Центр развлечений Legoland Discovery Center Istanbul

Групповая экскурсия в Стамбуле
Программа для самостоятельного посещения. Время пребывания на территории центра не ограничено.
Центр развлечений Legoland Discovery Center Istanbul
Центр развлечений Legoland Discovery Center Istanbul
Центр развлечений Legoland Discovery Center Istanbul

Описание

Отдохните всей семьей в уникальном тематическом центре Legoland Discovery Center Istanbul купив билеты онлайн. Центр идеально подходит для семейного отдыха с детьми 3-10 лет. На территории центра расположены аттракционы, различные фигуры, собранные из 5 млн. кубиков Lego® и 4D кинотеатр Lego®.

Центр развлечений включает различные зоны:

Kingdom Quest (Квест Королевство), где вам нужно будет спасти похищенную принцессу. Но на пути встретятся злобные орки и скелеты, будьте начеку!

LEGO® MINILAND (Маленькая страна) — интерактивный город, на постройку которого ушло более 1,5 млн. блоков LEGO. Здесь летают дирижабли, и зажигаются фонари.

LEGO® 4D Cinema (4D кинотеатр), место, где вы не только видите, но и чувствуете дождь, ветер и даже снег. Отправляйтесь в приключения вместе с героями фильмов и мультфильмов.

LEGO® Factory (Фабрика) позволит вам почувствовать себя создателем известного на весь мир конструктора. Плавить пластик и выливать из него блоки, придумывать формы и цвета — это интересно каждому ребенку.

LEGO® DUPLO® Farm (Ферма) — это зона для самых маленьких. Кроме игры с удобными крупными блоками, здесь можно прогуляться по фермерскому чердаку и покататься на горках.

Merlin’s Apprentice Ride (Ученик мерлина), аттракцион, поднимающий вас на вершину. Крутить педали еще никогда не было так весело.

LEGO® Racers (Гонщики) готовы каждую минуту строить и обновлять свои авто, только чтобы выиграть гонку. Проявите свою фантазию и оставьте противников далеко позади.

Creative Workshop (Креативная мастерская) развивает фантазию и позволяет построить абсолютно все из лего. А мастер-классы помогут узнать хитрости и секреты строительства из блоков.

Время работы центра развлечений: 10:00 - 20:00. Ежедневно.

Программа

Центр развлечений Legoland Discovery Center Istanbul.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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