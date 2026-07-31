Ощутить себя коренным жителем и интегрироваться в городскую среду
Прогуляться по загадочному вечернему Стамбулу и посмотреть чем живёт город! Со мной вы побываете на красочном восточном базаре, заглянете в османские старинные мечети, пройдете аутентичными городскими улочками.
Попробуете на вкус турецкие блюда и, если захотите, сделаете первые шаги в изучении турецкого языка и тут же устроите разговорный практикум с горожанами.
Районы Стамбула — каждый со своим характером. Мы отправимся в районы цветных домиков — но те, где завсегдатаи — местные жители, а не туристы. В европейской части прогуляемся по красочному богемному Нишанташи и посетим брутальный чёрно- белый Бешикташ, увидим портовый Каракёй, где бедные лачуги соседствуют с генуэзской крепостью. А в Азии мы попытаемся разгадать загадки оригинальных стамбульских граффити в пёстром районе Кадыкёй. Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой! Кстати о еде…
Что едят стамбульцы? Знакомиться с национальной турецкой кухней мы будем там, где любят перекусить местные жители. Вы попробуете горячий сочный кебаб и настоящую турецкую шаурму, острые булгурные котлетки со свежим салатом, мятой и гранатовым соусом (пища богов — особенно если вы любите специй). А ещё знаменитые восточные супчики — в Стамбуле можно стать любителем супов! И конечно, свежевыжатый апельсиновый сок и необыкновенное мороженое дондурма мараш с ароматным и крепким турецким кофе.
Уроки турецкого: теория и практика на базаре! На прогулке, если захотите, я помогу вам сделать первые шаги в изучении турецкого языка: познакомлю вас с его теорией и помогу выучить наиболее употребляемые полезные словечки и выражения. Вы узнаете, что в Турции означают знакомые нам слова «дурак», «бардак» и «табак». Овладеете набором фраз для смол-толка по-турецки.
А теперь время практики! Погружаться в языковую среду будем, конечно, на местном базаре: вы сможете сами поздороваться, прицениться к восточным товарам и даже попросить скидку.
Турецкий язык удивительно красивый и мелодичный — вам понравится говорить на нем!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят максимально интегрироваться в городскую среду, открыть нетуристический Стамбул и освоить азы турецкого языка.
Организационные детали
Мы будем пользоваться городским транспортом — переправимся на пароме по Босфору, проедем несколько остановок на метро или трамвае. Советую вам приобрести транспортную карту Istanbulkart
Турецкие слова, которые мы будем использовать, я также отправлю вам отдельно на почту, чтобы вы смогли их повторить
Мы будем заходить в мечети: женщинам нужно захватить с собой платок
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проведения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 936 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет.
С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена.
Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
Очень понравилась экскурсия, посетили мнго районов города, почувствовали их вайб, прокатились на многих видах транспорта. получили массу эмоций
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Светлана
Очень понравилась экскурсия. Хватило и исторических фактов и информации о тонкостях городской жизни. В своем темпе, без толп и спешки, с остановками перекусить и просто оглядеться. Елена очень приятный экскурсовод, с большой любовью рассказывает о городе, делится полезными советами. Успехов вам!
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Юлия
Очень довольна экскурсией Европа и Азия:вечерний Стамбул. Елена -местный зитель,влюблена в Стамбул и его жителей,и она щедро делится этой любовью. Так приятно ходить по улицам Стамбула со знающим человеком,который покажет интересные уголки читать дальшеуменьшить
и заведет туда,куда бы сама не зашла. Елена -очень доброжелательный и дружелюбный человек. Сразу чувствуешь себя,как со старой знакомой. Елена показала нам местные специалитеты,угостила вкуснейшими бубликами стамбульскими. Великолепный закат в бухте золотой рог с радугой на вечернем небе был еще одним подарком.
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Виктор
Очень интересное путешествие по не самым туристическим районам города с прекрасными видами и местной кухней. Спасибо Елене.
+1
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Наталия
Эта экскурсия с гидом Еленой дала нам возможность увидеть насколько отличаются разные районы Стамбула друг от друга. Гид очень увлекательно рассказывала об особенностях каждого района. Во время экскурсии мы пользовались разными видами общественного транспорта, и это тоже было интересно. Рекомендуем это маленькое путешествие по Стамбулу с Еленой.
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Елена
Замечательная экскурсия! Лена провела нас по таким колоритным улочкам Стамбула, куда бы мы сами вряд ли добрались. Увидели Стамбул с его контрастами и сразу влюбились. Попробовали местную еду. Спасибо большое экскурсоводу! В следующий раз обязательно встретимся с таким душевным человеком!
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