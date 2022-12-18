Говори по-турецки - ешь по-турецки

Ощутить себя коренным жителем Стамбула и поторговаться на базаре на турецком языке

Побудем один день настоящими стамбульцами! Со мной вы побываете на красочном восточном базаре, заглянете в османские старинные мечети, пройдете аутентичными городскими улочками.

Попробуете на вкус турецкие блюда и сделаете первые шаги в изучении турецкого языка: освоите популярные слова и выражения и тут же устроите разговорный практикум с горожанами.
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
Говори по-турецки - ешь по-турецки
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Описание

Что вас ожидает

Районы Стамбула — каждый со своим характером. Мы отправимся туда, где завсегдатаи — местные жители, а не туристы. В европейской части прогуляемся по гламурному и нарядному району Нишанташи, посетим брутальный Бешикташ с черно-белыми орлами, портовый Каракёй, где бедные лачуги соседствуют с генуэзской крепостью. А в Азии заглянем в консервативный Ускюдар с османской архитектурой. Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой! Кстати о еде…

Что едят стамбульцы? Знакомиться с национальной турецкой кухней мы будем там, где любят перекусить местные жители. Вы сможете оценить сарму (начинка из риса и специй в виноградных листьях), чии кёфте (острые котлетки из булгура), зимние десерты из айвы и тыквы, а еще «ашуре» — удивительный десерт по рецепту библейского Ноя.

Уроки турецкого: теория и практика на базаре! На прогулке я помогу вам сделать первые шаги в изучении турецкого языка: познакомлю вас с его теорией и помогу выучить наиболее употребляемые полезные словечки и выражения. Вы узнаете, что в Турции означают знакомые нам слова «дурак», «бардак» и «табак». Овладеете набором фраз для смол-толка по-турецки.

А теперь время практики! Погружаться в языковую среду будем, конечно, на местном базаре: вы сможете сами поздороваться, прицениться к восточным товарам и даже попросить скидку.

Турецкий язык удивительно красивый и мелодичный — вам понравится говорить на нем!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят максимально интегрироваться в городскую среду, открыть нетуристический Стамбул и освоить азы турецкого языка.

Организационные детали

  • Мы будем пользоваться городским транспортом — переправимся на пароме по Босфору, проедем несколько остановок на метро или трамвае. Советую вам приобрести транспортную карту Istanbulkart. Транспортные расходы — примерно 30-50 лир на человека.
  • Турецкие слова, которые мы будем использовать, я также отправлю вам отдельно на почту, чтобы вы смогли их повторить
  • Мы будем заходить в мечети: женщинам нужно захватить с собой платок
  • По желанию можем посетить дворцовый комплекс Ыхламур касры — «дворец под липами». Входной билет для прогулки по дворцовому саду — 10 лир, посещение дворцового павильона — 40 лир с человека. По понедельникам комплекс закрыт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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