Исторический центр Стамбула (без очередей)

Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по историческому району Султанахмет в Стамбуле.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть изнутри такие знаменитые достопримечательности, как Голубая мечеть и Айя-София, а также открыть для
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себя скрытые сокровища, включая базар Араста и церковь Святых Сергия и Вакха.

От площади Ипподрома с его древними памятниками до великолепия византийской архитектуры, каждый шаг этой экскурсии позволит вам погрузиться в богатую историю и культуру Стамбула

5
258 отзывов

6 причин купить этот билет

  • 🌟 Посещение главных достопримечательностей Стамбула
  • 🏛 Уникальная возможность увидеть исторические памятники
  • 🕌 Внутренний осмотр Айя-Софии и Голубой мечети
  • 🛍 Прогулка по аутентичному базару Араста
  • 🕍 Погружение в историю церкви Святых Сергия и Вакха
  • 🗺 Профессиональное сопровождение гида
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Исторический центр Стамбула (без очередей)

Что можно увидеть

  • Церковь Святых Сергия и Вакха
  • Площадь Ипподром
  • Айя-София
  • Базар Араста
  • Голубая мечеть
  • Египетский обелиск
  • Змеиная колонна
  • Обелиск Константина
  • Немецкий фонтан

Описание билета

Церковь Святых Сергия и Вакха. Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь. Как складывалась её дальнейшая история — узнаете на экскурсии.

Площадь Ипподром. Мы осмотрим расположенные на ней артефакты разных веков: Египетский обелиск, Змеиную колонну, обелиск Константина и Немецкий фонтан.

Айя-София. Вы посетите этот выдающийся памятник мировой архитектуры, символ Золотого века Византии. Прикоснётесь к его многовековой истории и полюбуетесь великолепным интерьером.

Базар Араста. Мы пройдём по старинной улице, где торгуют специями, коврами, сладостями и сувенирами. Проникнемся её восточным колоритом и представим, как она выглядела несколько веков назад.

Голубая мечеть. Вы оцените её снаружи и изнутри. А мы поделимся связанной с ней легендой о зодчих, позолоченных минаретах и падишахе Ахмеде I.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Отдельно оплачивается вход в Айя-Софию: 25 евро с человека

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник€36
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4549 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
254
4
2
3
2
2
1
Колобкова
Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели увидеть главные достопримечательности Султанахмета — площадь Ипподром, Голубую мечеть, Айя-Софию и церковь святых Сергия
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и Вакха.
Гид рассказывал живо, понятно и без перегруза датами, при этом было много интересных фактов об истории, культуре и традициях Стамбула. Особенно понравилось, что всё проходило спокойно и комфортно: без лишней суеты, с вниманием к группе и возможностью задать вопросы.

Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели
Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели
Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели
Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели
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Елена
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного. Это была одна из лучших экскурсий в это наше посещение Стамбула. Прочувствовали атмосферу, внутри собора особенно.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного.
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Н
Были на экскурсии в Стамбуле с гидом Расим. Прекрасно говорит по русски, подробнейший рассказ о главной Голубой Мечети и Ай-Софии. Не утомительно, все по делу, иногда с юмором.
Нам с дочкой все понравилось.
Рекомендую к выбору!
Были на экскурсии в Стамбуле с гидом Расим. Прекрасно говорит по русски, подробнейший рассказ о главной
Были на экскурсии в Стамбуле с гидом Расим. Прекрасно говорит по русски, подробнейший рассказ о главной
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Муканова
Очень рады,что запланировали посетить достопримечательности именно с гидом. Интересно поданный материал, сами ты просто прошлись, здесь же окунулись в историю
Очень рады,что запланировали посетить достопримечательности именно с гидом. Интересно поданный материал, сами ты просто прошлись, здесь
Очень рады,что запланировали посетить достопримечательности именно с гидом. Интересно поданный материал, сами ты просто прошлись, здесь
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С
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия прошла комфортно, несмотря на дождливую и ветренную погоду, посетили Айя Софию, Голубую мечеть и пл. Ипподром. Время прошло незаметно, рекомендуем Атаджана от всей души!
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия
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Виктория
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше 5 часов на одном дыхании и желание снова всё повторить. Гид Джесим (Cezim), учитывал
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просьбы и пожелания, был внимателен, никого не торопил, отвечал на вопросы, рассказывал интересные случаи. У нас была мини группа 6 чел. Не попали в Айю Софию, она вся в лесах и снаружи и внутри, гид отговорил,чтобы не испортить первое впечатление (да и доплата за посещение немаленькая). Экскурсия позитивная и интересная. Много исторических фактов. Напоследок удовлетворены наши просьбы о местах перекуса и расположении магазинов и рынков. Всем рекомендую.

Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше
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