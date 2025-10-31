Представьте, что вы сошли с «Восточного экспресса» в начале 20 века.
Аудиогид поведёт вас по улицам, где восточная роскошь сочеталась с европейским шиком — от вокзала Сиркеджи до площади Таксим.
Вы посетите
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание аудиогида
- Вокзал Сиркеджи и музей «Восточного экспресса» — вожделенной мечты всех путешественников (в настоящее время на реставрации)
- Галатский мост через бухту Золотой рог
- Галатская башня — самая древняя смотровая площадка Константинополя
- Отель Pera Palace — любимое место королевских особ и селебрити
- Музей Pera — здесь находится самая дорогая турецкая картина
- Улица Истикляль — стамбульский Арбат
- Церковь Святого Антония Падуанского — одна из самых больших в Стамбуле
- Французская улица, которую называют турецким Монмартром
- Мейхане Невизаде — колыбель турецкой литературы и любимое место богемы
- Пассажи Истикляля — проходы, где соседствуют антикварные лавки и гламурные кафе
- Долмабахче — дворец в стиле барокко, который соперничает с Версалем
По пути протяжённостью 6 км вас ждут:
- История улицы Истикляль
- Рассказ о самых гламурных напитках Турции
- Легенды таинственной Галаты
- Тайны отеля для звёзд и королей
- Рассказ о том, как русская эмиграция повлияла на Константинополь
- Истории о знаменитом поезде «Восточный экспресс»
А ещё вы узнаете:
- Тайну гобелена индийского принца
- Кто изобрел рахат лукум
- Кем был самый роскошный дэнди Турецкой республики
- Что такое кредитная книга Ламбо
- Зачем в Стамбуле дрессировали черепах
- Почему Вертинскому в кабаре «Черная роза» всегда было душно
И многое другое!
Организационные детали
- Маршрут длиной 6 км, около Галатской башни в горку
- Это самостоятельный формат экскурсии. Для прохождения маршрута понадобятся наушники и смартфон
- Для оплаты экскурсии я пришлю вам российский номер телефона, по которому можно сделать перевод в предлагаемые банки
- После внесения полной стоимости вы получите персональную ссылку на Telegram-бот (необходимо подключение к интернету). Срок действия ссылки — 3 дня
- Вместе с аудиогидом вы получаете: инструкцию по передвижению, гид по турецкой кухне, локации проверенных кафе на маршруте, инструкции по покупке транспортной карты
- Обо всех достопримечательностях аудиогид рассказывает снаружи
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение Галатской башни — 650 лир
- Посещение музея Ататюрка в отеле Pera Palace — 115 лир
- Посещение Долмабахче — 1500 лир (экскурсия с аудиогидом по дворцу)
- Покупка транспортной карты, которая вам точно пригодится — 130 лир сама карта + сумма, которую вы захотите на неё положить
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вокзал Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 436 туристов
Педагог и маркетолог по образованию, путешественник по жизни. Посетила 35 стран. Теперь делюсь своим опытом. С 2015 года занимаюсь организаций квестов. А в 2024 году начала создавать аудиогиды, потому что
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
31 окт 2025
Начало экскурсии у входа в старый вокзал Серкеджи. Но он, к сожалению сейчас закрыт на реставрацию. Поэтому первая часть экскурсии была просто прослушана, но ничего в ней описанного мы не
Л
Лариса
8 июл 2025
Формат-супер, старинные фото сравниваешь с современностью, материал интереснейший, звуковой фон дает ощущение полного погружения. И главное -цена и время - выгодно отличается от остальных экскурсий. Не понимаю, как можно не найти локации (читаю отзыв предыдущий) - все отлично объяснено, если слушаешь, конечно. Автору - спасибо. Жаль нет по району, где все основные дворцы и мечети.
Елена
2 июл 2025
Для нас экскурсия превратилась в квест по поводу поиска локации про которую рассказывает экскурсия. Необходимо сделать аудиогид по точкам с демонстрацией стрелочки по карте. А не просто говорить: вы повернули на лево и надеюсь видите такой- то дом… Информации много, была интересная и новая для нас. Но мы устали ходить и искать нужную точку. Эта экскурсия оставила двоякое впечатление.
Светлана
Ответ организатора:
Елена, мне очень жаль, что экскурсия не оставила должного впечатления, но рада, что информация вам понравилась. Да, ходить нужно много,
Yuri
10 июн 2025
Очень интересный формат чтобы двигаться в своем темпе, никуда не торопясь. Очень понравилась часть про русскую эмиграцию
Из минусов иногда тупили с навигацией, хотелось бы иметь не только названия мест но и ссылки на гугл карту с точками
Ирина
11 мая 2025
Интересная экскурсия, хороший маршрут. Формат был немного непривычен, повествование в ютьюбе ведётся. Я была с мужем и сыном, мне было удобнее прослушать часть экскурсии и затем отправиться по маршруту неспеша
Оксана
29 апр 2025
Нам понравилось. Ходили с мужем и ребенком 15 лет. Первый раз брали такой формат в другой стране. Сначала было страшно, все-таки другая страна, языковой барьер. Но все так подробно рассказывают, как перемещаться. Потратили весь день. Но мы не торопились, и обедали, и по магазинам ходили. Маршрут насыщенный, рассказ интересный. Дворец в конце очень красивый. Но многолюдно везде)
