Прогуляться по загадочному вечернему Стамбулу и посмотреть чем живёт город! Со мной вы побываете на красочном восточном базаре, заглянете в османские старинные мечети, пройдете аутентичными городскими улочками. Попробуете на вкус турецкие блюда и, если захотите, сделаете первые шаги в изучении турецкого языка и тут же устроите разговорный практикум с горожанами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Районы Стамбула — каждый со своим характером. Мы отправимся в районы цветных домиков — но те, где завсегдатаи — местные жители, а не туристы. В европейской части прогуляемся по красочному богемному Нишанташи и посетим брутальный чёрно- белый Бешикташ, увидим портовый Каракёй, где бедные лачуги соседствуют с генуэзской крепостью. А в Азии мы попытаемся разгадать загадки оригинальных стамбульских граффити в пёстром районе Кадыкёй. Вы почувствуете, каково жить в современном Стамбуле с его огромным населением, древнейшей историей и очень вкусной едой! Кстати о еде…

Что едят стамбульцы? Знакомиться с национальной турецкой кухней мы будем там, где любят перекусить местные жители. Вы попробуете горячий сочный кебаб и настоящую турецкую шаурму, острые булгурные котлетки со свежим салатом, мятой и гранатовым соусом (пища богов — особенно если вы любите специй). А ещё знаменитые восточные супчики — в Стамбуле можно стать любителем супов! И конечно, свежевыжатый апельсиновый сок и необыкновенное мороженое дондурма мараш с ароматным и крепким турецким кофе.

Уроки турецкого: теория и практика на базаре! На прогулке, если захотите, я помогу вам сделать первые шаги в изучении турецкого языка: познакомлю вас с его теорией и помогу выучить наиболее употребляемые полезные словечки и выражения. Вы узнаете, что в Турции означают знакомые нам слова «дурак», «бардак» и «табак». Овладеете набором фраз для смол-толка по-турецки.

А теперь время практики! Погружаться в языковую среду будем, конечно, на местном базаре: вы сможете сами поздороваться, прицениться к восточным товарам и даже попросить скидку.

Турецкий язык удивительно красивый и мелодичный — вам понравится говорить на нем!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят максимально интегрироваться в городскую среду, открыть нетуристический Стамбул и освоить азы турецкого языка.

Организационные детали