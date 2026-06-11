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Район Бейоглу: Галата, Истикляль, Таксим

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Старой Части Стамбула, где уютные улочки, католические и православные церкви погружают в атмосферу многовековой истории.

Мы раскроем тайны византийцев, османских султанов и района «Пера», ставшего домом для «Белых Русских».
Район Бейоглу: Галата, Истикляль, Таксим
Район Бейоглу: Галата, Истикляль, Таксим
Район Бейоглу: Галата, Истикляль, Таксим

Описание экскурсии

Исторические следы Стамбула: Византийцы, Османы и эмиграция Мы прогуляемся по Старой Части Стамбула, где на протяжении веков жили многочисленные иностранцы. Здесь вас ждут уютные домики, улочки, католические и православные церкви, а также обзорные площадки с великолепными видами на город контрастов. На нашей прогулке мы раскроем три основные темы: связь византийцев с венецианцами и генуэзцами, охотничьи угодья османских султанов и история района «Пера» 19-20 веков, который стал символом лишений и достижений трех волн эмиграции «Белых Русских». Важная информация:
  • Проезд оплачивается дополнительно. Помогу купить проездную карту и ее пополнить.
  • Проезд на трамвае/ фуникулере 27 лир (при наличии транспортной карты, карта стоит 165 лир).
  • Кораблик, мармарай / скоростное метро / 45 лир.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический тоннель 19 века
  • Башня Галата
  • Крымская Церковь
  • Проспект Истикляль
  • Святая София латинян: Храм Антуана Падуанского
  • Европейский и цветочный пассажи
  • Магазинчики и кафе времен Белой Эмиграции после 1917 года
  • Таксим
  • Православный храм с иконой святителя Николая
  • Улочки Джиганхир и Чукурджума
  • Арт район Каракей
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд на общественном транспорте
  • Напитки, еда, сувениры
  • Турецкие лиры для свечей в храмах (примерно 100 лир)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Галатского моста
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Проезд оплачивается дополнительно. Помогу купить проездную карту и ее пополнить
  • Проезд на трамвае/ фуникулере 27 лир (при наличии транспортной карты, карта стоит 165 лир)
  • Кораблик, мармарай / скоростное метро / 45 лир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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