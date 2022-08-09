Величественная Азия. Взгляд с высоты. Необычная экскурсия по азиатской части Стамбула в любой день Эта экскурсия начинается возле вашего отеля. Комфортабельный Мерседес Вито доставит вас к вершине холма Чамлыджа - самой высокой точке Стамбула и обеспечит удобство ваших дальнейших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами. Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно – по вашему выбору:

по подводному туннелю - уникальной для Турции подземной автотрассе, •по морю, вместе с авто на пароме, где из авто можно выйти и насладиться морской прогулкой - полюбоваться морем, •по мосту с красивым видом на два континента. В этой экскурсии вы посещаете изумительные по красоте места с великолепными видами:.

холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула – Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу, •район Кузкунжук - с цветными домиками и древней историей, •летнюю резиденцию султанов – дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами, •Кадыкой Мада – колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. По вашему желанию вы также можете посетить •набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов, •или телебашню - самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие, •или парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой. Выбирайте день и заказывайте! важная информация:.

холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула – Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу, •район Кузкунжук - с цветными домиками и древней историей, •летнюю резиденцию султанов – дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами, •Кадыкой Мада – колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. По вашему желанию вы также можете посетить •набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов, •или телебашню - самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие, •или парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой. Выбирайте день и заказывайте! важная информация:.

Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.