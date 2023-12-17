Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса

Индивидуальный трансфер в Стамбуле

Доехать безопасно и с комфортом из отеля в аэропорт или обратно на автомобиле бизнес-класса

Любое путешествие важно начать или завершить исключительно на приятной ноте. Предоставьте организационные мелочи нам.

Опытный водитель вас встретит в любом аэропорту Стамбула с именной табличкой, поможет с багажом и довезёт до вашего отеля оптимальным маршрутом. Также мы предлагаем обратный трансфер из отеля в аэропорт.
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
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даты

Описание

Детали поездки

  • Предложение не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
  • Трансфер проводится на автомобиле Mercedes-Benz Е-класса (2018-2022 гг.).
  • При бронировании укажите, пожалуйста, номер вашего рейса и напишите ваши ФИО.
  • Поездка пройдёт с одним из профессиональных водителей нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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