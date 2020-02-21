Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Безопасная поездка из пункта А в пункт Б По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.
Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.
Организационные детали
Трансфер доступен в любое время суток, при любом количестве участников. Также возможен заказ крупногабаритного автомобиля для перевозки большого количества людей (уточняйте в переписке).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в аэропорту или у отеля.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Спасибо Хасану за безупречно организованный трансфер. Мы были транзитом в Стамбуле, всего 8 часов между самолетами. И для нас было важно вовремя и без задержек выехать в Стамбул и вернуться обратно. Нас по прилету встретил человек в аэропорту, посадил в комфортный минивэн. Привезли в город и в ровно назначенное время этот же водитель забрал нас обратно и привез в аэропорт. Все это время Хасан был на связи и отвечал на все возможные мои вопросы.
Очень рекомендую для тех, кому важна пунктуальность, комфорт.
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
На моей экскурсии вас ждут главные достопримечательности «второго ряда», также исторически значимые и эстетически прекрасные. Вы полюбуетесь городом с холмов парка Улус, побываете в мечетях Михримах и Фатих, проникнетесь колоритом кварталов Каракей и Бейоглу, а я покажу лучшие места для фото, расскажу о строительстве города, архитектурном достоянии и повседневной жизни Стамбула.
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Экскурсия вдоль Босфора — это комбинация прекрасных видов и значимых «свидетелей» прошлого. Час посвятим морской прогулке: вы полюбуетесь красивыми районами и погрузитесь в историю завоевания Константинополя, проплывая мимо крепости Румелихисар. Кроме того, оцените мощь османской флотилии и в деталях изучите резную мечеть Ортакей. Отдохнуть от новых знаний и эстетических впечатлений помогут гастро-открытия — вы попробуете турецкие сладости в исторической пекарне и лучший балык экмек.
Комфортный трансфер в обе стороны, весёлое времяпрепровождение в парке и комплексный обед
Виалэнд — самый большой развлекательный парк в Турции, который точно стоит посетить, если вы в Стамбуле! Он поделён на три зоны, где каждый гость сможет найти активность по душе. Мы заберём вас из отеля, довезём до входа в парк, расскажем, куда стоит сходить и на чём покататься. А в конце заглянем на обед и безопасно доставим до дверей вашего отеля.