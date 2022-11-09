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я хочу, в течении часа Лена ответила мне, и дала подробную консультацию, сто мы можем посмотреть за то время, которое у нас есть, н у и соответственно бюджет, накануне выходных в пятницу, Лена сообщила, что заболела и максимально быстро предоставила нам вариант своей замены. в течении дня, знакомая Лены провела для нас экскурсию по центру Стамбула, людей было очень много, поэтому не везде удалось попасть, но экскурсия в целом прошла наполненной. Мне понравилось. Хочу добавить, что даже при объективных причинах, в виде болезни, Лена не оставила нас без Гида, в последний момент) спасибо. Кроме того, я еще обращался к Лене помочь найти варианты развлечений на выходных, а так как отпраздновать ДР моего сына, в замен получил добросовестное отношение и помощь, рекомендую, как гида и помощника по Стамбулу))