Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4549 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Колобкова
Очень понравилась экскурсия по историческому центру Стамбула! Маршрут отлично продуман: экскурсия прошла на одном дыхании, успели увидеть главные достопримечательности Султанахмета — площадь Ипподром, Голубую мечеть, Айя-Софию и церковь святых Сергия читать дальшеуменьшить
и Вакха. Гид рассказывал живо, понятно и без перегруза датами, при этом было много интересных фактов об истории, культуре и традициях Стамбула. Особенно понравилось, что всё проходило спокойно и комфортно: без лишней суеты, с вниманием к группе и возможностью задать вопросы.
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Елена
Экскурсия очень понравилась, спасибо Рашиду и организаторам! в Айя-Софии услышали очень интересный рассказ, народу было немного. Это была одна из лучших экскурсий в это наше посещение Стамбула. Прочувствовали атмосферу, внутри собора особенно.
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Н
Наталья
Были на экскурсии в Стамбуле с гидом Расим. Прекрасно говорит по русски, подробнейший рассказ о главной Голубой Мечети и Ай-Софии. Не утомительно, все по делу, иногда с юмором. Нам с дочкой все понравилось. Рекомендую к выбору!
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Муканова
Очень рады,что запланировали посетить достопримечательности именно с гидом. Интересно поданный материал, сами ты просто прошлись, здесь же окунулись в историю
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С
Сабрина
Спасибо большое Атаджану за экскурсию! Очень интересный вдумчивый рассказ о турецкой культуре и истории Стамбула. Экскурсия прошла комфортно, несмотря на дождливую и ветренную погоду, посетили Айя Софию, Голубую мечеть и пл. Ипподром. Время прошло незаметно, рекомендуем Атаджана от всей души!
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Виктория
Первое знакомство со Стамбулом и масса положительных эмоций. Взяли данную экскурсию и ничуть не пожалели, больше 5 часов на одном дыхании и желание снова всё повторить. Гид Джесим (Cezim), учитывал читать дальшеуменьшить
просьбы и пожелания, был внимателен, никого не торопил, отвечал на вопросы, рассказывал интересные случаи. У нас была мини группа 6 чел. Не попали в Айю Софию, она вся в лесах и снаружи и внутри, гид отговорил,чтобы не испортить первое впечатление (да и доплата за посещение немаленькая). Экскурсия позитивная и интересная. Много исторических фактов. Напоследок удовлетворены наши просьбы о местах перекуса и расположении магазинов и рынков. Всем рекомендую.
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