Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия

Посетить с гидом важнейшие места Старого города: площадь Ипподром, Голубую мечеть и Айя-Софию

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем на экскурсию по главному историческому району города — Султанахмет.

Здесь сконцентрированы все топовые достопримечательности: площадь Ипподром с памятниками разных эпох, Голубая мечеть и Айя-София. Мы осмотрим их как снаружи, так и изнутри.

Бонусом к классической программе станут малоизвестный базар Араста и церковь Святых Сергия и Вакха 6 века.
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Церковь Святых Сергия и Вакха. Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь. Как складывалась её дальнейшая история — узнаете на экскурсии.

Площадь Ипподром. Мы осмотрим расположенные на ней артефакты разных веков: Египетский обелиск, Змеиную колонну, обелиск Константина и Немецкий фонтан.

Айя-София. Вы посетите этот выдающийся памятник мировой архитектуры, символ Золотого века Византии. Прикоснётесь к его многовековой истории и полюбуетесь великолепным интерьером.

Базар Араста. Мы пройдём по старинной улице, где торгуют специями, коврами, сладостями и сувенирами. Проникнемся её восточным колоритом и представим, как она выглядела несколько веков назад.

Голубая мечеть. Вы оцените её снаружи и изнутри. А мы поделимся связанной с ней легендой о зодчих, позолоченных минаретах и падишахе Ахмеде I.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:30, во вторник в 10:00, 15:30 и 17:30, в субботу в 16:45, в воскресенье в 10:00 и 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:30, во вторник в 10:00, 15:30 и 17:30, в субботу в 16:45, в воскресенье в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
23 окт 2023
С гидом Расимом сегодня была на экскурсии в Стамбуле. Очень интересный рассказчик,который знает прекрасно историю Турции,в том числе и Стамбула было очень познавательно, интересно. Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Всем путешествующим рекомендую Расима.
Е
23 окт 2023
Ходили 23 октября на экскурсию. Гид Расим. Нам с подругой очень понравилось. Гид добрый и отзывчивый, на все вопросы ответил. Были в Айа Софии, маленькой Софии, в мечети Султан Ахмед. Пойдем еще обязательно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Айя-София
Популярные места
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Мечети и Соборы
Церковь Святых Сергия и Вакха
Самое главное
Старый город
Мусульманские

Похожие туры из Стамбула

Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
135 отзывов
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Посетить легендарный храм и памятники Византии в огнях вечернего города
в районе Султанахмет
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
25 за человека
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
109 отзывов
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
в старом городе у входа святой софии
31 окт
1 ноя
2 ноя
4 ноя
166150 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
247 отзывов
Классический Стамбул
Голубая мечеть, Айя-София, цистерна Базилика и дворец Топкапы на экскурсии с лицензированным гидом
Около святой софии
30 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
236189 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🧭
ТАМ