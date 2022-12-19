Описание

Экслюзивная экскурсия в Стамбуле на Азиатской стороне для искушенных туристов, которая покажет вам новейшую архитектуру и велекопие Стамбула с высоты птичьего полета. На комфортабельном авто вас встретит наш гид и отвезет на Азиатскую часть мегаполиса, куда редко приезжают туристы. Именно здесь построена новая грандиозная на сегоднешний день самая большая мечеть Стамбула – Мечеть Чамлыджа. Мечеть Чамлыджа (тур. Çamlıca Camii) - культурно-религиозный комплекс в Стамбуле, открывшийся в 2019 году. Сама мечеть с шестью минаретами является одной из самых больших в Турции и мире. Комплекс расположен на одноименном холме, который является самой высокой точкой города. В мечети есть интересный музей исламских реликвий и со световым шоу. Высота холма Чамлыджа составляет 263 метра. Главным образом, холм Чамлыджа используется в качестве обзорной площадки, с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мраморное море, Принцевы острова, ну и, конечно же, на Стамбул. Именно на холме Чамлыджа по специальному заказу Министерства транспорта и связи было возведена одноименная телевизионная башня. Если смотреть издалека, верхняя часть фасада башни выглядит как застывшая во времени звуковая волна. Это одна из отличительных черт башни. В то время как архитекторы и строители первоначально изучали характер ветра в регионе, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, они использовали свое исследование для создания и разработки уникального фасада. Интерьер помещения выражает такое же динамическое движение по своей поверхности, как и башня. В башне работает панорамный лифт, а на 33 и 34 этажах — туристические смотровые площадки. Вид на 180 градусов с панорамными лифтами с двух сторон здания позволит посетителям увидеть знаковые исторические достопримечательности на европейской стороне города и обширный участок побережья Черного моря на севере. Вид на Стамбул просто захватывает дух!!!! На 39 и 40 этажах башни открыт двухуровневый ресторан.