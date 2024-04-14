Приготовьтесь насладиться потрясающим видом на Стамбул со смотровой площадки Sapphire в легендарной Сапфировой башне. Вам откроется 360-градусная панорама на Стамбул. Ступая по стеклянному полу, вы почувствуете, будто идете по воздуху.
А еще вы можете испытать захватывающую симуляцию полета на вертолете над главными достопримечательностями города благодаря SkyRide 4D.
А еще вы можете испытать захватывающую симуляцию полета на вертолете над главными достопримечательностями города благодаря SkyRide 4D.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Горизонт города простирается перед вами во всей своей красе, открывая беспрецедентный 360-градусный вид на архитектурные чудеса Стамбула, исторические достопримечательности и чудеса природы. Здесь есть как крытые, так и открытые смотровые площадки, что позволит вам насладиться захватывающими дух видами со всех сторон. Выйдите на улицу и почувствуйте свежий бриз, любуясь бирюзовыми водами пролива Босфор и бескрайними просторами Мраморного моря. Если вам повезет, вы можете даже мельком увидеть дельфинов, резвящихся в волнах внизу. Обязательно воспользуйтесь телескопами и биноклями, чтобы поближе рассмотреть достопримечательности города. От величественного собора Святой Софии до грандиозного дворца Топкапы — с площадки открывается вид на самые известные достопримечательности Стамбула с высоты птичьего полета.
Если вы решите дополнить посещение смотровой площадки симуляцией Sky
Ride 4D, то приготовьтесь к захватывающему приключению. Взлетите с террасы и пролетите над главными достопримечательностями города в имитации полета на вертолете. Посмотрите на сверкающий пролив Босфор, знаменитую Девичью башню, величественный собор Святой Софии, дворец Топкапы и многое другое, не покидая смотровую площадку.
Время работы: 10:00 - 21:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|от €13.57
|Детский (6 лет и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы: 10:00 - 21:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
инга
14 апр 2024
Настоятельно рекомендую, фантастический вид на Стамбул. Обязательно закажите обзорный полет 4D по достопримечательностям. Это был действительно хороший опыт.
В
Вероника
13 мар 2024
Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.
Г
Георгий
11 мар 2024
Великолепный опыт на Сапфировой башне, поразительно, рекомендую для более чем приятного вида 😍
И
Иван
3 мар 2024
Роскошная планировка и великолепная симуляция 4D-вертолета
О
Ольга
23 фев 2024
Полет на вертолете был очень веселым
С
Сергей
7 фев 2024
Очень красивое место
А
Анна
3 янв 2024
Отличная организация и красивое здание!
А
Антон
2 янв 2024
Отличный, красивый вид на Стамбул
К
Ксения
27 ноя 2023
Мы остались почти одни. Это было действительно приятно. Мы сели в маленьком кафе и полюбовались закатом.
К
Константин
31 окт 2023
Захватывающий вид на Стамбул 👍👍👍
Тур входит в следующие категории Стамбула
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