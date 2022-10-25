Представьте, как приятно прибыть в Стамбул и сразу оказаться в заботливых руках профессионала. Лицензированный водитель встретит в аэропорту, поможет с багажом и доставит в любую точку города. Комфортный автомобиль представительского
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 👨✈️ Лицензированный водитель
- 🧳 Помощь с багажом
- ⏰ Доступно круглосуточно
- 🏙️ Доставка в любой город
Что можно увидеть
- Стамбул
Описание трансфер
Безопасная поездка из пункта А в пункт Б
По прилёту вам достаточно будет отыскать табличку со своими инициалами, а дальше уже всё сделают за вас. В автомобиле представительского класса вам будет комфортно и безопасно, а водитель гарантированно довезёт до указанного адреса и поможет с вещами.
Если ваша цель не Стамбул — не проблема, мы доставим до ближайшего нужного города.
Организационные детали
- Программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Трансфер доступен в любое время суток, при любом количестве участников. Также возможен заказ крупногабаритного автомобиля для перевозки большого количества людей (уточняйте в переписке).
- Трансфер обеспечиваю я или один из участников моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первый раз заказали трансфер из аэропорта Стамбула в отель за день до поездки. Все было выполнено вовремя, встретили в аэропорту, проводили до машины. Водитель вёл машину аккуратно и профессионально, несмотря
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О
Спасибо Хасану за безупречно организованный трансфер. Мы были транзитом в Стамбуле, всего 8 часов между самолетами. И для нас было важно вовремя и без задержек выехать в Стамбул и вернуться
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М
Хочу выразить огромную благодарность Хасану за организованную встречу в аэропорту.
Водитель вовремя приехал (отмечу,что рейс был поздний,прилетели мы в 00:05 31.12, а улетали в 4 утра), комфортабельный минивен, аккуратная езда, без нареканий.
Водитель вовремя приехал (отмечу,что рейс был поздний,прилетели мы в 00:05 31.12, а улетали в 4 утра), комфортабельный минивен, аккуратная езда, без нареканий.
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Все очень четко, без каких-либо накладок! Ехали из аэропорта Стамбула в Шиле! Быстро нашли трансфер, в машине нас ждали бутылочки с водой, чемоданы загрузили, доехали быстро! Спасибо большое за такую организацию!
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Э
Все прошло замечательно. Были с ребенком 2 месяца. Встретили, посадили, довезли без проблем. Впечатления шикарные. Спасибо за приятную и легкую поездку.
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