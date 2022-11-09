Обзорная пешеходная экскурсия по Стамбулу — первое знакомство с магическим городом трех эпох. Вместе со мной вы увидите все главные достопримечательности, узнаете важные исторические события. Легенды, тайны и интересные факты. Почувствуете уникальность вечного города. Окунетесь в историю и культуру. Составите свой образ этого удивительного места.
Описание экскурсии
Что вас ждет?
Прогуляемся по достопримечательностям города • Расскажу вам интересные факты, легенды и тайны города • Сделаете много красивых фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания гостя
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочу дать обратную связь по работе с Леной, в предверии выходных решил с друзьями пройти по основным достопримечательностям Стамбула, нашел на сайте контакт Лены, написал ей в двух словах, что
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А
Елена, спасибо большое ещё раз за фото и видео и ваши чудесные рассказы. Замечательная память будет.
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Л
Елена, спасибо большое за экскурсии, мы столько всего узнали и увидели с вами! Удачи вам!
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Л
Елена, спасибо большое за экскурсии, мы столько всего узнали и увидели с вами! Удачи вам!
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О
Добрый день. Я уже в России. Спасибо, очень благодарна за общение!
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М
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