IstawayTravel проводит ещё 6 экскурсий

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Открывая Константинополь

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IstawayTravel – Гид из Стамбула
Открывая Константинополь
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €18 за человека

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Открывая Константинополь
Открывая Константинополь
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто хочет за пол дня увидеть основные строения и достопримечательности 🏛️ великого Константинополя начиная с IV вв и заканчивая XVIIвв. Наша обзорная экскурсия не перегруженная датами и историческими фактами, но наполненная интересными историями и легендами.
Вы увидите постройки как Византийской эпохи, так и Османской империи. Мы расскажем вам о тайных подземных ходах, что до сих пор находяться под современным Стамбулом, кто и зачем вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему все цистерны так похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей, для чего вешали два молотка на дверь, какие мистические события происходили в храме Айи Софии и где по легенде находяться останки первого императора Константина I
Наша экскурсия начнется с прекрасного и живописного парка Гюльхане где любят отдыхать не только туристы, но и устраивать пикники местные жители, далее нас ждет внешний осмотр дворца Топкапы, церкви Святой Ирены IV вв, храма Святой Софии, Голубой мечети и площади Ипподром, откуда мы с вами отправимся и разгодаем тайну загадочной колонны Константина, и пройдем сквозь знаменитый Гранд базар и рынок Махмуд-паша и выйдем к самой большой исторической мечети Сулеймание, где посетим гробницы великого Султана Сулеймана и его любимой жены Роксоланы, здесь же вы узнаете о значении фонтанов которые строятся в каждой мечети и почему при строительстве султан приказал закопать сокровища персидского царя под одним из минаретов мечети, какой секрет таят в себе украшения гробницы Сулеймана и вход в молильный храм
По окончании экскурсии 🧭 вы сможете присоединиться на обед в местном кафе с интересным дизайном, с террасы которого открывается невероятный вид на Стамбул! (за дополнительную плату)
Начало
🚩 Ebusuud Cd. No:14 Fatih
Место завершения
🏁 Мечеть Сулеймание
Открывая Константинополь
Открывая Константинополь
Открывая Константинополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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