2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом
Исследовать главные места бывшей столицы, прокатиться на пароме и встретить рассвет на фоне шаров
Архитектура и природа, кухня и разнообразные развлечения — вы узнаете Турцию сразу в нескольких измерениях.
Мы пройдёмся по древним площадям Стамбула, где сменялась история империй, увидим современные достопримечательности, погуляем по Принцевым читать дальшеуменьшить
островам, на которых нет автотранспорта, и осмотрим знаменитые дворцы.
Оказавшись в Каппадокии, среди долин и пещерных городов, полюбуемся рассветным небом с сотнями воздушных шаров, побываем в скальных монастырях и подземных городах и совершим несложный треккинг по долинам с фантастическими ландшафтами. Здесь будет место и для движения, и для созерцания, и для наслаждения вкусами.
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей. Туристическое: — фонарик; — рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов; — солнцезащитный крем и очки. Одежда, обувь, принадлежности: — ходовые штаны, шорты; — треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки; — 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца); — одежда для дома; — тёплая куртка/кофта для полёта на воздушном шаре (полёты происходят на рассвете, когда ещё довольно холодно); — крем от солнца, очки от солнца.
Программа тура по дням
1 день
Первое знакомство с достопримечательностями Стамбула
После встречи и размещения в отеле отправимся на площадь Султанахмет — бывший Ипподром, где в римскую и византийскую эпохи проходили гладиаторские бои и гонки колесниц. Посетим знаменитую Айя-Софию с богатым интерьером, отражающим христианское и исламское наследие региона. После спустимся в Цистерну Базилика 6 века с 336 колоннами и знаменитыми головами Медузы Горгоны.
Пообедав, через парк Гюльхане пройдём к Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. Затем устроим кофе-паузу в медресе 1597 года. Если останутся силы, продолжим маршрут через турецкие базары и скрытую художественную галерею в здании бывшей византийской башни с более чем 1200-летней историей. Вечером — ужин и возвращение в отель.
2 день
Принцевы острова
После завтрака доедем до причала, откуда на пароме отправимся к Принцевым островам. Посмотрим с воды на дворец Топкапы, Айя-Софию, Голубую мечеть, Девичью башню и вокзал Хайдарпаша. Примерно через час прибудем на Бююкада — крупнейший остров архипелага. Прогуляемся по тихим пешеходным улицам среди деревянных дач и сосновых парков и осмотрим дом Льва Троцкого, где он жил несколько лет.
После обеда поднимемся к монастырю Святого Георгия на самой высокой точке острова и встретим закат с панорамным видом. Вечером вернёмся в Стамбул.
3 день
Продолжение знакомства с главными достопримечательностями Стамбула
Сегодня побываем во дворце Долмабахче: осмотрим парадные залы, гарем и картинную галерею, где представлены работы Айвазовского. Затем прогуляемся по площади Таксим и Истиклялю, где курсирует красный трамвай «Ностальжик». Пройдёмся по улице с историческими домами, дизайнерскими магазинами и кафе, ведущей к Галатской башне.
Полюбуемся панорамой города с террасы видового ресторана за чашкой чая. После спустимся по лестнице Камондо и пройдём по Галатскому мосту, связанному с проектами Леонардо да Винчи. В завершении дня посетим набережную Галатапорт, расположенную вдоль Босфора.
4 день
Район Эйюп, холм Пьер Лоти, Балат, перелёт в Каппадокию
Утром снова разместимся на пароме и отправимся в район Эйюп, наслаждаясь по пути видами залива Золотой Рог. По прибытии по канатной дороге поднимемся на холм Пьер Лоти, после прокатимся на трамвае до района Балат. Прогуляемся по холмистым улочкам с цветными домами, антикварными лавками и кафе, осмотрим Великую школу нации — Красный замок, а также Железную церковь.
Пообедаем в одном из кафе района, а вечером состоится перелёт в Каппадокию.
5 день
Встреча рассвета на смотровой, подземный город, Чавушин
Встанем рано и отправимся на смотровую площадку, чтобы встретить рассвет и понаблюдать, как в небе парят разноцветные воздушные шары. При желании вы тоже сможете полетать (за доплату).
После завтрака посетим подземный город с системой уровней, уходящих на 12 этажей вниз — сможем спуститься до пятого уровня. Во второй половине дня побываем в скальном городе Чавушин. Пройдёмся по пещерным помещениям и увидим сохранившиеся фрески в старинной церкви.
