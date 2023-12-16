Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Это будет дружеская прогулка по колоритным кварталам города, улице Истикляль, пассажам, античным лавочкам и современным галереям.
В христианских церквях мы услышим отголоски исчезнувшей Византии, на запутанных улочках Стамбула найдём следы Османской империи и белой эмиграции. В колоритном Каракёе, по вашему желанию, добавим в прогулку яркие гастронотки.
В христианских церквях мы услышим отголоски исчезнувшей Византии, на запутанных улочках Стамбула найдём следы Османской империи и белой эмиграции. В колоритном Каракёе, по вашему желанию, добавим в прогулку яркие гастронотки.
Ближайшие даты:
16
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Описание
Что вас ожидает
Я проведу вас по одному из моих самых любимых маршрутов в великом городе.
- Мы проедем на ретро-трамвае до Галатской башни. Поднимемся на неё по вашему желанию.
- Посетим Крымскую церковь и католический храм Антуана Падуанского
- Пройдёмся по шумной улице Истикляль и поговорим о белой эмиграции. Отыщем её следы в пассажах и маленьких магазинчиках.
- Свернём к впечатляющей ортодоксальной греческой церкви. Если хотите, задержимся тут и поставим свечу за здравие близких людей.
- Далее нас ждёт переплетение античных лавочек и галерей современного искусства
- Двигаясь мимо винтажных витрин, постепенно выйдем к яркому Каракёю. Дойдём до улицы зонтиков, погрузимся в водоворот ресторанчиков и кафе для того, чтобы попробовать Стамбул на вкус.
- Завершим путь у необычной мечети, в которой скрыто много тайн и легенд
Что рекомендую попробовать на нашей прогулке (оплачивается дополнительно):
- Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)
- Рыбу в лаваше
- Треугольную баклаву с прослойкой из дондурмы
- Ароматный турецкий чай в тюльпанчиках
- И конечно, турецкий кофе
Если вам захочется получить отдельное гастрономическое удовольствие, можно прогуляться до чорбаджи в здании бывшей церкви Святого Николая, где подают 21 вид турецких супов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) вход на Галатскую башню — €21/чел., обед — от €20/чел.
- Для посещения церквей и мечетей женщинам нужно иметь платок, для покупки свечей возьмите немного наличных в турецких лирах (около 100 лир)
- На прогулке мы будем много ходить. Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и одежду по погоде. Для зимнего Стамбула нужны непромокаемая обувь, зонтик или дождевик.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 634 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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