Экскурсии по улице Истикляль в Стамбуле

Найдено 53 экскурсии в категории «Истикляль» в Стамбуле, цены от €9, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Истикляль: от белой эмиграции до ночных клубов»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10090 за всё до 2 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
«Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
«На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
«Вместе мы пройдем по двум центральным районам и, помимо популярной Галатской башни и улицы Истикляль, заглянем в нетуристические переулки — здесь вы увидите повседневную жизнь города»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв»
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Пройдете по знаменитой улице Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Вы побываете в «пульсирующем сердце» города — на улице Истикляль»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
63 отзыва
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
«На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
50 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
По следам Агаты Кристи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
«Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Творческая атмосфера Истикляль»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
13 отзывов
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
«Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245221 за всё до 3 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
«Площадь Таксим и пешеходная прогулка по Истикляль джадеси с посещением соборов Святой Троицы и Сент Антуан»
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
«Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара» • Пешеходная улица Истикляль — гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай»
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Стамбул вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
«На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Вкусные секреты проспекта Истикляль
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
13 отзывов
Гастрономическое приключение на Истикляле
Погрузитесь в мир турецких вкусов и ароматов, открывая исторические уголки проспекта Истикляль в компании знающего гида
Начало: возле станции Istanbul Tunel
«Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
45 за человека
Очарование вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
«А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
290 за всё до 4 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«Если вы уже успели насладиться историческим центром Стамбула с его грациозными византийскими куполами, то теперь самое время отправиться на экскурсию по району Истикляль и посмотреть на город с другой стороны»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9.60 за человека
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
«Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 5 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
«Улица Истикляль — турецкий Арбат Наша экскурсия начнется в районе площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
«Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека
Стамбул на метро
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
«Вы прогуляетесь по улице Истикляль, оцените вид на мегаполис с высоты, восхититесь древней крепостью Румелихисар, заглянете в мечеть Сулеймание и побываете на Египетском базаре»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129117 за всё до 4 чел.
Восточная сказка: Фототур
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
«Яркие краски Балата и сладкий Истикляль»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за человека
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Начало: В районе площади Таксим
«Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
220 за всё до 4 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
50 отзывов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663398 за всё до 9 чел.
Стамбул в объективе: фото-прогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
9 отзывов
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик»
Завтра в 19:30
9 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
Таинственная Галата
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана»
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за человека
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
«📷 На протяжение всего пути я буду фотографировать вас в самых колоритных и интересных местах Истикляля и его окрестностей»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150143 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
    Очень увлекательная программа! Здорово, что совмещены посещение к дворца и прогулка по улице Истикляль, к которой мы поднимались на фуникулере. Получается на одной экскурсии увидеть сразу много! Расим очень интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию!
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул великолепный, атмосферный и живой
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивыйИнтересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый
  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
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    экскурсия для нас была «Лайт» во всех смыслах: мы никуда не спешили, наш мозг не кипел от информации, нам не было тяжело гулять. Настолько было все все легко и размеренно, что хочется повторить)) В следующий раз, когда приедем, обязательно обратимся к ней.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
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    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Истикляль»

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