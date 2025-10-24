Каждый уголок Стамбула наполнен историей и особой атмосферой. На этой прогулке вы увидите разный город — но всегда красочный и интересный. Заглянете в мечеть Сулеймание, посетите древний храм и церковь из чугуна. Погуляете по разноцветному Балату. Полюбуетесь панорамами с нескольких смотровых площадок. А я расскажу вам всё самое интересное о Стамбуле!

Описание экскурсии

Мечеть Сулеймание

«Эта мечеть будет стоять вечно!» — заявил архитектор Синан. И угадал. Я познакомлю вас с историей одного из самых известных символов Османской империи. Вы увидите тюрбе (усыпальницу) султана Сулеймана и Роксоланы. И побываете на смотровой площадке с прекрасным видом на Босфор.

Район Балат

Атмосферный контрастный Балат — один из старейших районов города. Когда-то здесь соседствовали разные народы и целых три религии. Сегодня же это один из самых богемных районов Стамбула, где проходят съёмки турецких сериалов. Мы неспешно погуляем по улочкам с разноцветными домиками и понаблюдаем за окружающей жизнью.

Собор Святого Георгия

Главный храм Константинополя со множеством христианских святынь, среди которых столб бичевания Христа, исторические иконы, трон Иоана Златоуста, мощи трёх святителей и трёх святых жён.

Холм Пьер Лоти

Одна из самых известных смотровых площадок Стамбула. Отсюда открывается прекрасный вид на бухту Золотой Рог и почти весь исторический центр города. А ещё здесь есть небольшое кафе, где можно выпить чашечку турецкого чая или кофе и насладиться панорамами.

