Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Безопасная поездка из пункта А в пункт Б

По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.

Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.