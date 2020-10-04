1 отзыв оставили туристы

Стамбул сквозь столетия Вы посетите самые интересные достопримечательности 🏛️ Стамбула, сохранившиеся со времен Византийской империи. В программе экскурсии:
Собор Святой Софии — важнейший символ города, который впечатлит вас изящными арками, цветным мрамором и декоративными мозаиками. Я поделюсь историей 📖 его строительства и расшифрую его архитектурные особенности.
Константинопольский ипподром — в прошлом одно из самых величественных сооружений города. Вы узнаете, как он связан с римским императором Септимием Севером, почему его называли «большим цирком» и что сохранилось от него в наши дни.
Церковь Сергия и Вакха — я расскажу, какие дворцовые комплексы находились на этом месте в былые времена, и раскрою секрет названия церкви.
Цистерна Феодосия — древнее подземное водохранилище, найденное под основанием огромного особняка. Вы разберетесь, каким образом в цистерну поступала вода, и рассмотрите ее мраморные колонны и капители.
Церковь Святой Ирины — старейшая христианская обитель города, основанная еще при императоре Константине в IV столетии. Вы поймете, почему она построена в форме креста и посвящена «Святому миру».
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: цистерна Феодосия — 30 лир с человека, церковь ⛪ Святой Ирины — 60 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Отличная экскурсия. Кемаль, действительно, знает историю и рассказывает ее очень живо и увлекательно. Спасибо гиду за познавательную и приятную прогулку, за отличное чувство юмора и за любовь к своему городу и своему делу!