Полюбуемся закатом на обзорной точке и поужинаем в одном из ресторанов Гёреме.
6 день
Прогулка по долинам
В этот день запланирована продолжительная пешая прогулка по долинам. Начнём с посещения долины Любви с необычным рельефом, затем побываем в Белой и Медовой долине. Посетим скальный город Учхисар и здесь же пообедаем. После через долину Голубей вернёмся в Гёреме. По пути нам встретятся дикие сады, заброшенные виноградники и средневековые голубятни.
День будет насыщенным, с протяжённым, но технически несложным маршрутом.
7 день
Завершение тура, отъезд
В последний день программа не предусмотрена. Вы можете выбрать удобный рейс из Невшехира или Кайсери. При вечернем вылете возможна прогулка к смотровой площадке, покупка сувениров и знакомство с местной кухней, включая традиционное блюдо, запечённое в глиняных горшочках.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
108 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Перелёт Стамбул - Кайсери или Невшехир
Трансферы до аэропорта в Стамбуле и из аэропорта в Невшехире или Кайсери
Сопровождение гидом
Входные билеты в указанные достопримечательности в Стамбуле и Каппадокии
Поездка в подземный город (трансфер + входной билет)
Поездка на пароме на Принцевы острова
Что не входит в цену
Авиабилеты в Стамбул и обратно из Невшехира или Кайсери
Обеды и ужины
Полёт на воздушном шаре - от $130 до $200
Входные билеты в достопримечательности вне программы
Медицинская страховка
Доплата за 1-местное размещение - 20 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
Завершение: Невшехир или Кайсери, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет).
Горжусь читать дальшеуменьшить
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км.
Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!
Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира.
В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов.
Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты.
Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Анна
До этого всегда сама путешествовала, но давно хотелось попробовать что-то необычное, тур с авторским подходом. И я так довольна, что выбрала именно такую поездку! Стамбул и Каппадокия — два совершенно читать дальшеуменьшить
разных мира, но оба невероятные, и я увидела их с новой стороны.
Стамбул сразу захватил: шум улиц, аромат кофе с кардамоном и закат над Босфором… Мы не просто бегали по главным достопримечательностям, а реально погружались в жизнь города, находили тайные уголки, которые в обычных путеводителях не встретишь.
А Каппадокия!!! Быть на рассвете, когда небо заполнено множеством воздушных шаров, гулять по древним долинам и чувствовать особую энергетику этого места – это что-то незабываемое.
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Ю
Юлия
Только что вернулись из невероятной поездки по Турции, и эмоции до сих пор на высоте! Стамбул просто завораживает своей атмосферой. Здесь Восток встречается с Западом и получается что-то особенное. Айя-София читать дальшеуменьшить
и Голубая мечеть, конечно, впечатляют, а вот гулять просто по улицам и ловить настроение города отдельное удовольствие и заслуживает своего отзыва)
А Каппадокия… Это вообще что-то с чем-то! Полёты на воздушных шарах на рассвете, пейзажи словно с другой планеты и загадочные подземные города, словами сложно описать.
Особая благодарность нашему гиду, который настоящий фанат своего дела и очень классный рассказчик. Он не просто перечислял исторические факты, а делал историю живой, помогал прочувствовать места, показывал лучшие точки для фото и даже делился советами, как избежать толп туристов. Благодаря ему путешествие стало не просто насыщенным, а по-настоящему волшебным.
Если сомневаетесь, стоит ли ехать — советую не задумываться! Эта поездка точно оставит тёплый след в памяти.
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Е
Елена
Это путешествие оставило просто сказочные впечатления! Всё было невероятно продумано: удобный маршрут, комфортно и настроение сразу поднялось. Спасибо нашему гиду Кириллу за такую поддержку в поездке по Турции!
Стамбул удивляет своей читать дальшеуменьшить
особой атмосферой — узкие улочки, потрясающий вид на Босфор и запах кофейных пряностей, которые витают в воздухе. А Каппадокия прямо чудо какое-то! Ранний полёт на воздушном шаре, загадочные долины и старинные пещерные города, просто захватывает дух!
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И
Ирина
Поездка получилась яркой и полной новых впечатлений, узнали много полезного. Огромное спасибо гиду Алёне, она была очень внимательной, всегда на связи и заряжала своим настроением. Очень хочется когда-нибудь снова поехать с ней!
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