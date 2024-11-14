Надёжный трансфер из аэропорта Стамбула на комфортабельном Mercedes Vito.
Профессиональный водитель встретит вас в IST, поможет с багажом и доставит в районы Султанахмет, Фатих, Бейоглу или Балат. В автомобиле предусмотрены Wi-Fi, питьевая вода и детские кресла. Русскоязычная поддержка на связи в течение всей поездки, готова помочь с любыми вопросами. Забронируйте трансфер и начните своё путешествие с удобством и спокойствием
Профессиональный водитель встретит вас в IST, поможет с багажом и доставит в районы Султанахмет, Фатих, Бейоглу или Балат. В автомобиле предусмотрены Wi-Fi, питьевая вода и детские кресла. Русскоязычная поддержка на связи в течение всей поездки, готова помочь с любыми вопросами. Забронируйте трансфер и начните своё путешествие с удобством и спокойствием
6 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание трансфер
Вас встретят в международном аэропорту Стамбула IST, помогут с багажом и отвезут по любому адресу в районах Султанахмет/Фатих/Бейоглу/Балат.
Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Vito, в которых предоставляется бесплатная питьевая вода, Wi-Fi и детские кресла.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Benz Vito Black. Если потребуются детские кресла — сообщите нам заранее
- При бронировании укажите номер рейса, время прибытия, адрес и название отеля, а также имена и фамилии всех пассажиров
- В автомобиле только вы и наш профессиональный водитель
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Уфук — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 254 туристов
Являюсь основателем трансферной компании в Стамбуле, лицензированной и аккредитованной государством. Предоставляю услуги, за которые не стыдно. В собственности компании насчитывается 30 комфортабельных автомобилей Mercedes Vito.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexander
14 ноя 2024
Всё было отлично спланировано, Уфук быстро отвечал на вопросы и прислал видео, наглядно показывающее место встречи для тех, кто плохо ориентируется в Стамбульском аэропорту. По прилёту нас встретили и отвели
О
Ольга
13 ноя 2024
Вместительная машина, для 4х взрослых с багажом места достаточно. Пришлось немного подождать в аэропорту, так об этом предупреждали. Обратный трансфер тоже заказали здесь, всё очень понравилось.
Н
Наталья
11 ноя 2024
Заказывала трансфер отель аэропорт Стамбула (IST), машина опоздала минут на 15, но при заказе нам порекомендовали заложить времени чуть больше на поездку в аэропорт. К отелю не получилось подъехать, водитель
Н
Наталья
11 ноя 2024
Заказывала трансфер 2.11.24 из аэропорта Стамбула (IST) в отель (район Старого города).
Все организовано очень хорошо, организатор и встречающие всегда на связи, показывают куда подойти, в тч с фото. Мы были
Все организовано очень хорошо, организатор и встречающие всегда на связи, показывают куда подойти, в тч с фото. Мы были
Дмитрий
8 ноя 2024
Все было спланировано и скоординировано, даже несмотря на то, что наш рейс несколько раз задерживался. Рады, что выбрали эту услугу.
К
Кристина
7 ноя 2024
Спасибо, все понравилось!
А
Андрей
7 ноя 2024
Отличный трансфер. Всегда на связи Приехал заранее. Чистая машина, хороший водитель. Все четко
О
Ольга
6 ноя 2024
Все очень удобно, подтверждение быстро, организатор отвечает быстро и до поздна.
По прилету пришли смс в ватс ап, что ждут и что все ок.
15 минут подождали машину, пока спустят с паркинга. Об этом предупреждали.
По прилету пришли смс в ватс ап, что ждут и что все ок.
15 минут подождали машину, пока спустят с паркинга. Об этом предупреждали.
Е
Евгений
5 ноя 2024
Вместо Metsedes был Wv
Это разный уровень
Не соответствие заявленному
Это разный уровень
Не соответствие заявленному
Уфук
Ответ организатора:
Здравствуйте Евгений!
К сожалению, автомобиль Mercedes Benz Vito который был назначен на ваш заказ застрял в пробке из-за аварии и мог
К сожалению, автомобиль Mercedes Benz Vito который был назначен на ваш заказ застрял в пробке из-за аварии и мог
О
Ольга
4 ноя 2024
Спасибо большое всем сотрудникам. Очень обязательные люди, внимательные и ответственные, и водители и организаторы. Еще будем обращаться обязательно.
Ю
Юлия
1 ноя 2024
Все понравилось. несмотря на большую задержку моего рейса меня подождали и всегда были на связи. Отличный уровень сервиса
И
Иллария
1 ноя 2024
Все отлично, связь по вацап, очень удобно, что прислали видео, как дойти до выхода, где встречают
Довезли быстро и с комфортом.
Машина как и было заявлено, у нас было 2 отеля, за небольшую доплату завезли в оба.
Ещё очень удобно, что можно оплатить рублями по ссылке.
Организатор все время на связи, рекомендую.
Нас дождались, несмотря на то, что час проходили все формальности, вылет отслеживают.
Довезли быстро и с комфортом.
Машина как и было заявлено, у нас было 2 отеля, за небольшую доплату завезли в оба.
Ещё очень удобно, что можно оплатить рублями по ссылке.
Организатор все время на связи, рекомендую.
Нас дождались, несмотря на то, что час проходили все формальности, вылет отслеживают.
О
Ольга
31 окт 2024
Надежные ребята. Все прошло отлично. Списались с нами накануне и в день прилета. Все рассказали как их наити, машина отличная. Мы довольны. Будем еще работать с ними.
А
Анна
28 окт 2024
Отличный трансфер и организация. Ребята большие молодцы
D
Daria
23 окт 2024
Заказывали трансфер из отеля в аэропорт Стамбула, все четко по времени, машина большая и чистая, вождение аккуратное, стоимость адекватная. Единственный минус это то, что не имеется детского кресла (за неделю до этого заказывали трансфер из аэропорта в отель с просьбой о кресле), но, похоже, что это нормально для Турции.
Входит в следующие категории Стамбула
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