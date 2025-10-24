Описание экскурсии
Мечеть Сулеймание
«Эта мечеть будет стоять вечно!» — заявил архитектор Синан. И угадал. Я познакомлю вас с историей одного из самых известных символов Османской империи. Вы увидите тюрбе (усыпальницу) султана Сулеймана и Роксоланы. И побываете на смотровой площадке с прекрасным видом на Босфор.
Район Балат
Атмосферный контрастный Балат — один из старейших районов города. Когда-то здесь соседствовали разные народы и целых три религии. Сегодня же это один из самых богемных районов Стамбула, где проходят съёмки турецких сериалов. Мы неспешно погуляем по улочкам с разноцветными домиками и понаблюдаем за окружающей жизнью.
Собор Святого Георгия
Главный храм Константинополя со множеством христианских святынь, среди которых столб бичевания Христа, исторические иконы, трон Иоана Златоуста, мощи трёх святителей и трёх святых жён.
Холм Пьер Лоти
Одна из самых известных смотровых площадок Стамбула. Отсюда открывается прекрасный вид на бухту Золотой Рог и почти весь исторический центр города. А ещё здесь есть небольшое кафе, где можно выпить чашечку турецкого чая или кофе и насладиться панорамами.
Организационные детали
- Экскурсия пешая, но между некоторыми локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте — трамвае или метро. Будет около 8 поездок, стоимость каждой — 27 лир за человека
- Также дополнительно оплачивается подъём на холм Пьер Лоти на фуникулере — 27 лир за человека (по желанию)
- По понедельникам вход в усыпальницу закрыт
- Мы будем посещать храмы и мечети, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о соответствующей одежде (как женщины, так и мужчины)
