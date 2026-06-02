Sabri проводит ещё 5 экскурсий

Первое впечатление о городе — самое важное.
Мы сделаем так, чтобы по прилету все прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезем до отеля. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Мы сделаем так, чтобы по прилету все прошло гладко: встретим в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезем до отеля. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Наш шофер встретит вас в аэропорту. Разместит багаж в автомобиле, а вы устроитесь на удобных сиденьях. Никаких очередей и ожидания такси, чтобы ничто не омрачило первую встречу с городом. Также при желании мы можем организовать для вас трансфер из отеля в аэропорт, и последние часы отпуска пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.
Организационные детали
- Цена трансфера фиксированная по всему центру города; число пассажиров не влияет на стоимость
- Стоимость трансфера из одного аэропорта в другой отличается, цену уточняйте в переписке
- Трансфер из аэропорта в аэропорт, а также из аэропорта в пригороды может быть дороже, цену уточняйте в переписке
- Трансфер проходит на вместительном минивэне Mercedes-Benz Vito
- При бронировании укажите информацию о рейсе, название отеля, имена и фамилии всех участников на английском
- Можем встретить в аэропорту имени Сабихи Гёкчен — цену уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 34036 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 649 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Всё прошло быстро, без задержек. Понятно объяснили где ждать, водитель сам подошёл, помог с багажом. После ночного перелëта, в незнакомом городе такой трансфер просто необходим. Спасибо💕
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К
Все прошло организованно! Несмотря на то, что наш рейс был задержан, все договоренности были соблюдены.
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Н
Все прошло отлично. Встрелили вовремя. Заказывали трансфер в обе стороны. При трансфере в отель нас на смогли довезти точно до отеля, но это не вина организаторов, были перекрыты улицы. На обратную дорогу машина приехала точно к дверям отеля не смотря на сложные улицы и отсутствие парковки.
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S
все было прекрасно
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E
Услуга трансфера была организована чётко. Без лишних напоминаний за день до поездки была направлена подробная информация с маршрутом до места, где нас встречают в аэропорту. Заблудиться невозможно. Водитель довёз быстро, помог с чемоданами.
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Т
Благодарю за комфортный трансфер! Все четко, писали и звонили, держали руку на пульсе пока мы достаточно долго проходили зоны в аэропорту. Удобная просторная машина Мерседес, водитель ехал очень аккуратно 👌🏻
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