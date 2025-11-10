Примите участие в мастер-классе по созданию турецких мозаичных светильников.
Узнайте об истории этого искусства и создайте свою уникальную лампу под руководством опытных мастеров. Насладитесь турецким чаем/кофе с печеньем и рассказами о Стамбуле. Заберите готовую лампу в качестве яркого сувенира на память о вашем уникальном опыте.
Описание мастер-классаПрезентация об истории мастерской Начните свое приключение с захватывающей лекции об истоках и важности данного ремесла. Погрузитесь в тонкое искусство изготовления светильников и осознайте их роль в турецкой культуре. Изготовление лампы Освойте технику нанесения геометрического узора на стеклянную основу. Затем разработайте и воплотите свой неповторимый мозаичный дизайн, используя более 45 разноцветных кусочков мозаики и стеклянных бусин. Наслаждение напитками и закусками Пока ваше произведение застывает, насладитесь ароматным турецким чаем или кофе в сочетании со свежим печеньем, внимая рассказам о достопримечательностях и скрытых сокровищах Стамбула. В завершение, соберите все компоненты вашего светильника и увезите домой свое искусно выполненное творение в специальной защитной сумке, укомплектованное американским адаптером.
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор
- Материалы для создания лампы
- Печенье ручной работы
- Безлимитная вода, чай, кофе
- Изготовленная лампа
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул, Фатих, улица Анкара, 48A
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
10 ноя 2025
Мероприятие прекрасно организовано. Приветливый и услужливый персонал. Матер вчень все подробно рассказала, объяснила и даже показала. Все материалы были приготовлены. В процессе работы была оказана помощь. В стоимость входит чай
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Острова прекрасные! Нам понравились намного больше Стамбула!) Еда и рестораны там дешевле, есть вкусные морские блюда (рыба, креветки, мидии) не по завышенным ценам. Советую идти вглубь острова, а не в первый попавшийся ресторан, будет немного дешевле! Исторический справки не так много и внизу парохода было не так хорошо слышно, но когда выходили на улицу-отлично
А
Анна
28 окт 2025
Шикарный мастер-класс. Все замечательно от встречающего товарища у метро (который не опоздал ни на одну минуту) до момента когда вручили готовое изделие. Очень приятная локация, угощают кофе и чаем (печеньки прилагались). Ведущий мастер-класс объясняет все очень доступно даже для людей владеющим "английским языком со словарем".
L
Leila
9 окт 2025
очень понравилось, рекомендую! классная творческая атмосфера и лампа на память. английский нужно знать хотя бы минимально
A
Anna
26 сен 2025
Очень интересно и все понятно. Мастер класс на английском, но все будет понятно! Лучшее что было при поездке в турцию
I
Irina
15 сен 2025
Спасибо большое за мк))) очень интересная локация, проводят разные мк. Красиво, интересно))
T
Tatyana
13 сен 2025
Очень необычный и интересный мастер-класс) Проводится на английском языке. Наша группа была интернациональная - из Германии, Франции, Испании, Италии, Канады и мы из России. Весело провели время, угощали чаем с печеньками. Гид рассказывает что и как делать (все достаточно просто). Лампа получилась красивая, поставлю на камин
F
Fahmida
27 июл 2025
Нас было трое, мы сблизились с инструктором и друг с другом. Отлично провели время, смеялись и оценивали работы друг друга. Опыт понравился, повторю его, когда вернусь. 5 звезд! Отличный гид и прекрасная компания.
P
Prakash
27 июл 2025
Очень профессиональный и гостеприимный персонал в прекрасном месте. Общение было приятным на протяжении всего времени. Мы были группой из шести человек, включая четверых детей, и это оказался один из самых запоминающихся дней в Стамбуле. Рекомендуем всем!
М
Марта
24 июл 2025
Вероятно, это была ЛУЧШНАЯ экскурсия за всю нашу трехнедельную поездку по трем странам. Хозяева были искренне гостеприимны, всегда готовы помочь и приятно удивляли своей любовью к своему делу. Место и закуски были отличными. Размер группы был идеальным, чтобы пообщаться, но не потеряться. Мы с дочерью получили огромное удовольствие. Спасибо!
Q
Quanita
24 июл 2025
Провели прекрасное время. Шахадат провел замечательный семинар, все прошло гладко, и все были очень гостеприимны. Рекомендуем с удовольствием.
A
Andrea
23 июл 2025
Мы хорошо провели время, создавая наши лампы вместе с дружелюбным персоналом.
