Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Таксим и Бейоглу: как стучит сердце города

Пестрая вереница магазинов и антикварных лавочек, ароматы турецкого стрит-фуда, песни уличных музыкантов, дребезжание исторического фуникулера — вас закружит вихрь звуков и красок! Пока вы любуетесь этим уличным танцем, я раскрою историю 📖 района. Объясню, почему Бейоглу раньше назывался Пера, расскажу об интересных музеях 🖼, которые можно здесь посетить. Вспомним в том числе Агату Кристи, а еще поговорим о том, как горожане отстояли свой любимый трамвай.

Кроме того, на маршруте вас ждут:

Галатская башня — звезда Инстаграма. Вы узнаете, какие функции в разное время она исполняла.

Двухэтажный Галатский мост, который облюбовали местные рыбаки.

Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского — я расскажу, для кого была построена католическая церковь ⛪, и объясню, какие события предшествовали ее появлению.

В результате вы поймете характер этих красочных кварталов, раскроете их прошлое и увидите настоящее!

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