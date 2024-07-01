1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
€179 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
37€28 за человека
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
6 июля в 18:00
€50 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
7 июля в 15:00
8 июля в 09:00
250€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Если вы хотите узнать о турецком виноделии и насладиться историей Стамбула, эта экскурсия для вас! Погружение в колорит города и дегустация лучших вин
Начало: на пристани Каракей
6 июля в 13:00
9 июля в 13:00
от €180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
7 июля в 15:00
€35 за человека
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июля в 09:00
€65 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina1 июля 2024Очень понравилась экскурсия и особенно гид Али! Нас было в группе 5 чел, можно сказать индивидуальная экскурсия, шли в своем
- ТТатьяна29 июня 2024Ольга блестяще владеет материалом, прекрасный рассказчик, внимательна, доброжелательна и хорошо знает Стамбул. Маршрут проходится очень легко. Большое спасибо!
- ЮЮлия26 июня 2024Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали о Стамбуле благодаря ей. Всем рекомендую!
- ЕЕлена24 июня 2024Превосходный маршрут, очень необычные локации, редкие факты, увлекательные истории, раскрываются новые грани прекрасного маршрута. Ольга замечательный гид, просто кладезь информации, с удовольствием при случае посетили бы ещё маршруты из её программы, есть повод вернуться на более длинный срок:)
- ЕЕлена24 июня 2024Светлана - невероятный рассказчик, с огромной профессиональной подготовкой, редким умением доносить сложную информацию понятным языком. Уникальный материал по своей структуре, содержанию, отражению сути исторических процессов, глубинной философии. Одна из лучших экскурсий за нашу немаленькую историю путешествий! Очень хочется рекомендовать! Спасибо за незабываемый вечер!
- ААнна23 июня 2024Не очень люблю групповые экскурсии только за то, что у тебя мало личного времени все вокруг посмотреть. Но с нашим
- ООльга22 июня 2024Спасибо Ольге за увлекательную душевную прогулку по Стамбулу, с дегустацией прекрасных турецких вин (что стало для нас открытием). Экскурсия прошла
- ННаталья22 июня 2024С Европейской части на Азиатскую переплыли на пароме. Прошлись по разным местам, где товят вкусно и даже полезно. Майя, спасибо большое за интересную экскурсию.
- OOXANA19 июня 2024Прекраснейшая обзорная лекция от гида. Очень много рассказывал интересной информации, отвечал на любые вопросы. Просто кладезь знаний, от глобальной истории
- ССергей17 июня 2024Очень интересная и неожиданная экскурсия, возникает желание углубить свои знания.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На выходные»
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