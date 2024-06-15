читать дальше

историческо-познавательную часть и это был очень приятный сюрприз. Гид Назгуль рассказала нам очень много всего интересного. Прогулка по каньону оказалась настоящим треккингом, а не лёгкой прогулкой, но мы были к этому готовы:) Дошли до самого конца и даже немного дальше, в водопаде искупались. Спасибо Сабри за организацию экскурсии и Назгуль за очень интересный рассказ, сопровождавший наш поход.