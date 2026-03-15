После встречи и размещения в отеле отправимся на площадь Султанахмет — бывший Ипподром, где в римскую и византийскую эпохи проходили гладиаторские бои и гонки колесниц. Посетим знаменитую Айя-Софию с богатым интерьером, отражающим христианское и исламское наследие региона. После спустимся в Цистерну Базилика 6 века с 336 колоннами и знаменитыми головами Медузы Горгоны.

Пообедав, через парк Гюльхане пройдём к Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. Затем устроим кофе-паузу в медресе 1597 года. Если останутся силы, продолжим маршрут через турецкие базары и скрытую художественную галерею в здании бывшей византийской башни с более чем 1200-летней историей. Вечером — ужин и возвращение в отель.