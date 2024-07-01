Экскурсии выходного дня в Стамбуле

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Стамбуле, цены от €28, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
115 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
179 за всё до 4 чел.
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
3728 за человека
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
214 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
6 июля в 18:00
50 за человека
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
45 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
7 июля в 15:00
8 июля в 09:00
250163 за всё до 4 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
54 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Если вы хотите узнать о турецком виноделии и насладиться историей Стамбула, эта экскурсия для вас! Погружение в колорит города и дегустация лучших вин
Начало: на пристани Каракей
6 июля в 13:00
9 июля в 13:00
от 180 за всё до 6 чел.
Азбука вкусов Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
242 отзыва
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
7 июля в 15:00
35 за человека
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
119 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июля в 09:00
65 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    1 июля 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Очень понравилась экскурсия и особенно гид Али! Нас было в группе 5 чел, можно сказать индивидуальная экскурсия, шли в своем
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    темпе, не торопясь, во дворцах провели даже больше времени, чем заявлено по программе. Али рассказывал очень интересно про историю Дворцов, гарема, про религию и культуру, отвечал на все мои вопросы про сериал Великолепный век и его героев, интересно было узнать реальную историю и как ее преукрасили в сериале:) Али великолепный рассказчик, с тонким чувством юмора, отличным знанием русского языка, хорошо организовал программу самой экскурсии и на следующий день помог нам по телефону решить проблемы с повторным посещением дворца, был на связи, интересовался как у нас прошел день. Посоветовал где поесть, куда еще сходить. Нам очень понравилось, с удовольствием будем обращаться и к самому Али и к организатору экскурсий Джесиму, индивидуальный подход и внимание к туристам обеспечены по полной!

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Ольга блестяще владеет материалом, прекрасный рассказчик, внимательна, доброжелательна и хорошо знает Стамбул. Маршрут проходится очень легко. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали о Стамбуле благодаря ей. Всем рекомендую!
    Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Превосходный маршрут, очень необычные локации, редкие факты, увлекательные истории, раскрываются новые грани прекрасного маршрута. Ольга замечательный гид, просто кладезь информации, с удовольствием при случае посетили бы ещё маршруты из её программы, есть повод вернуться на более длинный срок:)
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Истикляль - часть русской и турецкой истории
    Светлана - невероятный рассказчик, с огромной профессиональной подготовкой, редким умением доносить сложную информацию понятным языком. Уникальный материал по своей структуре, содержанию, отражению сути исторических процессов, глубинной философии. Одна из лучших экскурсий за нашу немаленькую историю путешествий! Очень хочется рекомендовать! Спасибо за незабываемый вечер!
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Не очень люблю групповые экскурсии только за то, что у тебя мало личного времени все вокруг посмотреть. Но с нашим
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    гидом Али было всего предостаточно. Было время и на отдых и без особой спешки все посмотрели, практически весь путь без очередей. Все билеты он заранее купил. Хотелось отметить, что Али очень располагает и ты спокойно можешь задавать вопросы и поговорить на темы не касающиеся самой экскурсии. Вообщем, было классно! Спасибо Али вам за новые горизонты моего кругозора)))

  • О
    Ольга
    22 июня 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Спасибо Ольге за увлекательную душевную прогулку по Стамбулу, с дегустацией прекрасных турецких вин (что стало для нас открытием). Экскурсия прошла
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    на одном дыхании. От Ольги мы узнали очень много интересных фактах о виноделии в Турции и её истории. Буду с удовольствием рекомедлвать её своим друзьям👌🏻

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Азбука вкусов Стамбула
    С Европейской части на Азиатскую переплыли на пароме. Прошлись по разным местам, где товят вкусно и даже полезно. Майя, спасибо большое за интересную экскурсию.
  • O
    OXANA
    19 июня 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Прекраснейшая обзорная лекция от гида. Очень много рассказывал интересной информации, отвечал на любые вопросы. Просто кладезь знаний, от глобальной истории
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    - как были устроены отношения в семье и системе законов, до мелочей - из чего состоит мазаика на стенах. Информацию подаёт с эмоциями, не спеша и развёрнуто, слушали с упоением! Брали индивидуально экскурсию на 4, ни о чём не пожалели. Гид поделился информацией и по окрестностям города, дал рекомендации: где и что можно взять, а что лучше приобретать не стоит. Сориентировал по ценам. В будущем хочется обращаться именно к нему. 10 звезд за подход к туристам.

  • С
    Сергей
    17 июня 2024
    Истикляль - часть русской и турецкой истории
    Очень интересная и неожиданная экскурсия, возникает желание углубить свои знания.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
  2. Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
  3. Истикляль - часть русской и турецкой истории
  4. Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
  5. Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На выходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 28 до 180 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 828 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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