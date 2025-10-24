Мои заказы

Колоритный Стамбул

Увидеть разные грани прекрасного города
Каждый уголок Стамбула наполнен историей и особой атмосферой. На этой прогулке вы увидите разный город — но всегда красочный и интересный. Заглянете в мечеть Сулеймание, посетите древний храм и церковь из чугуна. Погуляете по разноцветному Балату. Полюбуетесь панорамами с нескольких смотровых площадок. А я расскажу вам всё самое интересное о Стамбуле!
5
6 отзывов
Колоритный Стамбул© Фырат
Колоритный Стамбул© Фырат
Колоритный Стамбул© Фырат
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мечеть Сулеймание

«Эта мечеть будет стоять вечно!» — заявил архитектор Синан. И угадал. Я познакомлю вас с историей одного из самых известных символов Османской империи. Вы увидите тюрбе (усыпальницу) султана Сулеймана и Роксоланы. И побываете на смотровой площадке с прекрасным видом на Босфор.

Район Балат

Атмосферный контрастный Балат — один из старейших районов города. Когда-то здесь соседствовали разные народы и целых три религии. Сегодня же это один из самых богемных районов Стамбула, где проходят съёмки турецких сериалов. Мы неспешно погуляем по улочкам с разноцветными домиками и понаблюдаем за окружающей жизнью.

Собор Святого Георгия

Главный храм Константинополя со множеством христианских святынь, среди которых столб бичевания Христа, исторические иконы, трон Иоана Златоуста, мощи трёх святителей и трёх святых жён.

Холм Пьер Лоти

Одна из самых известных смотровых площадок Стамбула. Отсюда открывается прекрасный вид на бухту Золотой Рог и почти весь исторический центр города. А ещё здесь есть небольшое кафе, где можно выпить чашечку турецкого чая или кофе и насладиться панорамами.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, но между некоторыми локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте — трамвае или метро. Будет около 8 поездок, стоимость каждой — 27 лир за человека
  • Также дополнительно оплачивается подъём на холм Пьер Лоти на фуникулере — 27 лир за человека (по желанию)
  • По понедельникам вход в усыпальницу закрыт
  • Мы будем посещать храмы и мечети, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о соответствующей одежде (как женщины, так и мужчины)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1406 туристов
Привет, меня зовут Фырат! Я коренной житель Турции и с радостью поделюсь знаниями о своей любимой стране. Высшее образование получил в Молдавии, специализация — преподаватель русского и английского языков. В
читать дальше

2016 году я стал профессиональным гидом с лицензией от Министерства культуры и туризма. С тех пор работаю в этой сфере и уверен, что это моё призвание! Любовь к Стамбулу занимает особое место в моей жизни. Я с восторгом рассказываю гостям о культуре, истории и искусстве этого прекрасного города. Знаю, как грамотно спланировать маршрут и показать вам те места, которые скрыты от большинства туристов. С уважением, Фырат — ваш путеводитель по загадочному и такому пленительному Стамбулу! До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ирина
Ирина
24 окт 2025
Фират отличный рассказчик и замечательный человек. Экскурсия спокойная, размеренная и познавательная, как с хорошим другом. Уже не первая наша экскурсия с этим экскурсоводом и, думаю, не последняя. Всем рекомендую любую экскурсию Фирада
Наталия
Наталия
14 окт 2025
Это была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю в рамках экскурсии, но и прекрасно провели время. Остались очень довольны и, конечно же, мы рекомендуем всем Вам экскурсии у Фырата!!!!!
Это была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю вЭто была потрясающая экскурсия!!! Гид Фырат высококлассный проводник по Стамбулу! Мы не только узнали историю в
Наталья
Наталья
31 авг 2025
Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.
Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.Нам понравилась экскурсия и особенно маршрут. Много нового узнали, в общем рекомендуем на 100 процентов.
Светлана
Светлана
26 июн 2025
Сердечно благодарю Фырата за волшебное путешествие-прогулку по Стамбулу и погружение в его историю и культуру, прошлую и настоящую!
Экскурсию посещали вдвоём с 10-ти летним сыном, при выборе тематики маршрута хотелось, с
читать дальше

учётом возраста ребёнка, чтобы содержание с одной стороны охватывало историческое наследие, но с другой также давало возможность увидеть сегодняшний мир Стамбула, разноплановый и колоритный, и чтобы ребёнок мог это также воспринять. Очень рада, что у Фырата есть такое экскурсионное предложение, которое даже превзошло все мои ожидания. Остались с сыном в полном восторге и от продуманности маршрута, и от прекрасной организации, и от вдохновляющих, глубоких знаний Фырата в области истории, архитектуры, искусства не только его родной страны и её религии, но и стран исповедующих другие направления, православия в том числе.
Атмосфера во время нашего путешествия была благодаря Фырату очень комфортной, он все время проявлял о нас заботу, был очень помогающим и внимательным, корректировал детали передвижения, если нам нужно было немного передохнуть от солнца/движения.
Очень эрудированный, разносторонний человек с широчайшим кругозором, тактичный, интеллигентный. Прекрасно владеет русским и английским языком, увлечённо и доступно рассказывает и погружает в жизнь и историю.
Дал нам очень много советов и информации по части транспорта, досуга, питания, ответил на множество вопросов, как исторических, так и жизненно-бытовых, которые нам помогли узнать мир турецкого народа и его жизни.
К сыну во время маршрута относился с большой теплотой и отеческой заботой, мастерски удерживал его внимание профессиональным, чутким подходом.
Прекрасный маршрут, аналогов которому я не встретила, когда искала вариант экскурсии и замечательный гид Фырат, настоящий профессионал и очень располагающий к себе человек.
Очень рекомендую!

Сердечно благодарю Фырата за волшебное путешествие-прогулку по Стамбулу и погружение в его историю и культуру, прошлую и настоящую!Сердечно благодарю Фырата за волшебное путешествие-прогулку по Стамбулу и погружение в его историю и культуру, прошлую и настоящую!Сердечно благодарю Фырата за волшебное путешествие-прогулку по Стамбулу и погружение в его историю и культуру, прошлую и настоящую!Сердечно благодарю Фырата за волшебное путешествие-прогулку по Стамбулу и погружение в его историю и культуру, прошлую и настоящую!
И
Ирина
2 мая 2025
Спасибо Фырату за прекрасную экскурсию. Первое знакомство со Стамбулом для нас состоялось с замечательным проводником, который рассказал о любимом городе, показал его необычные места. Общаться было легко, прекрасный русский язык,
читать дальше

знание истории края, показ схем, слайдов, фото все это здорово располагает к Фырату. Быстро и в нашу пользу были решены проблемы с местом встречи, с обменом валюты, с оплатой транспорта, показаны точки где можно вкусно и не дорого поесть. Общение не формальное рассказы не только о истории но и о современной жизни страны ее жителей. Нам все очень понравилось. Ирина, Владимир

Елена
Елена
28 апр 2025
Очень понравилась экскурсия "Колоритный Стамбул". Спасибо Фырату за приятно проведённое время!
Кроме того, Фырат отвечал на любые вопросы и давал много полезной информации по пребыванию в Стамбуле. Общение было лёгким и непринужденным. Вместо заявленных 3,5ч., гуляли 5ч. и никто не смотрел на время, не торопил. Очень рекомендую, особенно, тем, кто впервые в этом прекрасном городе!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 18:00
11 ноя в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
5.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
11 ноя в 09:15
12 ноя в 09:15
€39 за человека
Все грани Стамбула
Пешая
4 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле