A Alexander читать дальше до машины, все заняло около 10 минут. Все понимали/общались на английском. Машина большая, комфортная - мы спокойно поместились впятером с детским креслом и коляской. Оплатить поездку можно было в долларах, евро или лирах. Всё было отлично спланировано, Уфук быстро отвечал на вопросы и прислал видео, наглядно показывающее место встречи для тех, кто плохо ориентируется в Стамбульском аэропорту. По прилёту нас встретили и отвели

О Ольга Вместительная машина, для 4х взрослых с багажом места достаточно. Пришлось немного подождать в аэропорту, так об этом предупреждали. Обратный трансфер тоже заказали здесь, всё очень понравилось.

Н Наталья читать дальше сам подошёл к отелю и проводил до машины. Машина не очень чистая была внутри, не критично, но в сравнении с первой поездкой, разница заметна.

Доехали быстро, за час. Поездка прошла хорошо. Спасибо. Рекомендую. Заказывала трансфер отель аэропорт Стамбула (IST), машина опоздала минут на 15, но при заказе нам порекомендовали заложить времени чуть больше на поездку в аэропорт. К отелю не получилось подъехать, водитель

Н Наталья

Все организовано очень хорошо, организатор и встречающие всегда на связи, показывают куда подойти, в тч с фото. Мы были читать дальше первый раз в этом аэропорту, площади очень большие и фото с отметкой куда нужно подойти было очень кстати.

Нас встретили по выходу, далее проводили на парковку, где рассаживали по автомобилям. Самим особо не нужно было следить, подъехала ли машина. Машина чистая, доехали хорошо, может быть дольше заявленного времени, но это был вечер, возможно это нормальная ситуация на дороге.



Показалось, что по выходу из аэропорта и до посадки в машину прошло много времени, минут 30, но возможно это нормальное время ожидания.

Рекомендую. Заказывала трансфер 2.11.24 из аэропорта Стамбула (IST) в отель (район Старого города).Все организовано очень хорошо, организатор и встречающие всегда на связи, показывают куда подойти, в тч с фото. Мы были

Дмитрий Все было спланировано и скоординировано, даже несмотря на то, что наш рейс несколько раз задерживался. Рады, что выбрали эту услугу.

К Кристина Спасибо, все понравилось!

А Андрей Отличный трансфер. Всегда на связи Приехал заранее. Чистая машина, хороший водитель. Все четко

О Ольга Все очень удобно, подтверждение быстро, организатор отвечает быстро и до поздна.

По прилету пришли смс в ватс ап, что ждут и что все ок.

15 минут подождали машину, пока спустят с паркинга. Об этом предупреждали.

Е Евгений Вместо Metsedes был Wv

Это разный уровень

Не соответствие заявленному Уфук Ответ организатора:

К сожалению, автомобиль Mercedes Benz Vito который был назначен на ваш заказ застрял в пробке из-за аварии и мог читать дальше опоздать на час, что недопустимо с нашей стороны. Ввиду этого, мы оперативно заменили его на Volkswagen наших партнеров для избежания задержки вашей встречи.

Мы искренне стараемся сделать каждое путешествие комфортным во всех аспектах и лично приношу свои извинения за доставленные вам неудобства. Здравствуйте Евгений!К сожалению, автомобиль Mercedes Benz Vito который был назначен на ваш заказ застрял в пробке из-за аварии и мог

О Ольга Спасибо большое всем сотрудникам. Очень обязательные люди, внимательные и ответственные, и водители и организаторы. Еще будем обращаться обязательно.

Ю Юлия Все понравилось. несмотря на большую задержку моего рейса меня подождали и всегда были на связи. Отличный уровень сервиса

И Иллария Все отлично, связь по вацап, очень удобно, что прислали видео, как дойти до выхода, где встречают

Довезли быстро и с комфортом.

Машина как и было заявлено, у нас было 2 отеля, за небольшую доплату завезли в оба.

Ещё очень удобно, что можно оплатить рублями по ссылке.

Организатор все время на связи, рекомендую.

Нас дождались, несмотря на то, что час проходили все формальности, вылет отслеживают.

О Ольга Надежные ребята. Все прошло отлично. Списались с нами накануне и в день прилета. Все рассказали как их наити, машина отличная. Мы довольны. Будем еще работать с ними.

А Анна Отличный трансфер и организация. Ребята большие молодцы