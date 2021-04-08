Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Таксим и Бейоглу: как стучит сердце города Пестрая вереница магазинов и антикварных лавочек, ароматы турецкого стрит-фуда, песни уличных музыкантов, дребезжание исторического фуникулера — вас закружит вихрь звуков и красок! Пока вы любуетесь этим уличным танцем, я раскрою историю 📖 района. Объясню, почему Бейоглу раньше назывался Пера, расскажу об интересных музеях 🖼, которые можно здесь посетить. Вспомним в том числе Агату Кристи, а еще поговорим о том, как горожане отстояли свой любимый трамвай.
Кроме того, на маршруте вас ждут:
Галатская башня — звезда Инстаграма. Вы узнаете, какие функции в разное время она исполняла.
Двухэтажный Галатский мост, который облюбовали местные рыбаки.
Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского — я расскажу, для кого была построена католическая церковь ⛪, и объясню, какие события предшествовали ее появлению. В результате вы поймете характер этих красочных кварталов, раскроете их прошлое и увидите настоящее!
Организационные детали
Входной билет 🎫 на Галатскую башню входит в стоимость
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в будние дни в 10:00 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 37, и я долгое время работал консьержем в пятизвездочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
Благодарим за прекрасную и познавательную экскурсию. Anar прекрасный собеседник. Нам показали атмосферный Стамбул. Очень понравился турецкий кофе в аутентичном кафе! Рекомендуем данную экскурсию, спасибо.
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