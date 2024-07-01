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темпе, не торопясь, во дворцах провели даже больше времени, чем заявлено по программе. Али рассказывал очень интересно про историю Дворцов, гарема, про религию и культуру, отвечал на все мои вопросы про сериал Великолепный век и его героев, интересно было узнать реальную историю и как ее преукрасили в сериале:) Али великолепный рассказчик, с тонким чувством юмора, отличным знанием русского языка, хорошо организовал программу самой экскурсии и на следующий день помог нам по телефону решить проблемы с повторным посещением дворца, был на связи, интересовался как у нас прошел день. Посоветовал где поесть, куда еще сходить. Нам очень понравилось, с удовольствием будем обращаться и к самому Али и к организатору экскурсий Джесиму, индивидуальный подход и внимание к туристам обеспечены по полной!