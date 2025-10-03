Погрузитесь в атмосферу заботы и комфорта с мобильным консьерж-сервисом в Стамбуле.
Ваш водитель не просто доставит вас из аэропорта, а станет вашим помощником и гидом в первые мгновения пребывания в городе. Расслабьтесь после перелёта — всё остальное мы возьмём на себя.
Ваш водитель не просто доставит вас из аэропорта, а станет вашим помощником и гидом в первые мгновения пребывания в городе. Расслабьтесь после перелёта — всё остальное мы возьмём на себя.
Описание трансфер
Трансфер с душой и заботой В городе, который никогда не спит, главные ценности — время и комфорт. Мы предлагаем не просто трансфер, а уникальный мобильный консьерж-сервис с момента вашего прилёта в Стамбул. Наши профессиональные водители — ассистенты, которые проведут вас по динамичным улицам города, делая поездку безопасной и приятной. Персональный помощник в дороге Нужна рекомендация для ужина или помощь с багажом? Хотите тишину после долгого перелёта? Ваш водитель создаст именно ту атмосферу, которая нужна вам. С нами вы сможете сосредоточиться на главном — будь то отдых или бизнес, ваш комфорт всегда в приоритете. Сервис на ваш ритм Мы синхронизируемся с вашим расписанием, гарантируя точность и гибкость маршрутов. Ваши первые шаги в Стамбуле начнутся с заботы и внимательного отношения — потому что ваш путь начинается не с машинами, а с доверия и уюта. Важная информация:
Свяжитесь с нами заранее, укажите даты, время, номера рейсов (для трансфера из/в аэропорт) и адрес вашего отеля или желаемый маршрут.
Ежедневно, 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
- Встреча в аэропорту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Свяжитесь с нами заранее
- Укажите даты
- Время
- Номера рейсов (для трансфера из/в аэропорт) и адрес вашего отеля или желаемый маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 окт 2025
Прекрасный водитель, очень вежливый и обходительный! Поездка прошла комфортно, доставили прямо к нашему отелю в районе Султанахмет. Очень удобно, особенно когда приезжаешь в страну впервые и ничего не знаешь.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортная поездка с личным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Стамбул с комфортом и безопасностью. Лицензированный водитель встретит вас и доставит до нужного места без лишних хлопот
Начало: В аэропорту или у отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта
Путешествуете в Стамбул с семьей или друзьями? Индивидуальный трансфер на микроавтобусе - идеальный выбор для комфортного начала вашего путешествия
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
1 дек в 00:00
€77 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер в Стамбуле
Первый раз в Стамбуле? Удобный трансфер из аэропорта и увлекательная экскурсия по историческому центру с лицензированным гидом ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.