Увидеть изящную архитектуру рубежа 19-20 веков и куда более древние строения - на групповой прогулке
Площадь Таксим — центр современного Стамбула, оживлённый и многолюдный. От неё протянулся знаменитый бульвар Истикляль — пешеходная зона со зданиями в стиле ар-нуво.
Именно здесь делают узнаваемые снимки с красным трамвайчиком! Я покажу вам самые интересные места и погружу в их историю. Проведу через древний тоннель к роскошному дворцу и башне Галата.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 20:00
Описание экскурсии
Площадь Таксим — это сердце современного Стамбула. На ней мы осмотрим памятник Ататюрку, обсудим происхождение названия и историю, как Ленин помог в 1922 году нашему первому президенту. Но не будем здесь долго задерживаться. Ведь впереди…
Бульвар Истикляль — пешеходная зона со множеством магазинов и кафе. Здания в стиле ар-нуво, красные трамвайчики, уличные художники и музыканты — здесь очень атмосферно. Мы рассмотрим роскошные особняки, в которых находятся консульства, в том числе России. Также заглянем на знаменитый рыбный базар Стамбула. И вспомним о русской эмиграции.
Тоннель. Наша дорога будет пролегать через один из самых древних тоннелей в мире. Это самый короткий путь, если нужно спуститься с холма (конец улицы Истикляль) к Галатскому мосту. Внутри тоннеля — подземный фуникулёр. Поездка на нём займёт всего 2 минуты — а раньше он работал на конной тяге!
Храм Св. Антония. Католическая базилика в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянского архитектора Джулио Монджери.
Дворец Пера Палас. Этот отель был основан в 1892 году и задумывался для размещения пассажиров Восточного Экспресса, последней остановкой которого был Стамбул. Архитектор Александр Валлаури черпал вдохновение между Востоком и Западом. Получилась эффектная смесь неоклассики, модерна и местных мотивов.
Башня Галата (без подъёма). Утверждается, что она была построена в 507 году н. э. Но землетрясение 1509 года сильно повредило башню, которую затем восстановили. За свою историю она была тюрьмой, наблюдательным постом турецкого астронома, пожарной станцией… Обо всём этом я обязательно расскажу.
Организационные детали
Это экскурсия без дополнительных расходов
После экскурсии вы сможете самостоятельно подняться на Галатскую башню и насладиться видом на город и окрестности
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятник Ататюрку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 559 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Mirfayz
20 июля 2024
Наш тур по Стамбулу с Рахимом оказался невероятным и запоминающимся опытом. Рахим – прекрасный гид, обладающий глубокими знаниями о городе и его истории, а также удивительным умением передавать эту информацию увлекательно и доступно.
Лада
10 июля 2024
Это было ГРАНДИОЗНО! Приезжаю в Стамбул третий раз, брала и индивидуальную экскурсию и фото-прогулки, и каждый раз много суматохи, мало информации, пшик и ноль удовольствия. А с Рахимом получился просто праздник! читать дальше
Бонусы, которые не описаны в программе: стоимость экскурсии на человека не зависит от количества людей в группе; Рахим по пути успевает прочесть целую лекцию об истории Византии, смысловой разнице «стамбул» и «истамбул»; и сделать очень крутые, почти профессиональные фотографии на фоне всех достопримечательностей. Маршрут можно подстраивать под свои физические возможности и любопытство. За три часа прогулки узнала массу полезных секретиков для самостоятельного туризма, историю преобразований города, его знаменитых гостей и русской эмиграции. А еще Рахим водит мотоцикл и, если очень повезет и у него не будет в это время экскурсии, Рахим может привезти вас из аэропорта в город НА СПОРТИВНОМ МОТОЦИКЛЕ!!! Очень важно в первые визиты увидеть город глазами человека не просто местного и хорошо говорящего. Но и искренне влюбленного в улочки и традиции этого города, с головой погруженного в свою профессию. Я была в городе в третий раз, а влюбилась в него впервые. Рахим, благодарю Вас от всего сердца!
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Наталья
9 июля 2024
Интересная экскурсия с посещением разных локаций города!