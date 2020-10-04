1 отзыв оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Византия в Стамбуле

Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Приглашаю совершить путешествие во времени и представить, как выглядел Стамбул 1000 лет назад.

Вы исследуете старинные церкви, подземное водохранилище и недавно ставший мечетью собор Святой Софии, погрузитесь во времена Константинополя и расшифруете знаковые элементы византийской архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле

Что вас ожидает

Стамбул сквозь столетия
Вы посетите самые интересные достопримечательности 🏛️ Стамбула, сохранившиеся со времен Византийской империи. В программе экскурсии:

  • Собор Святой Софии — важнейший символ города, который впечатлит вас изящными арками, цветным мрамором и декоративными мозаиками. Я поделюсь историей 📖 его строительства и расшифрую его архитектурные особенности.
  • Константинопольский ипподром — в прошлом одно из самых величественных сооружений города. Вы узнаете, как он связан с римским императором Септимием Севером, почему его называли «большим цирком» и что сохранилось от него в наши дни.
  • Церковь Сергия и Вакха — я расскажу, какие дворцовые комплексы находились на этом месте в былые времена, и раскрою секрет названия церкви.
  • Цистерна Феодосия — древнее подземное водохранилище, найденное под основанием огромного особняка. Вы разберетесь, каким образом в цистерну поступала вода, и рассмотрите ее мраморные колонны и капители.
  • Церковь Святой Ирины — старейшая христианская обитель города, основанная еще при императоре Константине в IV столетии. Вы поймете, почему она построена в форме креста и посвящена «Святому миру».

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: цистерна Феодосия — 30 лир с человека, церковь ⛪ Святой Ирины — 60 лир с человека.

Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле
Византия в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

4 октября 2020
Отличная экскурсия. Кемаль, действительно, знает историю и рассказывает ее очень живо и увлекательно. Спасибо гиду за познавательную и приятную прогулку, за отличное чувство юмора и за любовь к своему городу и своему делу!

Kemal проводит ещё 1 экскурсию

Большая обзорная прогулка по Стамбулу
130
6 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
355 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
124 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты