Активный отдых в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Стамбуле, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
24 июня в 08:00
295 за всё до 7 чел.
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
20 за человека
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
23 июня в 09:00
24 июня в 09:00
350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
    Экскурсия очень неожиданно началась с рассказа об истории Стамбула. Честно говоря, не ожидали, что треккинговая экскурсия включает в себя и
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    историческо-познавательную часть и это был очень приятный сюрприз. Гид Назгуль рассказала нам очень много всего интересного. Прогулка по каньону оказалась настоящим треккингом, а не лёгкой прогулкой, но мы были к этому готовы:) Дошли до самого конца и даже немного дальше, в водопаде искупались. Спасибо Сабри за организацию экскурсии и Назгуль за очень интересный рассказ, сопровождавший наш поход.

  • Д
    Дмитрий
    18 мая 2023
    Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
    Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом - просто супер. Очень
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    живописное место, горы, камни, зелень Сам Sabri - отличный, компанейский парень, интересный и веселый. Рекомендую всем, кто устал от суеты Стамбула и хочет сменить впечатления

    Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. ЛетомЭто интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом
  • J
    Julia
    15 мая 2023
    Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
    Прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия была очень интересная и позитивная!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
  2. Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
  3. Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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