Осмотрите Стамбул без хлопот с заранее пополненной картой на общественный транспорт по всему городу. Прокатитесь на метро 🚇, трамваях, автобусах и паромах и взгляните на город 🏙️, как местные жители. Использовать билет 🎫 легко: просто приложите его к автомату на любой станции трамвая, метро или общественного парома. Валидируйте билет при каждом использовании и совершите 5 или 10 поездок в зависимости от забронированного варианта.

Карту доставят до вашего прибытия в отель 🏨 в районах Султанахмет или Таксим. После бронирования местный партнёр отправит вам отдельное электронное письмо с картой города и электронным буклетом со скидками на посещение достопримечательностей 🏛️ и мероприятий в Стамбуле. Что вас ждёт• Перемещайтесь без лишних хлопот на метро, трамваях, автобусах и паромах по всему Стамбулу — как на европейской стороне, так и на азиатской;

Забудьте о том, чтобы стоять в пробках на такси 🚕, и легко передвигайтесь по всему Стамбулу;

Получите электронный буклет с картой города, аудиогиды и скидочные коды в достопримечательности и на мероприятия по всему городу;

Воспользуйтесь бесплатной доставкой карты в отель.

Организационные детали: