьте камеру, мы приехали в колоритный, фотогеничный и радужный еврейский квартал! Понаблюдаем за местными жителями, заглянем в антикварные магазинчики, попьём чай с чизкейком. Если наша встреча случится в летнее время, то по пути в Балат успеем пройти через Египетский рынок и мечеть Сулеймание.
Небоскрёб Сапфир: Стамбул у ваших ног
Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине… Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба.
Достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню. Осталось только загадать желание — вновь вернуться в чарующий Стамбул!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но мы будем часто передвигаться на общественном транспорте (охватим все его виды), потому что в Стамбуле это удобно и быстро
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Обязательно надевайте удобную разношенную обувь — ходить будем очень много
- И также обязательно возьмите с собой наличные турецкие лиры
Ваши примерные дополнительные расходы:
- Проезд — €10 с человека за весь день
- Входные билеты во дворец Бейлербей (€10 с человека) и на смотровую площадку (€15 с человека)
- Обед без алкоголя и чай/кофе — €30 с человека за весь день. Имейте в виду, что не во всех местах можно купить/заказать алкоголь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€162
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько
Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и много чего.
Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания,
И ещё спасибо за бесценные советы и рекомендации - не представляю как бы мы без вас справились.
Обязательно веренёмся к вам!! Спасибо!
за интересную прогулку! От души!
Столько увидеть за один день можно было только с ним - это мы теперь точно понимаем, потому что есть уже опыт.
Восхищает сам маршрут - как мастерски выстроен!
Мы и на двух континентах побывали, и на Истикляль, и кофе пили, и были на очень красивом еврейском квартале!
Спасибо спасибо спасибо!!
Нашли по отзывам, переписывались, созвонились и он сразу
Мы путешествуем с детьми подростками и переживали, что детям будет не интересно, устанут да и
Наш гид в Стамбуле - превзошёл наши ожидания.
Точность, идеально организованный маршрут, продуманные до мелочей организационные нюансы, внимание и забота.
Добавить к этому, что у Керима высокий уровень во всём - прекрасно знает город, отличный собеседник, очень стильно одет - с таким человеком гулять по городу одно удовольствие.
С удовольствием рекомендую всем!!!