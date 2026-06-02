Sabri проводит ещё 5 экскурсий

Основано на последних 30 из 649 отзывов

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Ю Юлия Всё прошло быстро, без задержек. Понятно объяснили где ждать, водитель сам подошёл, помог с багажом. После ночного перелëта, в незнакомом городе такой трансфер просто необходим. Спасибо💕 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кадурова Все прошло организованно! Несмотря на то, что наш рейс был задержан, все договоренности были соблюдены. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Никита Все прошло отлично. Встрелили вовремя. Заказывали трансфер в обе стороны. При трансфере в отель нас на смогли довезти точно до отеля, но это не вина организаторов, были перекрыты улицы. На обратную дорогу машина приехала точно к дверям отеля не смотря на сложные улицы и отсутствие парковки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

S Svetlana все было прекрасно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Elena Услуга трансфера была организована чётко. Без лишних напоминаний за день до поездки была направлена подробная информация с маршрутом до места, где нас встречают в аэропорту. Заблудиться невозможно. Водитель довёз быстро, помог с чемоданами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет