IstawayTravel проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто хочет за пол дня увидеть основные строения и достопримечательности 🏛️ великого Константинополя начиная с IV вв и заканчивая XVIIвв. Наша обзорная экскурсия не перегруженная датами и историческими фактами, но наполненная интересными историями и легендами.

Вы увидите постройки как Византийской эпохи, так и Османской империи. Мы расскажем вам о тайных подземных ходах, что до сих пор находяться под современным Стамбулом, кто и зачем вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему все цистерны так похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей, для чего вешали два молотка на дверь, какие мистические события происходили в храме Айи Софии и где по легенде находяться останки первого императора Константина I

Наша экскурсия начнется с прекрасного и живописного парка Гюльхане где любят отдыхать не только туристы, но и устраивать пикники местные жители, далее нас ждет внешний осмотр дворца Топкапы, церкви Святой Ирены IV вв, храма Святой Софии, Голубой мечети и площади Ипподром, откуда мы с вами отправимся и разгодаем тайну загадочной колонны Константина, и пройдем сквозь знаменитый Гранд базар и рынок Махмуд-паша и выйдем к самой большой исторической мечети Сулеймание, где посетим гробницы великого Султана Сулеймана и его любимой жены Роксоланы, здесь же вы узнаете о значении фонтанов которые строятся в каждой мечети и почему при строительстве султан приказал закопать сокровища персидского царя под одним из минаретов мечети, какой секрет таят в себе украшения гробницы Сулеймана и вход в молильный храм

По окончании экскурсии 🧭 вы сможете присоединиться на обед в местном кафе с интересным дизайном, с террасы которого открывается невероятный вид на Стамбул! (за дополнительную плату)