Sabri проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города

Добраться до места проживания на вместительном минивэне Mercedes Vito, не волнуясь о деталях

Sabri
Sabri – представитель из Стамбула
Первое впечатление о городе — самое важное.

Мы сделаем так, чтобы по прилету все прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезем до отеля.

Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €38 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Наш шофер встретит вас в аэропорту с табличкой, где указаны ваши имя и фамилия. Разместит багаж в автомобиле 🚘, а вы устроитесь на удобных сиденьях. Никаких очередей и ожидания такси 🚕, чтобы ничто не омрачило первую встречу с городом. Также при желании мы можем организовать для вас трансфер из отеля в аэропорт, и последние часы отпуска пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.

Организационные детали

  • Цена трансфера фиксированная по всему городу; число пассажиров не влияет на стоимость
  • Трансфер проходит на вместительном минивэне Mercedes Vito, есть детское кресло
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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Sabri проводит ещё 5 экскурсий

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