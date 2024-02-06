Отдохните всей семьей в уникальном тематическом центре Legoland Discovery Center Istanbul купив билеты онлайн. Центр идеально подходит для семейного отдыха с детьми 3-10 лет. На территории центра расположены аттракционы, различные фигуры, собранные из 5 млн. кубиков Lego® и 4D кинотеатр Lego®.

Центр развлечений включает различные зоны:

► Kingdom Quest (Квест Королевство), где вам нужно будет спасти похищенную принцессу. Но на пути встретятся злобные орки и скелеты, будьте начеку!

► LEGO® MINILAND (Маленькая страна) — интерактивный город, на постройку которого ушло более 1,5 млн. блоков LEGO. Здесь летают дирижабли, и зажигаются фонари.

► LEGO® 4D Cinema (4D кинотеатр), место, где вы не только видите, но и чувствуете дождь, ветер и даже снег. Отправляйтесь в приключения вместе с героями фильмов и мультфильмов.

► LEGO® Factory (Фабрика) позволит вам почувствовать себя создателем известного на весь мир конструктора. Плавить пластик и выливать из него блоки, придумывать формы и цвета — это интересно каждому ребенку.

► LEGO® DUPLO® Farm (Ферма) — это зона для самых маленьких. Кроме игры с удобными крупными блоками, здесь можно прогуляться по фермерскому чердаку и покататься на горках.

► Merlin’s Apprentice Ride (Ученик мерлина), аттракцион, поднимающий вас на вершину. Крутить педали еще никогда не было так весело.

► LEGO® Racers (Гонщики) готовы каждую минуту строить и обновлять свои авто, только чтобы выиграть гонку. Проявите свою фантазию и оставьте противников далеко позади.

► Creative Workshop (Креативная мастерская) развивает фантазию и позволяет построить абсолютно все из лего. А мастер-классы помогут узнать хитрости и секреты строительства из блоков.

Время работы центра развлечений: 10:00 - 20:00. Ежедневно.