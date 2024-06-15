1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
24 июня в 08:00
€295 за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
23 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 июня 2024Экскурсия очень неожиданно началась с рассказа об истории Стамбула. Честно говоря, не ожидали, что треккинговая экскурсия включает в себя и
- ДДмитрий18 мая 2023Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом - просто супер. Очень
- JJulia15 мая 2023Прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия была очень интересная и позитивная!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Активный отдых»
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Сейчас в Стамбуле в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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