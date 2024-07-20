Площадь Таксим — центр современного Стамбула, оживлённый и многолюдный. От неё протянулся знаменитый бульвар Истикляль — пешеходная зона со зданиями в стиле ар-нуво. Именно здесь делают узнаваемые снимки с красным трамвайчиком! Я покажу вам самые интересные места и погружу в их историю. Проведу через древний тоннель к роскошному дворцу и башне Галата.

Описание экскурсии

Площадь Таксим — это сердце современного Стамбула. На ней мы осмотрим памятник Ататюрку, обсудим происхождение названия и историю, как Ленин помог в 1922 году нашему первому президенту. Но не будем здесь долго задерживаться. Ведь впереди…

Бульвар Истикляль — пешеходная зона со множеством магазинов и кафе. Здания в стиле ар-нуво, красные трамвайчики, уличные художники и музыканты — здесь очень атмосферно. Мы рассмотрим роскошные особняки, в которых находятся консульства, в том числе России. Также заглянем на знаменитый рыбный базар Стамбула. И вспомним о русской эмиграции.

Тоннель. Наша дорога будет пролегать через один из самых древних тоннелей в мире. Это самый короткий путь, если нужно спуститься с холма (конец улицы Истикляль) к Галатскому мосту. Внутри тоннеля — подземный фуникулёр. Поездка на нём займёт всего 2 минуты — а раньше он работал на конной тяге!

Храм Св. Антония. Католическая базилика в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянского архитектора Джулио Монджери.

Дворец Пера Палас. Этот отель был основан в 1892 году и задумывался для размещения пассажиров Восточного Экспресса, последней остановкой которого был Стамбул. Архитектор Александр Валлаури черпал вдохновение между Востоком и Западом. Получилась эффектная смесь неоклассики, модерна и местных мотивов.

Башня Галата (без подъёма). Утверждается, что она была построена в 507 году н. э. Но землетрясение 1509 года сильно повредило башню, которую затем восстановили. За свою историю она была тюрьмой, наблюдательным постом турецкого астронома, пожарной станцией… Обо всём этом я обязательно расскажу.

Организационные детали