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Елены. С первой минуты общение сложилось очень позитивное, Елена выслушала все пожелания, и дала рекомендации.

Но погода иногда вносит свои коррективы в наши планы. В день экскурсии был дождь с утра, бродить под проливным дождем 4-5 часов, такое себе удовольствие). Елена пошла на встречу и мы оперативно поменяли свой маршрут). С удовольствием посетили дворец османских султанов Долмабахче. Елена подробно рассказала об истории и быте, рассказала о династии османских султанов, начав с портрета основателя. По моей просьбе особое внимание уделили осмотру картинной галереи с полотнами Айвазовского И. С удовольствием посетили кофейню на территории дворца, насладились видами Босфора.

Елена помогла приобрести транспортную карту на общественный транспорт, дала рекомендации по кафе, ресторанам, и местам прогулки. Я лично получила максимальное удовольствие от экскурсии. Замечательно провела время в приятной беседе!