Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу

Прогуляться по ярким улочкам, подняться на Галатскую башню и услышать о жизни города

5
1 отзыв
Anar
Anar – экскурсионное агентство из Стамбула
Вместе мы пройдем по двум центральным районам и, помимо популярной Галатской башни и улицы Истикляль, заглянем в нетуристические переулки — здесь вы увидите повседневную жизнь города.

Вы понаблюдаете за рыбаками на Галатском мосту, отыщете на турецких улочках католическую церковь ⛪, узнаете историю 📖 старого Тюннеля и проникнитесь стамбульским колоритом.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу

Что вас ожидает

Таксим и Бейоглу: как стучит сердце города
Пестрая вереница магазинов и антикварных лавочек, ароматы турецкого стрит-фуда, песни уличных музыкантов, дребезжание исторического фуникулера — вас закружит вихрь звуков и красок! Пока вы любуетесь этим уличным танцем, я раскрою историю 📖 района. Объясню, почему Бейоглу раньше назывался Пера, расскажу об интересных музеях 🖼, которые можно здесь посетить. Вспомним в том числе Агату Кристи, а еще поговорим о том, как горожане отстояли свой любимый трамвай.

Кроме того, на маршруте вас ждут:

  • Галатская башня — звезда Инстаграма. Вы узнаете, какие функции в разное время она исполняла.
  • Двухэтажный Галатский мост, который облюбовали местные рыбаки.
  • Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского — я расскажу, для кого была построена католическая церковь ⛪, и объясню, какие события предшествовали ее появлению.
    В результате вы поймете характер этих красочных кварталов, раскроете их прошлое и увидите настоящее!

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 на Галатскую башню входит в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Anar
Anar
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 37, и я долгое время работал консьержем в пятизвездочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

8 апр 2021
Благодарим за прекрасную и познавательную экскурсию. Anar прекрасный собеседник. Нам показали атмосферный Стамбул. Очень понравился турецкий кофе в аутентичном кафе! Рекомендуем данную экскурсию, спасибо.

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