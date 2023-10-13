Увидеть пейзажи Турции с высоты птичьего полёта и искупаться в ветрах страны четырёх морей
Отправляйтсь в увлекательное приключение на параплане с профессиональным инструктором! Вы увидите Стамбул с небывалого ракурса, по желанию наснимаете множество живых кадров на память и получите уникальный опыт полёта.
Ближайшие даты:
13
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14
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта — в Европейскую часть ближе к Чёрному морю — и затем обратно. Вы пройдёте инструктаж и вместе с опытным инструктором на 2 часа подниметесь в воздух. Увидите окрестности с необычной стороны, подышите свежим воздухом и получите невероятное удовольствие от полёта.
Организационные детали
- Трансфер в обе стороны входит в стоимость экскурсии
- Съёмка полёта оплачивается отдельно. Также вы можете арендовать GoPro. Детали уточняйте в переписке.
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Полёт длится 2 часа, но по желанию прогулку можно продлить за дополнительную плату
- В случае плохой погоды мы предложим перенести полёт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 95 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
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Летние
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