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2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом

Исследовать главные места бывшей столицы, прокатиться на пароме и встретить рассвет на фоне шаров
Архитектура и природа, кухня и разнообразные развлечения — вы узнаете Турцию сразу в нескольких измерениях.

Мы пройдёмся по древним площадям Стамбула, где сменялась история империй, увидим современные достопримечательности, погуляем по Принцевым
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островам, на которых нет автотранспорта, и осмотрим знаменитые дворцы.

Оказавшись в Каппадокии, среди долин и пещерных городов, полюбуемся рассветным небом с сотнями воздушных шаров, побываем в скальных монастырях и подземных городах и совершим несложный треккинг по долинам с фантастическими ландшафтами. Здесь будет место и для движения, и для созерцания, и для наслаждения вкусами.

2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом
2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом
2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей.
Туристическое:
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки.
Одежда, обувь, принадлежности:
— ходовые штаны, шорты;
— треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома;
— тёплая куртка/кофта для полёта на воздушном шаре (полёты происходят на рассвете, когда ещё довольно холодно);
— крем от солнца, очки от солнца.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с достопримечательностями Стамбула

После встречи и размещения в отеле отправимся на площадь Султанахмет — бывший Ипподром, где в римскую и византийскую эпохи проходили гладиаторские бои и гонки колесниц. Посетим знаменитую Айя-Софию с богатым интерьером, отражающим христианское и исламское наследие региона. После спустимся в Цистерну Базилика 6 века с 336 колоннами и знаменитыми головами Медузы Горгоны.

Пообедав, через парк Гюльхане пройдём к Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. Затем устроим кофе-паузу в медресе 1597 года. Если останутся силы, продолжим маршрут через турецкие базары и скрытую художественную галерею в здании бывшей византийской башни с более чем 1200-летней историей. Вечером — ужин и возвращение в отель.

Первое знакомство с достопримечательностями СтамбулаПервое знакомство с достопримечательностями СтамбулаПервое знакомство с достопримечательностями Стамбула
2 день

Принцевы острова

После завтрака доедем до причала, откуда на пароме отправимся к Принцевым островам. Посмотрим с воды на дворец Топкапы, Айя-Софию, Голубую мечеть, Девичью башню и вокзал Хайдарпаша. Примерно через час прибудем на Бююкада — крупнейший остров архипелага. Прогуляемся по тихим пешеходным улицам среди деревянных дач и сосновых парков и осмотрим дом Льва Троцкого, где он жил несколько лет.

После обеда поднимемся к монастырю Святого Георгия на самой высокой точке острова и встретим закат с панорамным видом. Вечером вернёмся в Стамбул.

Принцевы островаПринцевы островаПринцевы острова
3 день

Продолжение знакомства с главными достопримечательностями Стамбула

Сегодня побываем во дворце Долмабахче: осмотрим парадные залы, гарем и картинную галерею, где представлены работы Айвазовского. Затем прогуляемся по площади Таксим и Истиклялю, где курсирует красный трамвай «Ностальжик». Пройдёмся по улице с историческими домами, дизайнерскими магазинами и кафе, ведущей к Галатской башне.

Полюбуемся панорамой города с террасы видового ресторана за чашкой чая. После спустимся по лестнице Камондо и пройдём по Галатскому мосту, связанному с проектами Леонардо да Винчи. В завершении дня посетим набережную Галатапорт, расположенную вдоль Босфора.

Продолжение знакомства с главными достопримечательностями СтамбулаПродолжение знакомства с главными достопримечательностями СтамбулаПродолжение знакомства с главными достопримечательностями Стамбула
4 день

Район Эйюп, холм Пьер Лоти, Балат, перелёт в Каппадокию

Утром снова разместимся на пароме и отправимся в район Эйюп, наслаждаясь по пути видами залива Золотой Рог. По прибытии по канатной дороге поднимемся на холм Пьер Лоти, после прокатимся на трамвае до района Балат. Прогуляемся по холмистым улочкам с цветными домами, антикварными лавками и кафе, осмотрим Великую школу нации — Красный замок, а также Железную церковь.

Пообедаем в одном из кафе района, а вечером состоится перелёт в Каппадокию.

Район Эйюп, холм Пьер Лоти, Балат, перелёт в КаппадокиюРайон Эйюп, холм Пьер Лоти, Балат, перелёт в КаппадокиюРайон Эйюп, холм Пьер Лоти, Балат, перелёт в Каппадокию
5 день

Встреча рассвета на смотровой, подземный город, Чавушин

Встанем рано и отправимся на смотровую площадку, чтобы встретить рассвет и понаблюдать, как в небе парят разноцветные воздушные шары. При желании вы тоже сможете полетать (за доплату).

