Представьте, как приятно прибыть в Стамбул и сразу оказаться в заботливых руках профессионала. Лицензированный водитель встретит в аэропорту, поможет с багажом и доставит в любую точку города. Комфортный автомобиль представительского

класса обеспечит безопасность и удобство. Даже если цель - другой город, это не проблема. Услуга доступна круглосуточно и для любого количества участников. Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и комфорт

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Безопасная поездка из пункта А в пункт Б

По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.

Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.

Организационные детали