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Описание
Экслюзивная экскурсия в Стамбуле на Азиатской стороне для искушенных туристов, которая покажет вам новейшую архитектуру и велекопие Стамбула с высоты птичьего полета. На комфортабельном авто вас встретит наш гид и отвезет на Азиатскую часть мегаполиса, куда редко приезжают туристы. Именно здесь построена новая грандиозная на сегоднешний день самая большая мечеть Стамбула – Мечеть Чамлыджа. Мечеть Чамлыджа (тур. Çamlıca Camii) - культурно-религиозный комплекс в Стамбуле, открывшийся в 2019 году. Сама мечеть с шестью минаретами является одной из самых больших в Турции и мире. Комплекс расположен на одноименном холме, который является самой высокой точкой города. В мечети есть интересный музей исламских реликвий и со световым шоу. Высота холма Чамлыджа составляет 263 метра. Главным образом, холм Чамлыджа используется в качестве обзорной площадки, с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мраморное море, Принцевы острова, ну и, конечно же, на Стамбул. Именно на холме Чамлыджа по специальному заказу Министерства транспорта и связи было возведена одноименная телевизионная башня. Если смотреть издалека, верхняя часть фасада башни выглядит как застывшая во времени звуковая волна. Это одна из отличительных черт башни. В то время как архитекторы и строители первоначально изучали характер ветра в регионе, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, они использовали свое исследование для создания и разработки уникального фасада. Интерьер помещения выражает такое же динамическое движение по своей поверхности, как и башня. В башне работает панорамный лифт, а на 33 и 34 этажах — туристические смотровые площадки. Вид на 180 градусов с панорамными лифтами с двух сторон здания позволит посетителям увидеть знаковые исторические достопримечательности на европейской стороне города и обширный участок побережья Черного моря на севере. Вид на Стамбул просто захватывает дух!!!! На 39 и 40 этажах башни открыт двухуровневый ресторан.
По индивидуальной программе данной экслюзивной экскурсии время, локации и продолжительность посещения индивидуальны и могут меняться на усмотрение и по желанию гостей.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги комфортабельного трансфера с шофером на мерседес Вито и русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит
Билеты в музей и Чамлыджа башню
Обед в кафе или ресторане
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По индивидуальной программе данной экслюзивной экскурсии время, локации и продолжительность посещения индивидуальны и могут меняться на усмотрение и по желанию гостей.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия на авто с гидом по индивидуально составленной программе с лицензированным русскоговорящим гидом на целый день с 10:00 до 16:00 по достопримечательностям Стамбула. Т. к в программу входит посещение действущей мечети девушкам необходимы шарф, мужчинам желательно брюки.
Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам
+90 545 573 03 01
+996 551 659 533
Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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