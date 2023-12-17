Доехать безопасно и с комфортом из отеля в аэропорт или обратно на автомобиле бизнес-класса
Любое путешествие важно начать или завершить исключительно на приятной ноте. Предоставьте организационные мелочи нам.
Опытный водитель вас встретит в любом аэропорту Стамбула с именной табличкой, поможет с багажом и довезёт до вашего отеля оптимальным маршрутом. Также мы предлагаем обратный трансфер из отеля в аэропорт.
Опытный водитель вас встретит в любом аэропорту Стамбула с именной табличкой, поможет с багажом и довезёт до вашего отеля оптимальным маршрутом. Также мы предлагаем обратный трансфер из отеля в аэропорт.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Детали поездки
- Предложение не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Трансфер проводится на автомобиле Mercedes-Benz Е-класса (2018-2022 гг.).
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер вашего рейса и напишите ваши ФИО.
- Поездка пройдёт с одним из профессиональных водителей нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2095 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город, и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, в первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие туры из Стамбула
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
83€50 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
Комфортно добраться до города с профессиональным водителем
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
68€62 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
€65 за всё до 7 чел.