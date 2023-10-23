Приглашаем на экскурсию по главному историческому району города — Султанахмет. Здесь сконцентрированы все топовые достопримечательности: площадь Ипподром с памятниками разных эпох, Голубая мечеть и Айя-София. Мы осмотрим их как снаружи, так и изнутри. Бонусом к классической программе станут малоизвестный базар Араста и церковь Святых Сергия и Вакха 6 века.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Церковь Святых Сергия и Вакха. Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь. Как складывалась её дальнейшая история — узнаете на экскурсии.

Площадь Ипподром. Мы осмотрим расположенные на ней артефакты разных веков: Египетский обелиск, Змеиную колонну, обелиск Константина и Немецкий фонтан.

Айя-София. Вы посетите этот выдающийся памятник мировой архитектуры, символ Золотого века Византии. Прикоснётесь к его многовековой истории и полюбуетесь великолепным интерьером.

Базар Араста. Мы пройдём по старинной улице, где торгуют специями, коврами, сладостями и сувенирами. Проникнемся её восточным колоритом и представим, как она выглядела несколько веков назад.

Голубая мечеть. Вы оцените её снаружи и изнутри. А мы поделимся связанной с ней легендой о зодчих, позолоченных минаретах и падишахе Ахмеде I.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.