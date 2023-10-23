Посетить с гидом важнейшие места Старого города: площадь Ипподром, Голубую мечеть и Айя-Софию
Здесь сконцентрированы все топовые достопримечательности: площадь Ипподром с памятниками разных эпох, Голубая мечеть и Айя-София. Мы осмотрим их как снаружи, так и изнутри.
Бонусом к классической программе станут малоизвестный базар Араста и церковь Святых Сергия и Вакха 6 века.
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Описание
Что вас ожидает
Церковь Святых Сергия и Вакха. Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь. Как складывалась её дальнейшая история — узнаете на экскурсии.
Площадь Ипподром. Мы осмотрим расположенные на ней артефакты разных веков: Египетский обелиск, Змеиную колонну, обелиск Константина и Немецкий фонтан.
Айя-София. Вы посетите этот выдающийся памятник мировой архитектуры, символ Золотого века Византии. Прикоснётесь к его многовековой истории и полюбуетесь великолепным интерьером.
Базар Араста. Мы пройдём по старинной улице, где торгуют специями, коврами, сладостями и сувенирами. Проникнемся её восточным колоритом и представим, как она выглядела несколько веков назад.
Голубая мечеть. Вы оцените её снаружи и изнутри. А мы поделимся связанной с ней легендой о зодчих, позолоченных минаретах и падишахе Ахмеде I.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:30, во вторник в 10:00, 15:30 и 17:30, в субботу в 16:45, в воскресенье в 10:00 и 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:30, во вторник в 10:00, 15:30 и 17:30, в субботу в 16:45, в воскресенье в 10:00 и 15:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.