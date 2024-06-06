Площадь Таксим в Стамбуле

Найдено 41 экскурсия в категории «Площадь Таксим» в Стамбуле, цены от €33, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и Галатская башня»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Подземный фуникулер доставит нас к площади Таксим»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Мы минуем здания консульств великих держав, вспомним историю посольства Российской империи, а на площади Таксим поговорим о монументе Ататюрка»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
«Заканчится экскурсия у монумента Республики на площади Таксим — кстати, как на нём оказался Ворошилов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Фотосвидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
50 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
«Запечатлеть себя в контрастном Стамбуле можно и в районе Таксим, где ездит знаменитый красный трамвайчик, и «прячутся» атмосферные антикварные лавки и галереи современного искусства»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
«Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
«Главную площадь Стамбула — Таксим»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
«Таксим и Бейоглу: как стучит сердце города»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«А завершится прогулка на площади Таксим, откуда спокойно можно будет доехать до аэропорта или же продолжить свое путешествие по городу самостоятельно»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Площадь Таксим и монумент «Республика»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150 за всё до 5 чел.
По следам Агаты Кристи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
«Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Автомобильное путешествие по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
«Площадь Таксим — расположенная в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор, она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Площадь Таксим с её архитектурой 19 века, ретротрамваями, антикварными лавками, уютными кафе и магазинами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
13 отзывов
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
«Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245221 за всё до 3 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Районы Таксим и Бейоглу Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Стамбул вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
«А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Очарование вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
«А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
290 за всё до 4 чел.
Контрасты Стамбула
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
«Улица Истикльял и площадь Таксим Одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
«Улица Истикляль — турецкий Арбат Наша экскурсия начнется в районе площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
«Из аэропорта мы отправимся прямиком на площадь Таксим, где происходят главные события политической жизни страны»
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
350 за всё до 4 чел.
Стамбул как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Стамбул как на ладони
Начало: Отель туриста
«На холме Пьера Лотти перед вами раскроется вид на Золотой Рог, а на площади Таксим насладитесь одновременно видом на мечеть и церковь»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Стамбул на метро
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
«Она берёт начало на площади Таксим»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
129117 за всё до 4 чел.
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Начало: В районе площади Таксим
«Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
220 за всё до 4 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
50 отзывов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663398 за всё до 9 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
Таинственная Галата
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана»
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Таксим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Таксим
«Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по району Таксим»
Расписание: Ежедневно в 10:00
238 за экскурсию
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
«Район Таксим — «туристическое сердце Стамбула»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
«Экскурсию начнём с площади Таксим, где находится статуя Свободы Турции»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур в Стамбуле
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Гастрономический тур в Стамбуле
Начало: Стамбул
«На шумной площади Таксим вам будут предложены популярные виды кебабов, которые в разном регионе страны готовятся по-своему и являются национальным достоянием каждой отдельной области»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
120 за человека
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«Наша экскурсия начнется с посещения древней площади Таксим»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:15
320 за всё до 8 чел.
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Начало: По договоренности
«В районе Таксим есть множество уличных локаций»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул великолепный, атмосферный и живой
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивыйИнтересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый
  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотосвидание со Стамбулом
    Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
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    экскурсия для нас была «Лайт» во всех смыслах: мы никуда не спешили, наш мозг не кипел от информации, нам не было тяжело гулять. Настолько было все все легко и размеренно, что хочется повторить)) В следующий раз, когда приедем, обязательно обратимся к ней.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Хочу оставить отзыв о сегодняшней экскурсии. Гид - Сулу. Всё прошло на высоком уровне. Я часто путешествую, и всегда стараюсь брать
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    индивидуальные экскурсии по городу, поэтому мне есть с чем сравнить. Маршрут был не избитый, самостоятельно я бы точно не попала во многие месте, тем более в первый раз в Стамбуле. Гид максимально открытая, умная и интересная девушка. Рассказала мне много не только об истории Стамбула, но и о жизни местных, их менталитете и традициях. Что опять же очень ценно, поскольку зачастую складывается определённый стереотип о новой стране Ещё большой плюс, что была возможность скорректировать маршрут. Часть достопримечательностей я посмотрела ранее самостоятельно, и мы не тратили на них время. Стамбул - прекрасный и многогранный город. Надеюсь, что это не последняя моя поездка. Всем желаю прекрасного отдыха)))

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Стамбулу
    Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
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    и прошли на пароме по Босфору. Ирина интересный рассказчик. Мы узнали не только исторические факты, но и много интересного про современный Стамбул. Ирина ответила на все наши вопросы. Мы прогулялись по пешеходной улице Истиклаль и побывали на восточном Гранд базаре (невероятно красивое и атмосферное место! золото, сладости, ковры …). Авто комфортное и мы не устали за целый день. Очень рекомендуем Гида Ирину. Еще раз - спасибо!

    Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новыйЗамечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Таксим»

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  4. Стамбул великолепный, атмосферный и живой
  5. Истикляль - часть русской и турецкой истории
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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