Принцевы Острова из Стамбула в группе

Приглашаем вас отправиться в особенное место совсем рядом

4.2
17 отзывов
Приглашаем вас отправиться в особенное место совсем рядом со Стамбулом посреди Мраморного моря. Вы погрузитесь в размеренный и спокойный ритм жизни, так отличающийся от мегаполиса. На Принцевых островах нет автомобилей: здесь разрешено ездить только на электрокарах и велосипедах.

Для посещения открыты четыре из девяти островов,и на нашей экскурсии вы посетите самый большой из них — Бююкада.
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Ближайшие даты:
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сен
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Что вас ожидает 🤩

  • Остров Бююкада
  • Принцевы острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Принцевы острова, живописно расположившиеся в Мраморном море, так заманчиво выглядят издалека, что не могут оставить равнодушными многих гостей города. Поэтому всех желающих мы приглашаем на увлекательную прогулку по самому большому и красивому острову Бююкада.
Вас удивит этот остров многими особенностями. Во-первых, отсутствием какого-либо транспорта, кроме фаэтонов и велосипедов. Во-вторых, своей красивой природой, тишиной, спокойствием и чистым морским воздухом. В-третьих, своей историей, берущей начало с времен Византийской Империи. Здесь, на холме стоит Монастырь Святого Георгия, куда до сих пор не заросла паломническая тропа. На острове осталась могила князя Дмитрия Голицына, который жил здесь после революции. Лев Троцкий был сослан сюда в ссылку на целых 4 года. А в 1930-м году на Бююкада был найден клад, принадлежащий отцу Александра Македонского Филиппу II.
Вы наверное помните известный турецкий фильм «Королёк – птичка певчая»? Дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора одноименного романа, тоже находится на этом удивительном острове…
Одним словом, остров утопает не только в красоте окружающей среды, но в истории, которую вы можете увидеть своими глазами.

с 08:30 по понедельникам и четвергам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Билет на паром
  • Услуги гида русскоговорящего или англоговорящего (зависимо от выбранного билета)
Что не входит
  • Напитки на корабле
  • Входные билеты на пляжи и в музеи (по желанию)
  • Личный расходы
Когда и сколько длится?
Когда: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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