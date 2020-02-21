  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Трансфер из аэропорта в Стамбул

На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы

Хасан
Задать вопрос
Хасан – ваш гид
Мы предлагаем вам без лишней суеты и вопросов доехать до любой локации на автомобиле класса люкс.

Лицензированный водитель встретит вас в аэропорту, поможет с вещами и доставит до указанного места — ваше путешествие будет максимально приятным и расслабленным.
€70
63 за трансфер
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту или у отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Трансфер из аэропорта в Стамбул
Трансфер из аэропорта в Стамбул

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Безопасная поездка из пункта А в пункт Б
По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.

Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.

Организационные детали

Трансфер доступен в любое время суток, при любом количестве участников. Также возможен заказ крупногабаритного автомобиля для перевозки большого количества людей (уточняйте в переписке).

Трансфер из аэропорта в Стамбул
Трансфер из аэропорта в Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту или у отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Хасан
Хасан
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2020
Спасибо Хасану за безупречно организованный трансфер. Мы были транзитом в Стамбуле, всего 8 часов между самолетами. И для нас было важно вовремя и без задержек выехать в Стамбул и вернуться обратно. Нас по прилету встретил человек в аэропорту, посадил в комфортный минивэн. Привезли в город и в ровно назначенное время этот же водитель забрал нас обратно и привез в аэропорт. Все это время Хасан был на связи и отвечал на все возможные мои вопросы.
Очень рекомендую для тех, кому важна пунктуальность, комфорт.

Хасан проводит ещё 2 экскурсии

Второе свидание со СтамбуломВторое свидание со СтамбуломВторое свидание со Стамбулом
скидка25%
€130
98 за экскурсию
6 часов
71 отзыв
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
На моей экскурсии вас ждут главные достопримечательности «второго ряда», также исторически значимые и эстетически прекрасные. Вы полюбуетесь городом с холмов парка Улус, побываете в мечетях Михримах и Фатих, проникнетесь колоритом кварталов Каракей и Бейоглу, а я покажу лучшие места для фото, расскажу о строительстве города, архитектурном достоянии и повседневной жизни Стамбула.
Стамбул и Босфор — вечный дуэтСтамбул и Босфор — вечный дуэтСтамбул и Босфор — вечный дуэт
50 за человека
5 часов
8 отзывов
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Экскурсия вдоль Босфора — это комбинация прекрасных видов и значимых «свидетелей» прошлого. Час посвятим морской прогулке: вы полюбуетесь красивыми районами и погрузитесь в историю завоевания Константинополя, проплывая мимо крепости Румелихисар. Кроме того, оцените мощь османской флотилии и в деталях изучите резную мечеть Ортакей. Отдохнуть от новых знаний и эстетических впечатлений помогут гастро-открытия — вы попробуете турецкие сладости в исторической пекарне и лучший балык экмек.

Трансфер в Стамбуле

Поездка в Isfanbul — турецкий диснейлендПоездка в Isfanbul — турецкий диснейлендПоездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
60 за трансфер
7 часов
Комфортный трансфер в обе стороны, весёлое времяпрепровождение в парке и комплексный обед
Виалэнд — самый большой развлекательный парк в Турции, который точно стоит посетить, если вы в Стамбуле! Он поделён на три зоны, где каждый гость сможет найти активность по душе. Мы заберём вас из отеля, довезём до входа в парк, расскажем, куда стоит сходить и на чём покататься. А в конце заглянем на обед и безопасно доставим до дверей вашего отеля.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи