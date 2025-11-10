Сокровища древней Анатолии: экскурсия в Археологический музей Стамбула

Археологический музей Стамбула — один из крупнейших музеев древности в мире.
Здесь, среди тысячелетних реликвий, можно совершить путешествие во времени: от шумеров и хеттов до эллинов и османов. Вы увидите знаменитые саркофаги, скульптуры богов и императоров, легендарные сокровища Трои. И услышите мифы и легенды древних цивилизаций Анатолии.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сидонский саркофаг со сценами из жизни Александра Македонского
- Сокровища Трои — артефакты, обнаруженные при раскопках легендарного города
- Голову одной из змей со Змеиной колонны, которую привезли в Константинополь из греческого храма Аполлона в Дельфах
- Статуи богов и богинь, императоров, мифологических героев
- Артефакты всех народов и культур, населявших землю Анатолии — от шумеров до сельджуков
- Уникальные предметы быта, украшения, фрески, надписи и архитектурные детали
Вы узнаете:
- Как менялись культуры и стили в архитектуре, религии и искусстве на протяжении тысячелетий
- Какие легенды, мифы и символы рассказывают о древних цивилизациях Анатолии
- Почему музей считается одним из важнейших археологических музеев в мире
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей — €15 с чел. Дети до 6 лет — бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Археологическим музеем Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
