Осмотрите Стамбул без хлопот с заранее пополненной картой на общественный транспорт по всему городу. Прокатитесь на метро 🚇, трамваях, автобусах и паромах и взгляните на город 🏙️, как местные жители. Использовать билет 🎫 легко: просто приложите его к автомату на любой станции трамвая, метро или общественного парома. Валидируйте билет при каждом использовании и совершите 5 или 10 поездок в зависимости от забронированного варианта.
Карту доставят до вашего прибытия в отель 🏨 в районах Султанахмет или Таксим. После бронирования местный партнёр отправит вам отдельное электронное письмо с картой города и электронным буклетом со скидками на посещение достопримечательностей 🏛️ и мероприятий в Стамбуле. Что вас ждёт• Перемещайтесь без лишних хлопот на метро, трамваях, автобусах и паромах по всему Стамбулу — как на европейской стороне, так и на азиатской;
Забудьте о том, чтобы стоять в пробках на такси 🚕, и легко передвигайтесь по всему Стамбулу;
Получите электронный буклет с картой города, аудиогиды и скидочные коды в достопримечательности и на мероприятия по всему городу;
Воспользуйтесь бесплатной доставкой карты в отель.
Организационные детали:
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
Срок действия 180 д. ;
Буклеты: Английский;
Карту можно использовать только для проезда на метро, фуникулерах, трамваях, автобусах и паромах;
При входе на каждую станцию или остановку необходимо однократно провести картой через считывающее устройство. Карта не действует для трансфера из аэропорта в город;
Оставшиеся поездки можно использовать в течение 6 месяцев — это можете сделать вы или любой человек, которому вы передадите карту. Стоимость неиспользованных поездок возврату не подлежит. COVID-19 к сведению участников тура:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
Используйте свои наушники;
Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
5 или 10 поездок на общественном транспорте (в зависимости от выбранного варианта)
Бесплатная доставка в ваш отель в районах Султанахмет и Таксим
Административный сбор и плата за доставку.
Что не входит
Дополнительные поездки (вы сможете самостоятельно положить на карту больше денег)
Доставка в аэропорты, апартаменты AirBnB или частные квартиры
Доставка за пределы районов Султанахмет и Таксим
Доставка на азиатскую сторону Стамбула (районы Ускюдар, Кадыкёй и т. д. )
Возврат стоимости неиспользованных поездок (картой может воспользоваться кто угодно в течение 6 месяцев).
Начало
🚩 Отели в районах Султанахмет или Таксим
Место завершения
🏁 По желанию
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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