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Трансфер из аэропорта в Стамбул

Индивидуальный трансфер из аэропорта в Стамбул с комфортом и безопасностью. Лицензированный водитель встретит вас и доставит до нужного места без лишних хлопот
Представьте, как приятно прибыть в Стамбул и сразу оказаться в заботливых руках профессионала. Лицензированный водитель встретит в аэропорту, поможет с багажом и доставит в любую точку города. Комфортный автомобиль представительского
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класса обеспечит безопасность и удобство. Даже если цель - другой город, это не проблема. Услуга доступна круглосуточно и для любого количества участников. Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и комфорт

5
5 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный автомобиль
  • 👨‍✈️ Лицензированный водитель
  • 🧳 Помощь с багажом
  • ⏰ Доступно круглосуточно
  • 🏙️ Доставка в любой город
Трансфер из аэропорта в Стамбул
Трансфер из аэропорта в Стамбул
Трансфер из аэропорта в Стамбул

Что можно увидеть

  • Стамбул

Описание трансфер

Безопасная поездка из пункта А в пункт Б

По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.

Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.

Организационные детали

  • Программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
  • Трансфер доступен в любое время суток, при любом количестве участников. Также возможен заказ крупногабаритного автомобиля для перевозки большого количества людей (уточняйте в переписке).
  • Трансфер обеспечиваю я или один из участников моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Галина
Первый раз заказали трансфер из аэропорта Стамбула в отель за день до поездки. Все было выполнено вовремя, встретили в аэропорту, проводили до машины. Водитель вёл машину аккуратно и профессионально, несмотря
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на то, что это была пятница вечер и много пробок доехали мы быстро. На обратном пути, когда нам через пару дней надо было опять в аэропорт Стамбула, мы не раздумывая, обратились к Хасану и опять все без нареканий, машина на 6 человек была подана вовремя, в машине чисто, доехали быстро, водитель был уже другой, но вёл тоже профессионально. В следующий раз, когда прилетим в Стамбул, обратимся за трансфером к Хасану. Спасибо!

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О
Спасибо Хасану за безупречно организованный трансфер. Мы были транзитом в Стамбуле, всего 8 часов между самолетами. И для нас было важно вовремя и без задержек выехать в Стамбул и вернуться
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обратно. Нас по прилету встретил человек в аэропорту, посадил в комфортный минивэн. Привезли в город и в ровно назначенное время этот же водитель забрал нас обратно и привез в аэропорт. Все это время Хасан был на связи и отвечал на все возможные мои вопросы.
Очень рекомендую для тех, кому важна пунктуальность, комфорт.

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М
Хочу выразить огромную благодарность Хасану за организованную встречу в аэропорту.
Водитель вовремя приехал (отмечу,что рейс был поздний,прилетели мы в 00:05 31.12, а улетали в 4 утра), комфортабельный минивен, аккуратная езда, без нареканий.
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Мария
Все очень четко, без каких-либо накладок! Ехали из аэропорта Стамбула в Шиле! Быстро нашли трансфер, в машине нас ждали бутылочки с водой, чемоданы загрузили, доехали быстро! Спасибо большое за такую организацию!
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Э
Все прошло замечательно. Были с ребенком 2 месяца. Встретили, посадили, довезли без проблем. Впечатления шикарные. Спасибо за приятную и легкую поездку.
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