После завтрака посетим подземный город с системой уровней, уходящих на 12 этажей вниз — сможем спуститься до пятого уровня. Во второй половине дня побываем в скальном городе Чавушин. Пройдёмся по пещерным помещениям и увидим сохранившиеся фрески в старинной церкви.

Полюбуемся закатом на обзорной точке и поужинаем в одном из ресторанов Гёреме.

Встреча рассвета на смотровой, подземный город, ЧавушинВстреча рассвета на смотровой, подземный город, ЧавушинВстреча рассвета на смотровой, подземный город, Чавушин
6 день

Прогулка по долинам

В этот день запланирована продолжительная пешая прогулка по долинам. Начнём с посещения долины Любви с необычным рельефом, затем побываем в Белой и Медовой долине. Посетим скальный город Учхисар и здесь же пообедаем. После через долину Голубей вернёмся в Гёреме. По пути нам встретятся дикие сады, заброшенные виноградники и средневековые голубятни.

День будет насыщенным, с протяжённым, но технически несложным маршрутом.

Прогулка по долинамПрогулка по долинамПрогулка по долинам
7 день

Завершение тура, отъезд

В последний день программа не предусмотрена. Вы можете выбрать удобный рейс из Невшехира или Кайсери. При вечернем вылете возможна прогулка к смотровой площадке, покупка сувениров и знакомство с местной кухней, включая традиционное блюдо, запечённое в глиняных горшочках.

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник108 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Перелёт Стамбул - Кайсери или Невшехир
  • Трансферы до аэропорта в Стамбуле и из аэропорта в Невшехире или Кайсери
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты в указанные достопримечательности в Стамбуле и Каппадокии
  • Поездка в подземный город (трансфер + входной билет)
  • Поездка на пароме на Принцевы острова
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Стамбул и обратно из Невшехира или Кайсери
  • Обеды и ужины
  • Полёт на воздушном шаре - от $130 до $200
  • Входные билеты в достопримечательности вне программы
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
Завершение: Невшехир или Кайсери, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
До этого всегда сама путешествовала, но давно хотелось попробовать что-то необычное, тур с авторским подходом. И я так довольна, что выбрала именно такую поездку! Стамбул и Каппадокия — два совершенно
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разных мира, но оба невероятные, и я увидела их с новой стороны.

Стамбул сразу захватил: шум улиц, аромат кофе с кардамоном и закат над Босфором… Мы не просто бегали по главным достопримечательностям, а реально погружались в жизнь города, находили тайные уголки, которые в обычных путеводителях не встретишь.

А Каппадокия!!! Быть на рассвете, когда небо заполнено множеством воздушных шаров, гулять по древним долинам и чувствовать особую энергетику этого места – это что-то незабываемое.

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Ю
Только что вернулись из невероятной поездки по Турции, и эмоции до сих пор на высоте! Стамбул просто завораживает своей атмосферой. Здесь Восток встречается с Западом и получается что-то особенное. Айя-София
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и Голубая мечеть, конечно, впечатляют, а вот гулять просто по улицам и ловить настроение города отдельное удовольствие и заслуживает своего отзыва)

А Каппадокия… Это вообще что-то с чем-то! Полёты на воздушных шарах на рассвете, пейзажи словно с другой планеты и загадочные подземные города, словами сложно описать.

Особая благодарность нашему гиду, который настоящий фанат своего дела и очень классный рассказчик. Он не просто перечислял исторические факты, а делал историю живой, помогал прочувствовать места, показывал лучшие точки для фото и даже делился советами, как избежать толп туристов. Благодаря ему путешествие стало не просто насыщенным, а по-настоящему волшебным.

Если сомневаетесь, стоит ли ехать — советую не задумываться! Эта поездка точно оставит тёплый след в памяти.

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Е
Это путешествие оставило просто сказочные впечатления! Всё было невероятно продумано: удобный маршрут, комфортно и настроение сразу поднялось. Спасибо нашему гиду Кириллу за такую поддержку в поездке по Турции!

Стамбул удивляет своей
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особой атмосферой — узкие улочки, потрясающий вид на Босфор и запах кофейных пряностей, которые витают в воздухе. А Каппадокия прямо чудо какое-то! Ранний полёт на воздушном шаре, загадочные долины и старинные пещерные города, просто захватывает дух!

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И
Поездка получилась яркой и полной новых впечатлений, узнали много полезного. Огромное спасибо гиду Алёне, она была очень внимательной, всегда на связи и заряжала своим настроением. Очень хочется когда-нибудь снова поехать с ней!
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Тур входит в следующие категории Стамбула

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