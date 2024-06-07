🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 515 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города Начало: Ваш отель «Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи» 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель «Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции» 299 € 270 за всё до 7 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... «Истикляль: от белой эмиграции до ночных клубов» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях «Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам» € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 211 отзывов Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста «Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия» Расписание: ежедневно в 18:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет «📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь» Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая 8% скидка Групповая 3 часа 17 отзывов Мультикультурный Стамбул Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории Начало: На площади Таксим «Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур» Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 36 € 33 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Стамбул современный: мода, контрасты, традиции Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни... «А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль» 100 € 90 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность «На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции» € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула «Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу» € 400 за всё до 13 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Винные прогулки: Стамбул с сомелье Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием Начало: на пристани Каракей «А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль» от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии «Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль» € 150 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида «Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Истикляль: сердце Стамбула и его тайны Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула «На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом Начало: у вашего отеля «Вместе мы пройдем по двум центральным районам и, помимо популярной Галатской башни и улицы Истикляль, заглянем в нетуристические переулки — здесь вы увидите повседневную жизнь города» € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро «Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы Начало: В вашем отеле «После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль» от € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Пройдете по знаменитой улице Истикляль, где никогда не затихает жизнь» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле «В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов «Вы побываете в «пульсирующем сердце» города — на улице Истикляль» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 63 отзыва Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой Начало: Дворец Долмабахче «На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Прогулка по европейской части Стамбула Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа Начало: У вашего отеля в центре Стамбула «На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль» 64 € 58 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов По следам Агаты Кристи Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи Начало: На площади Таксим «Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль» 200 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом «Творческая атмосфера Истикляль» € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 13 отзывов Фотопрогулка «Великолепный Стамбул» Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии Начало: На площади Султанахмет «Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем» 245 € 221 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля «Площадь Таксим и пешеходная прогулка по Истикляль джадеси с посещением соборов Святой Троицы и Сент Антуан» Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Волшебный поцелуйчик Стамбула Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации «Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара» • Пешеходная улица Истикляль — гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай» Расписание: С пн. по вскр. с 10:00 160 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Стамбул вчера и сегодня Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке «На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды» € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле «После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами» € 199 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 13 отзывов Гастрономическое приключение на Истикляле Погрузитесь в мир турецких вкусов и ароматов, открывая исторические уголки проспекта Истикляль в компании знающего гида Начало: возле станции Istanbul Tunel «Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль» Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Очарование вечернего Стамбула «Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно... «А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов» € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями Начало: У входа на Египетский базар «Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль» 150 € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu) «Если вы уже успели насладиться историческим центром Стамбула с его грациозными византийскими куполами, то теперь самое время отправиться на экскурсию по району Истикляль и посмотреть на город с другой стороны» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время € 9.60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Стамбул в гармонии прошлого и настоящего Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев Начало: в районе Каракёй «Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула Начало: По договоренности «Улица Истикляль — турецкий Арбат Наша экскурсия начнется в районе площади Таксим» € 230 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 9 отзывов Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую Начало: У вашего отеля «Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45 € 70 за человека

9% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Стамбул на метро Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов «Вы прогуляетесь по улице Истикляль, оцените вид на мегаполис с высоты, восхититесь древней крепостью Румелихисар, заглянете в мечеть Сулеймание и побываете на Египетском базаре» 129 € 117 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Восточная сказка: Фототур Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация «Яркие краски Балата и сладкий Истикляль» € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Зарождение светской Турции и Белая эмиграция На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар Начало: В районе площади Таксим «Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль» € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 40% скидка Индивидуальная 6.5 часов 50 отзывов Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии «Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе» 663 € 398 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа 9 отзывов Стамбул в объективе: фото-прогулка Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент Начало: У вашего отеля «Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик» € 180 за всё до 3 чел.

5% скидка Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!) «Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь» от 170 € 162 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Таинственная Галата Начало: На ресепшн вашего отеля «Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана» Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля € 75 за человека