Эксклюзивная экскурсия в Стамбуле на Азиатской стороне для искушенных туристов, которая покажет вам новейшую архитектуру и великолепие Стамбула с высоты птичьего полета.
На комфортабельном авто вас встретит наш гид и отвезет на Азиатскую часть мегаполиса, куда редко приезжают туристы.
Именно здесь построена новая грандиозная на сегодняшний день самая большая мечеть Стамбула — Мечеть Чамлыджа.
На комфортабельном авто вас встретит наш гид и отвезет на Азиатскую часть мегаполиса, куда редко приезжают туристы.
Именно здесь построена новая грандиозная на сегодняшний день самая большая мечеть Стамбула — Мечеть Чамлыджа.
Описание экскурсии
Величественная Азия. Взгляд с высоты. Необычная экскурсия по азиатской части Стамбула в любой день Эта экскурсия начинается возле вашего отеля. Комфортабельный Мерседес Вито доставит вас к вершине холма Чамлыджа - самой высокой точке Стамбула и обеспечит удобство ваших дальнейших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами. Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно – по вашему выбору:
- по подводному туннелю - уникальной для Турции подземной автотрассе, •по морю, вместе с авто на пароме, где из авто можно выйти и насладиться морской прогулкой - полюбоваться морем, •по мосту с красивым видом на два континента. В этой экскурсии вы посещаете изумительные по красоте места с великолепными видами:.
- холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула – Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу, •район Кузкунжук - с цветными домиками и древней историей, •летнюю резиденцию султанов – дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами, •Кадыкой Мада – колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. По вашему желанию вы также можете посетить •набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов, •или телебашню - самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие, •или парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой. Выбирайте день и заказывайте! важная информация:.
холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула – Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу, •район Кузкунжук - с цветными домиками и древней историей, •летнюю резиденцию султанов – дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами, •Кадыкой Мада – колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. По вашему желанию вы также можете посетить •набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов, •или телебашню - самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие, •или парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой. Выбирайте день и заказывайте! важная информация:.
Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.
По индивидуальной программе данной экслюзивной экскурсии время, локации и продолжительность посещения индивидуальны и могут меняться на усмотрение и по желанию гостей.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Стамбула:
- Холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула - Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу
- Район Кузкунжук - с цветными домиками и древней историей
- Летнюю резиденцию султанов - дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами
- Кадыкой Мада - колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками
Что включено
- Услуги комфортабельного трансфера с шофером на мерседес Вито и русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи, дворец и Чамлыджа башню,
- Обед в кафе или ресторане.
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По индивидуальной программе данной экслюзивной экскурсии время, локации и продолжительность посещения индивидуальны и могут меняться на усмотрение и по желанию гостей.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Я путешевственник со стажем, люблю сам посещать исторические места, я был уверен что знаю Стамбул отлично и меня уже не удивишь, моя девушка была впервые и очень любит историю и
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Н
Я путешевственник со стажем, люблю сам посещать исторические места, я был уверен что знаю Стамбул отлично и меня уже не удивишь, моя девушка была впервые и очень любит историю и
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В
Очень интересный тур, открывает глаза на многое, показывает Стамбул с другого ракурса. Раньше я знала что Азиатская сторона более новая и урбанизированная часть города, новым было посмотреть летнюю резиденцию султанов
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В
Очень интересный тур, открывает глаза на многое, показывает Стамбул с другого ракурса. Раньше я знала что Азиатская сторона более новая и урбанизированная часть города, новым было посмотреть летнюю резиденцию султанов
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Л
Очень колоритный был и дворец Бейлербей и район Кузкунжук, кажется туристы просто недооценивают красоту достопримечательностей Азиатской части Стамбула. Заехали прям на авто на паром и плыли по морю, дети вообще были в восторге. Возвращались обратно по огромному мосту через пролив Босфор. Даже по базарчикам успели походить сувениров набрали. Очень рады что выбрали данную экскурсию!!
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Л
Очень колоритный был и дворец Бейлербей и район Кузкунжук, кажется туристы просто недооценивают красоту достопримечательностей Азиатской части Стамбула. Заехали прям на авто на паром и плыли по морю, дети вообще были в восторге. Возвращались обратно по огромному мосту через пролив Босфор. Даже по базарчикам успели походить сувениров набрали. Очень рады что выбрали данную экскурсию!!
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