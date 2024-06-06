1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и Галатская башня»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Подземный фуникулер доставит нас к площади Таксим»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Мы минуем здания консульств великих держав, вспомним историю посольства Российской империи, а на площади Таксим поговорим о монументе Ататюрка»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
«Заканчится экскурсия у монумента Республики на площади Таксим — кстати, как на нём оказался Ворошилов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
«Запечатлеть себя в контрастном Стамбуле можно и в районе Таксим, где ездит знаменитый красный трамвайчик, и «прячутся» атмосферные антикварные лавки и галереи современного искусства»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
«Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
«Главную площадь Стамбула — Таксим»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
«Таксим и Бейоглу: как стучит сердце города»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«А завершится прогулка на площади Таксим, откуда спокойно можно будет доехать до аэропорта или же продолжить свое путешествие по городу самостоятельно»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Площадь Таксим и монумент «Республика»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
«Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
«Площадь Таксим — расположенная в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор, она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Площадь Таксим с её архитектурой 19 века, ретротрамваями, антикварными лавками, уютными кафе и магазинами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
«Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Районы Таксим и Бейоглу Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
«А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
«А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
«Улица Истикльял и площадь Таксим Одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
«Улица Истикляль — турецкий Арбат Наша экскурсия начнется в районе площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
«Из аэропорта мы отправимся прямиком на площадь Таксим, где происходят главные события политической жизни страны»
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул как на ладони
Начало: Отель туриста
«На холме Пьера Лотти перед вами раскроется вид на Золотой Рог, а на площади Таксим насладитесь одновременно видом на мечеть и церковь»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
«Она берёт начало на площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Начало: В районе площади Таксим
«Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663€398 за всё до 9 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
Групповая
6 часов
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана»
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Таксим
«Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по району Таксим»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€238 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
«Район Таксим — «туристическое сердце Стамбула»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
«Экскурсию начнём с площади Таксим, где находится статуя Свободы Турции»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономический тур в Стамбуле
Начало: Стамбул
«На шумной площади Таксим вам будут предложены популярные виды кебабов, которые в разном регионе страны готовятся по-своему и являются национальным достоянием каждой отдельной области»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«Наша экскурсия начнется с посещения древней площади Таксим»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:15
€320 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Начало: По договоренности
«В районе Таксим есть множество уличных локаций»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 июня 2024Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ННадежда5 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ООльга4 июня 2024У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ИИрина1 июня 2024Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Гид - Сулу. Всё прошло на высоком уровне. Я часто путешествую, и всегда стараюсь брать
- ММарина28 мая 2024Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Таксим»
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