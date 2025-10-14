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Тысячелетние декорации Стамбула

Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Это будет дружеская прогулка по колоритным кварталам города, улице Истикляль, пассажам, античным лавочкам и современным галереям.

В христианских церквях мы услышим отголоски исчезнувшей Византии, на запутанных улочках Стамбула найдём следы Османской империи и белой эмиграции. В колоритном Каракёе, по вашему желанию, добавим в прогулку яркие гастронотки.
5
8 отзывов
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула

Описание экскурсии

Я проведу вас по одному из моих самых любимых маршрутов в великом городе.

  • Мы проедем на фуникулёре 19 века, а точнее подземном подъёмнике, похожем на лифт, до улицы — к Галатской башне. Поднимемся на неё по вашему желанию.
  • Посетим Крымскую церковь и католический храм Антуана Падуанского
  • Пройдёмся по шумной улице Истикляль и поговорим о белой эмиграции. Отыщем её следы в европейском и цветочном пассажах и маленьком магазинчике, где продаются очаровательные шляпки Мадам Кати
  • Свернём к впечатляющей ортодоксальной греческой церкви. Если хотите, задержимся тут и поставим свечу за здравие близких людей.
  • Далее нас ждёт переплетение античных лавочек и галерей современного искусства
  • Двигаясь мимо винтажных витрин, постепенно выйдем к яркому Каракёю. Дойдём до улицы зонтиков, погрузимся в водоворот ресторанчиков и кафе для того, чтобы попробовать Стамбул на вкус.
  • Завершим путь у необычной мечети, в которой скрыто много тайн и легенд

Что рекомендую попробовать на нашей прогулке (оплачивается дополнительно):

  • Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)
  • Рыбу в лаваше
  • Треугольную баклаву с прослойкой из дондурмы
  • Ароматный турецкий чай в тюльпанчиках
  • И конечно, турецкий кофе

Если вам захочется получить отдельное гастрономическое удовольствие, можно прогуляться до чорбаджи в здании бывшей церкви Святого Николая, где подают 21 вид турецких супов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) вход на Галатскую башню — €30чел., обед — от €25/чел.
  • Для посещения церквей и мечетей женщинам нужно иметь платок, для покупки свечей возьмите немного наличных в турецких лирах (около 100 лир)
  • На прогулке мы будем много ходить. Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и одежду по погоде. Для зимнего Стамбула нужны непромокаемая обувь, зонтик или дождевик
  • По желанию мы можем посетить таинственный подземный тоннель (вход от 100 лир) и 1 из бесплатных обзорных площадок с видом на Галатскую Башню
  • Магазинчик мадам Кати открыт не всегда
  • В субботу и воскресенье рекомендую бронировать экскурсию на утро, чтобы избежать столпотворения в районе Галатской башни и проспекта Истикляль

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе мармарай Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1634 туристов
Живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во
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всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим вопросам я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Ольга
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не хотелось банальных очередей по входе в здания основных достопримечательностей, поэтому выбор пал на экскурсию
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Елены. С первой минуты общение сложилось очень позитивное, Елена выслушала все пожелания, и дала рекомендации.
Но погода иногда вносит свои коррективы в наши планы. В день экскурсии был дождь с утра, бродить под проливным дождем 4-5 часов, такое себе удовольствие). Елена пошла на встречу и мы оперативно поменяли свой маршрут). С удовольствием посетили дворец османских султанов Долмабахче. Елена подробно рассказала об истории и быте, рассказала о династии османских султанов, начав с портрета основателя. По моей просьбе особое внимание уделили осмотру картинной галереи с полотнами Айвазовского И. С удовольствием посетили кофейню на территории дворца, насладились видами Босфора.
Елена помогла приобрести транспортную карту на общественный транспорт, дала рекомендации по кафе, ресторанам, и местам прогулки. Я лично получила максимальное удовольствие от экскурсии. Замечательно провела время в приятной беседе!

Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не+1
Первый раз в Стамбуле. Прекрасный город, где каждый сантиметр дышит историей, события, меняющие жизни народов. Не
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Ольга
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию, которая была похожа на дружескую прогулку по интересным местам, многие локации посетили бесплатно, любуясь теми же видами 😊. Елена слушала наши предпочтения, готовая в любую
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минуту что-то поменять под нас, в конце экскурсии проводила нас до дома (кстати, также забрала нас на экскурсию из нашего отеля) и порекомендовала классный ресторан с красивым видом на старый город. Покатались на всех видах транспорта и сделали заметки что обязательно стоит попробовать из турецких блюд. Экскурсию рекомендую!

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В
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала истории о цистерне в парке Гюльхане и вокзала Сиркеджи. Маршрут проходил по оживленным улицам,
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не сложный для туристов. Елена рассказала истории про белую эмиграцию, показала несколько христианских храмов и поведала, где можно вкусно и не дорого отведать блюда национальной кухни, показала подвалы зданий, переоборудованные в кошачьи приюты или арт галлереи, старые торговые ряды и бывший детский приют. Было интересно.

Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
Елена встретила нас в районе Святой Софии и по дороге к району Истикляль показала и рассказала
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Инна
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о прошлом, и о настоящем бесконечного города и турецкой культуры.
Не хотелось с вами прощаться, обязательно буду советовать вас всем кто летит в Стамбул.
Отдельное спасибо за советы куда сходить и как добраться 🙌🏽 за ответы на все наши вопросы ☺️
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о+1
Потрясающая прогулка ❤️ Посетители интересные места, покатались на всех видах транспорта, узнали много нового и о
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С
Спасибо за экскурсию Супер конечно что были показаны локации где можно было насладиться отличными видами совершенно бесплатно, но ожидали от такой экскурсии не много больше Тем более из 4 экскурсий за 2 дня это была самая дорогая и менее интересная экскурсия Один раз можно сходить но не более
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Н
Елена стала для нас отличным проводником по запутанному лабиринту Стамбульских улочек. Благодаря ей, заглянули с такие уголки, которые самостоятельно никогда бы не нашли. Было очень интересно, спасибо большое!
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Входит в следующие категории Стамбула

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