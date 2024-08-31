Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом

Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Я с радостью организую для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула на комфортабельном автомобиле. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов. Я встречу вас в назначенное время, помогу с багажом и доставлю по нужному адресу. По пути в дружеском формате поделюсь лайфхаками о Стамбуле.
5
6 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Я встречу вас в аэропорту Стамбула на современном комфортабельном автомобиле премиум-класса. По желанию в пути поделюсь полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть, как разобраться с местной транспортной системой и как торговаться на рынках. Обещаю, что всё пройдёт оперативно, безопасно и в дружелюбной атмосфере.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне премиум-класса: Mercedes, Audi, Volkswagen или авто класса не ниже
  • Если необходимо детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
  • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ирина
31 авг 2024
Прекрасный трансфер из аэропорта Стамбула до исторического центра.
Илья постоянно был на связи, сразу после получения багажа отправил подробную инструкцию как его найти, и без лишних блужданий по огромному аэропорту, сразу
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же встретились и сели в машину.
В пути Илья рассказывал много полезной информации и интересных фактов о городе и стране. Поделился многими лайфхаками, очень полезными туристу.
Автомобиль очень комфортный, в багажник поместилось три средних чемодана и рюкзак.
Очень рекомендую!

Прекрасный трансфер из аэропорта Стамбула до исторического центра.
С
30 авг 2024
Если можно было бы поставить 10, то я сделал так! Все четко, все понятно, все быстро, все чисто!
Алексей
23 авг 2024
Все очень слаженно. В дороге очень интересно послушать, что рассказывает Илья про местные новости и особенности
Л
21 авг 2024
Спасибо за поездку,встретили в аэропорту во время. поездка прошла отлично. Рекомендую.
О
21 авг 2024
Организация трансфера отличная. Наш рейс задержали на 1,5 часа. Написали Илье, он нас встретил и уже в ночи довез до отеля. По дороге рассказал много полезной информации по Стамбулу, куда сходить, что в первую очередь посмотреть, где можно есть) а где лучше не стоит. Подсказал, где хорошие магазины.
На следующий день отвез нас в другой аэропорт.
Рекомендую👍
Ольга
15 авг 2024
Вовремя встретили, довезли с комфортом в машине с кондиционером. Прекрасная организация!

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