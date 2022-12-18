Побудем один день настоящими стамбульцами! Со мной вы побываете на красочном восточном базаре, заглянете в османские старинные мечети, пройдете аутентичными городскими улочками. Попробуете на вкус турецкие блюда и сделаете первые шаги в изучении турецкого языка: освоите популярные слова и выражения и тут же устроите разговорный практикум с горожанами.

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Описание

Что вас ожидает

Районы Стамбула — каждый со своим характером. Мы отправимся туда, где завсегдатаи — местные жители, а не туристы. В европейской части прогуляемся по гламурному и нарядному району Нишанташи, посетим брутальный Бешикташ с черно-белыми орлами, портовый Каракёй, где бедные лачуги соседствуют с генуэзской крепостью. А в Азии заглянем в консервативный Ускюдар с османской архитектурой. Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой! Кстати о еде…

Что едят стамбульцы? Знакомиться с национальной турецкой кухней мы будем там, где любят перекусить местные жители. Вы сможете оценить сарму (начинка из риса и специй в виноградных листьях), чии кёфте (острые котлетки из булгура), зимние десерты из айвы и тыквы, а еще «ашуре» — удивительный десерт по рецепту библейского Ноя.

Уроки турецкого: теория и практика на базаре! На прогулке я помогу вам сделать первые шаги в изучении турецкого языка: познакомлю вас с его теорией и помогу выучить наиболее употребляемые полезные словечки и выражения. Вы узнаете, что в Турции означают знакомые нам слова «дурак», «бардак» и «табак». Овладеете набором фраз для смол-толка по-турецки.

А теперь время практики! Погружаться в языковую среду будем, конечно, на местном базаре: вы сможете сами поздороваться, прицениться к восточным товарам и даже попросить скидку.

Турецкий язык удивительно красивый и мелодичный — вам понравится говорить на нем!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят максимально интегрироваться в городскую среду, открыть нетуристический Стамбул и освоить азы турецкого языка.

Организационные детали