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Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы

5
1 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Оцените карту с 5 или 10 поездками на трамваях, автобусах, паромах или метро 🚇.

Забудьте о необходимости покупать транзитные билеты 🎫 на станциях метро.

Не спеша откройте для себя Стамбул.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4320 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €12.6 за человека

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Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы
Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы

Что вы увидите

  • Стамбул
Осмотрите Стамбул без хлопот с заранее пополненной картой на общественный транспорт по всему городу. Прокатитесь на метро 🚇, трамваях, автобусах и паромах и взгляните на город 🏙️, как местные жители. Использовать билет 🎫 легко: просто приложите его к автомату на любой станции трамвая, метро или общественного парома. Валидируйте билет при каждом использовании и совершите 5 или 10 поездок в зависимости от забронированного варианта.
Карту доставят до вашего прибытия в отель 🏨 в районах Султанахмет или Таксим. После бронирования местный партнёр отправит вам отдельное электронное письмо с картой города и электронным буклетом со скидками на посещение достопримечательностей 🏛️ и мероприятий в Стамбуле. Что вас ждёт• Перемещайтесь без лишних хлопот на метро, трамваях, автобусах и паромах по всему Стамбулу — как на европейской стороне, так и на азиатской;
  • Забудьте о том, чтобы стоять в пробках на такси 🚕, и легко передвигайтесь по всему Стамбулу;
  • Получите электронный буклет с картой города, аудиогиды и скидочные коды в достопримечательности и на мероприятия по всему городу;
  • Воспользуйтесь бесплатной доставкой карты в отель.

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Срок действия 180 д. ;
  • Буклеты: Английский;
  • Карту можно использовать только для проезда на метро, фуникулерах, трамваях, автобусах и паромах;
  • При входе на каждую станцию или остановку необходимо однократно провести картой через считывающее устройство. Карта не действует для трансфера из аэропорта в город;
  • Оставшиеся поездки можно использовать в течение 6 месяцев — это можете сделать вы или любой человек, которому вы передадите карту. Стоимость неиспользованных поездок возврату не подлежит. COVID-19 к сведению участников тура:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Используйте свои наушники;
  • Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
  • 5 или 10 поездок на общественном транспорте (в зависимости от выбранного варианта)
  • Бесплатная доставка в ваш отель в районах Султанахмет и Таксим
  • Административный сбор и плата за доставку.
Что не входит
  • Дополнительные поездки (вы сможете самостоятельно положить на карту больше денег)
  • Доставка в аэропорты, апартаменты AirBnB или частные квартиры
  • Доставка за пределы районов Султанахмет и Таксим
  • Доставка на азиатскую сторону Стамбула (районы Ускюдар, Кадыкёй и т. д. )
  • Возврат стоимости неиспользованных поездок (картой может воспользоваться кто угодно в течение 6 месяцев).
Начало
🚩 Отели в районах Султанахмет или Таксим
Место завершения
🏁 По желанию
Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы
Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы
Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы
Стамбул: городская карта на автобус, метро, трамвай и паромы

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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1 отзыв оставили туристы

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