Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по историческому району Султанахмет в Стамбуле.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть изнутри такие знаменитые достопримечательности, как Голубая мечеть и Айя-София, а также открыть для

себя скрытые сокровища, включая базар Араста и церковь Святых Сергия и Вакха. От площади Ипподрома с его древними памятниками до великолепия византийской архитектуры, каждый шаг этой экскурсии позволит вам погрузиться в богатую историю и культуру Стамбула

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Описание билета

Церковь Святых Сергия и Вакха. Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь. Как складывалась её дальнейшая история — узнаете на экскурсии.

Площадь Ипподром. Мы осмотрим расположенные на ней артефакты разных веков: Египетский обелиск, Змеиную колонну, обелиск Константина и Немецкий фонтан.

Айя-София. Вы посетите этот выдающийся памятник мировой архитектуры, символ Золотого века Византии. Прикоснётесь к его многовековой истории и полюбуетесь великолепным интерьером.

Базар Араста. Мы пройдём по старинной улице, где торгуют специями, коврами, сладостями и сувенирами. Проникнемся её восточным колоритом и представим, как она выглядела несколько веков назад.

Голубая мечеть. Вы оцените её снаружи и изнутри. А мы поделимся связанной с ней легендой о зодчих, позолоченных минаретах и падишахе Ахмеде I.

Организационные детали