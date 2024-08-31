Я с радостью организую для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула на комфортабельном автомобиле. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов. Я встречу вас в назначенное время, помогу с багажом и доставлю по нужному адресу. По пути в дружеском формате поделюсь лайфхаками о Стамбуле.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Я встречу вас в аэропорту Стамбула на современном комфортабельном автомобиле премиум-класса. По желанию в пути поделюсь полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть, как разобраться с местной транспортной системой и как торговаться на рынках. Обещаю, что всё пройдёт оперативно, безопасно и в дружелюбной атмосфере.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне премиум-класса: Mercedes, Audi, Volkswagen или авто класса не ниже
- Если необходимо детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 28 туристов
Всем мерхаба! Я Илья, живу в Турции уже 23 года, в Стамбуле более 15 лет. Обожаю этот город: его историю, ритм жизни и потрясающие виды. С радостью поделюсь своей любовью с вами. До скорых встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
31 авг 2024
Прекрасный трансфер из аэропорта Стамбула до исторического центра.
Илья постоянно был на связи, сразу после получения багажа отправил подробную инструкцию как его найти, и без лишних блужданий по огромному аэропорту, сразу
Илья постоянно был на связи, сразу после получения багажа отправил подробную инструкцию как его найти, и без лишних блужданий по огромному аэропорту, сразу
С
Сергей
30 авг 2024
Если можно было бы поставить 10, то я сделал так! Все четко, все понятно, все быстро, все чисто!
Алексей
23 авг 2024
Все очень слаженно. В дороге очень интересно послушать, что рассказывает Илья про местные новости и особенности
Л
Ленчик
21 авг 2024
Спасибо за поездку,встретили в аэропорту во время. поездка прошла отлично. Рекомендую.
О
Оксана
21 авг 2024
Организация трансфера отличная. Наш рейс задержали на 1,5 часа. Написали Илье, он нас встретил и уже в ночи довез до отеля. По дороге рассказал много полезной информации по Стамбулу, куда сходить, что в первую очередь посмотреть, где можно есть) а где лучше не стоит. Подсказал, где хорошие магазины.
На следующий день отвез нас в другой аэропорт.
Рекомендую👍
На следующий день отвез нас в другой аэропорт.
Рекомендую👍
Ольга
15 авг 2024
Вовремя встретили, довезли с комфортом в машине с кондиционером. Прекрасная организация!
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