Sabri проводит ещё 5 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Наш шофер встретит вас в аэропорту с табличкой, где указаны ваши имя и фамилия. Разместит багаж в автомобиле 🚘, а вы устроитесь на удобных сиденьях. Никаких очередей и ожидания такси 🚕, чтобы ничто не омрачило первую встречу с городом. Также при желании мы можем организовать для вас трансфер из отеля в аэропорт, и последние часы отпуска пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.
Организационные детали
Цена трансфера фиксированная по всему городу; число пассажиров не влияет на стоимость
Трансфер проходит на вместительном минивэне Mercedes Vito, есть детское кресло
При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!