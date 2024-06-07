1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Истикляль: от белой эмиграции до ночных клубов»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100€90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
«Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
«На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
«Вместе мы пройдем по двум центральным районам и, помимо популярной Галатской башни и улицы Истикляль, заглянем в нетуристические переулки — здесь вы увидите повседневную жизнь города»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв»
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Пройдете по знаменитой улице Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Вы побываете в «пульсирующем сердце» города — на улице Истикляль»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
«На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
«Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Творческая атмосфера Истикляль»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
«Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
«Площадь Таксим и пешеходная прогулка по Истикляль джадеси с посещением соборов Святой Троицы и Сент Антуан»
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
«Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара» • Пешеходная улица Истикляль — гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай»
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
«На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Гастрономическое приключение на Истикляле
Погрузитесь в мир турецких вкусов и ароматов, открывая исторические уголки проспекта Истикляль в компании знающего гида
Начало: возле станции Istanbul Tunel
«Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
«А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€290 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«Если вы уже успели насладиться историческим центром Стамбула с его грациозными византийскими куполами, то теперь самое время отправиться на экскурсию по району Истикляль и посмотреть на город с другой стороны»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€9.60 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
«Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
«Улица Истикляль — турецкий Арбат Наша экскурсия начнется в районе площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
«Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
«Вы прогуляетесь по улице Истикляль, оцените вид на мегаполис с высоты, восхититесь древней крепостью Румелихисар, заглянете в мечеть Сулеймание и побываете на Египетском базаре»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129€117 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
«Яркие краски Балата и сладкий Истикляль»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Начало: В районе площади Таксим
«Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663€398 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик»
Завтра в 19:30
9 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
Групповая
6 часов
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана»
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
«📷 На протяжение всего пути я буду фотографировать вас в самых колоритных и интересных местах Истикляля и его окрестностей»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150€143 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- ММария6 июня 2024Очень увлекательная программа! Здорово, что совмещены посещение к дворца и прогулка по улице Истикляль, к которой мы поднимались на фуникулере. Получается на одной экскурсии увидеть сразу много! Расим очень интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию!
- ВВалерия6 июня 2024Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ННадежда5 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ООльга4 июня 2024У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Истикляль»
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