Sabri проводит ещё 5 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Наш шофер встретит вас в аэропорту с табличкой, где указаны ваши имя и фамилия. Разместит багаж в автомобиле 🚘, а вы устроитесь на удобных сиденьях. Никаких очередей и ожидания такси 🚕, чтобы ничто не омрачило первую встречу с городом. Также при желании мы можем организовать для вас трансфер из отеля в аэропорт, и последние часы отпуска пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.

Организационные детали