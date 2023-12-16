Тысячелетние декорации Стамбула

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности

Это будет дружеская прогулка по колоритным кварталам города, улице Истикляль, пассажам, античным лавочкам и современным галереям.

В христианских церквях мы услышим отголоски исчезнувшей Византии, на запутанных улочках Стамбула найдём следы Османской империи и белой эмиграции. В колоритном Каракёе, по вашему желанию, добавим в прогулку яркие гастронотки.
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Тысячелетние декорации Стамбула
Ближайшие даты:
16
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17
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19
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даты

Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по одному из моих самых любимых маршрутов в великом городе.

  • Мы проедем на ретро-трамвае до Галатской башни. Поднимемся на неё по вашему желанию.
  • Посетим Крымскую церковь и католический храм Антуана Падуанского
  • Пройдёмся по шумной улице Истикляль и поговорим о белой эмиграции. Отыщем её следы в пассажах и маленьких магазинчиках.
  • Свернём к впечатляющей ортодоксальной греческой церкви. Если хотите, задержимся тут и поставим свечу за здравие близких людей.
  • Далее нас ждёт переплетение античных лавочек и галерей современного искусства
  • Двигаясь мимо винтажных витрин, постепенно выйдем к яркому Каракёю. Дойдём до улицы зонтиков, погрузимся в водоворот ресторанчиков и кафе для того, чтобы попробовать Стамбул на вкус.
  • Завершим путь у необычной мечети, в которой скрыто много тайн и легенд

Что рекомендую попробовать на нашей прогулке (оплачивается дополнительно):

  • Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)
  • Рыбу в лаваше
  • Треугольную баклаву с прослойкой из дондурмы
  • Ароматный турецкий чай в тюльпанчиках
  • И конечно, турецкий кофе

Если вам захочется получить отдельное гастрономическое удовольствие, можно прогуляться до чорбаджи в здании бывшей церкви Святого Николая, где подают 21 вид турецких супов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) вход на Галатскую башню — €21/чел., обед — от €20/чел.
  • Для посещения церквей и мечетей женщинам нужно иметь платок, для покупки свечей возьмите немного наличных в турецких лирах (около 100 лир)
  • На прогулке мы будем много ходить. Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и одежду по погоде. Для зимнего Стамбула нужны непромокаемая обувь, зонтик или дождевик.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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