Трансфер из аэропорта Стамбула на Mercedes Vito

Путешествие в Стамбул начинается с комфорта! Вас встретят в аэропорту и доставят в центр города на Mercedes Vito с Wi-Fi и водой
Надёжный трансфер из аэропорта Стамбула на комфортабельном Mercedes Vito.

Профессиональный водитель встретит вас в IST, поможет с багажом и доставит в районы Султанахмет, Фатих, Бейоглу или Балат. В автомобиле предусмотрены Wi-Fi, питьевая вода и детские кресла. Русскоязычная поддержка на связи в течение всей поездки, готова помочь с любыми вопросами. Забронируйте трансфер и начните своё путешествие с удобством и спокойствием
4.81
27 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортабельный Mercedes Vito
  • 🌐 Бесплатный Wi-Fi
  • 💧 Питьевая вода
  • 👶 Детские кресла по запросу
  • 🗣️ Русскоязычная поддержка
  • 🏙️ Доставка в центр Стамбула
    • Трансфер из аэропорта Стамбула на Mercedes Vito
    Трансфер из аэропорта Стамбула на Mercedes Vito
    Трансфер из аэропорта Стамбула на Mercedes Vito
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

    Что можно увидеть

  • Султанахмет
  • Фатих
  • Бейоглу
  • Балат

    • Описание трансфер

    Вас встретят в международном аэропорту Стамбула IST, помогут с багажом и отвезут по любому адресу в районах Султанахмет/Фатих/Бейоглу/Балат.

    Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Vito, в которых предоставляется бесплатная питьевая вода, Wi-Fi и детские кресла.

    Организационные детали

    • Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Benz Vito Black. Если потребуются детские кресла — сообщите нам заранее
    • При бронировании укажите номер рейса, время прибытия, адрес и название отеля, а также имена и фамилии всех пассажиров
    • В автомобиле только вы и наш профессиональный водитель

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У аэропорта
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 27 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    24
    4
    2
    3
    2
    1
    1
    A
    14 ноя 2024
    Всё было отлично спланировано, Уфук быстро отвечал на вопросы и прислал видео, наглядно показывающее место встречи для тех, кто плохо ориентируется в Стамбульском аэропорту. По прилёту нас встретили и отвели
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    до машины, все заняло около 10 минут. Все понимали/общались на английском. Машина большая, комфортная - мы спокойно поместились впятером с детским креслом и коляской. Оплатить поездку можно было в долларах, евро или лирах.

    О
    13 ноя 2024
    Вместительная машина, для 4х взрослых с багажом места достаточно. Пришлось немного подождать в аэропорту, так об этом предупреждали. Обратный трансфер тоже заказали здесь, всё очень понравилось.
    Н
    11 ноя 2024
    Заказывала трансфер отель аэропорт Стамбула (IST), машина опоздала минут на 15, но при заказе нам порекомендовали заложить времени чуть больше на поездку в аэропорт. К отелю не получилось подъехать, водитель
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    сам подошёл к отелю и проводил до машины. Машина не очень чистая была внутри, не критично, но в сравнении с первой поездкой, разница заметна.
    Доехали быстро, за час. Поездка прошла хорошо. Спасибо. Рекомендую.

    Н
    11 ноя 2024
    Заказывала трансфер 2.11.24 из аэропорта Стамбула (IST) в отель (район Старого города).
    Все организовано очень хорошо, организатор и встречающие всегда на связи, показывают куда подойти, в тч с фото. Мы были
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    первый раз в этом аэропорту, площади очень большие и фото с отметкой куда нужно подойти было очень кстати.
    Нас встретили по выходу, далее проводили на парковку, где рассаживали по автомобилям. Самим особо не нужно было следить, подъехала ли машина. Машина чистая, доехали хорошо, может быть дольше заявленного времени, но это был вечер, возможно это нормальная ситуация на дороге.

    Показалось, что по выходу из аэропорта и до посадки в машину прошло много времени, минут 30, но возможно это нормальное время ожидания.
    Рекомендую.

    Дмитрий
    8 ноя 2024
    Все было спланировано и скоординировано, даже несмотря на то, что наш рейс несколько раз задерживался. Рады, что выбрали эту услугу.
    К
    7 ноя 2024
    Спасибо, все понравилось!
    А
    7 ноя 2024
    Отличный трансфер. Всегда на связи Приехал заранее. Чистая машина, хороший водитель. Все четко
    О
    6 ноя 2024
    Все очень удобно, подтверждение быстро, организатор отвечает быстро и до поздна.
    По прилету пришли смс в ватс ап, что ждут и что все ок.
    15 минут подождали машину, пока спустят с паркинга. Об этом предупреждали.
    Е
    5 ноя 2024
    Вместо Metsedes был Wv
    Это разный уровень
    Не соответствие заявленному
    Уфук
    Уфук
    Ответ организатора:
    Здравствуйте Евгений!
    К сожалению, автомобиль Mercedes Benz Vito который был назначен на ваш заказ застрял в пробке из-за аварии и мог
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    опоздать на час, что недопустимо с нашей стороны. Ввиду этого, мы оперативно заменили его на Volkswagen наших партнеров для избежания задержки вашей встречи.
    Мы искренне стараемся сделать каждое путешествие комфортным во всех аспектах и лично приношу свои извинения за доставленные вам неудобства.

    О
    4 ноя 2024
    Спасибо большое всем сотрудникам. Очень обязательные люди, внимательные и ответственные, и водители и организаторы. Еще будем обращаться обязательно.
    Ю
    1 ноя 2024
    Все понравилось. несмотря на большую задержку моего рейса меня подождали и всегда были на связи. Отличный уровень сервиса
    И
    1 ноя 2024
    Все отлично, связь по вацап, очень удобно, что прислали видео, как дойти до выхода, где встречают
    Довезли быстро и с комфортом.
    Машина как и было заявлено, у нас было 2 отеля, за небольшую доплату завезли в оба.
    Ещё очень удобно, что можно оплатить рублями по ссылке.
    Организатор все время на связи, рекомендую.
    Нас дождались, несмотря на то, что час проходили все формальности, вылет отслеживают.
    О
    31 окт 2024
    Надежные ребята. Все прошло отлично. Списались с нами накануне и в день прилета. Все рассказали как их наити, машина отличная. Мы довольны. Будем еще работать с ними.
    А
    28 окт 2024
    Отличный трансфер и организация. Ребята большие молодцы
    D
    23 окт 2024
    Заказывали трансфер из отеля в аэропорт Стамбула, все четко по времени, машина большая и чистая, вождение аккуратное, стоимость адекватная. Единственный минус это то, что не имеется детского кресла (за неделю до этого заказывали трансфер из аэропорта в отель с просьбой о кресле), но, похоже, что это нормально для Турции.

    Входит в следующие категории Стамбула

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