В Валерий читать дальше и турецкий кофе. Мы были приятно удивлены, что там присутствовала русскоговорящая девушка, она нам помогала во всем. Мы не почувствовали языкового барьера.

Уютное местечко на в живописном месте. Лампа у меня получилась на мой взгляд очень симпатичная. Знать бы ещё специфику получше, я бы выбрала немного другие цвета. Выкладывали рисунок на белой бумаге, это смотрелось красиво, а на лампе по итогу немного прозрачно. Но все равно мне очень понравился процесс и итог этого мастер класса. Рекомендую посетить и увезти местный колоритный сувенир сделанный своими руками. Мероприятие прекрасно организовано. Приветливый и услужливый персонал. Матер вчень все подробно рассказала, объяснила и даже показала. Все материалы были приготовлены. В процессе работы была оказана помощь. В стоимость входит чай

Ю Юлия Острова прекрасные! Нам понравились намного больше Стамбула!) Еда и рестораны там дешевле, есть вкусные морские блюда (рыба, креветки, мидии) не по завышенным ценам. Советую идти вглубь острова, а не в первый попавшийся ресторан, будет немного дешевле! Исторический справки не так много и внизу парохода было не так хорошо слышно, но когда выходили на улицу-отлично

А Анна Шикарный мастер-класс. Все замечательно от встречающего товарища у метро (который не опоздал ни на одну минуту) до момента когда вручили готовое изделие. Очень приятная локация, угощают кофе и чаем (печеньки прилагались). Ведущий мастер-класс объясняет все очень доступно даже для людей владеющим "английским языком со словарем".

L Leila очень понравилось, рекомендую! классная творческая атмосфера и лампа на память. английский нужно знать хотя бы минимально

A Anna Очень интересно и все понятно. Мастер класс на английском, но все будет понятно! Лучшее что было при поездке в турцию

I Irina Спасибо большое за мк))) очень интересная локация, проводят разные мк. Красиво, интересно))

T Tatyana Очень необычный и интересный мастер-класс) Проводится на английском языке. Наша группа была интернациональная - из Германии, Франции, Испании, Италии, Канады и мы из России. Весело провели время, угощали чаем с печеньками. Гид рассказывает что и как делать (все достаточно просто). Лампа получилась красивая, поставлю на камин

F Fahmida Нас было трое, мы сблизились с инструктором и друг с другом. Отлично провели время, смеялись и оценивали работы друг друга. Опыт понравился, повторю его, когда вернусь. 5 звезд! Отличный гид и прекрасная компания.

P Prakash Очень профессиональный и гостеприимный персонал в прекрасном месте. Общение было приятным на протяжении всего времени. Мы были группой из шести человек, включая четверых детей, и это оказался один из самых запоминающихся дней в Стамбуле. Рекомендуем всем!

М Марта Вероятно, это была ЛУЧШНАЯ экскурсия за всю нашу трехнедельную поездку по трем странам. Хозяева были искренне гостеприимны, всегда готовы помочь и приятно удивляли своей любовью к своему делу. Место и закуски были отличными. Размер группы был идеальным, чтобы пообщаться, но не потеряться. Мы с дочерью получили огромное удовольствие. Спасибо!

Q Quanita Провели прекрасное время. Шахадат провел замечательный семинар, все прошло гладко, и все были очень гостеприимны. Рекомендуем с удовольствием.