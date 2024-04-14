Горизонт города простирается перед вами во всей своей красе, открывая беспрецедентный 360-градусный вид на архитектурные чудеса Стамбула, исторические достопримечательности и чудеса природы. Здесь есть как крытые, так и открытые смотровые площадки, что позволит вам насладиться захватывающими дух видами со всех сторон. Выйдите на улицу и почувствуйте свежий бриз, любуясь бирюзовыми водами пролива Босфор и бескрайними просторами Мраморного моря. Если вам повезет, вы можете даже мельком увидеть дельфинов, резвящихся в волнах внизу. Обязательно воспользуйтесь телескопами и биноклями, чтобы поближе рассмотреть достопримечательности города. От величественного собора Святой Софии до грандиозного дворца Топкапы — с площадки открывается вид на самые известные достопримечательности Стамбула с высоты птичьего полета.

Если вы решите дополнить посещение смотровой площадки симуляцией Sky

Ride 4D, то приготовьтесь к захватывающему приключению. Взлетите с террасы и пролетите над главными достопримечательностями города в имитации полета на вертолете. Посмотрите на сверкающий пролив Босфор, знаменитую Девичью башню, величественный собор Святой Софии, дворец Топкапы и многое другое, не покидая смотровую площадку.