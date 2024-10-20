Билеты в парки аттракционов и развлечений Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Стамбуле, цены от €69. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
На автобусе
11 отзывов
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В зимний период часть аттракционов закрыта»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
69 за человека
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
«Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Пешая
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Начало: Ваш отель
«14:00 - 16:00 парк аттракционов Vialand (без гида)»
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
от 520 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 октября 2024
    Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
    Огромное спасибо за возможность посещения парка аттракционов Стамбула! Привезли - объяснили систему работы парка - через 4 часа отвезли обратно.
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    Была мечта покататься на нормальных горках. Но сама я бы не рискнула не зная что и как. Ещё раз огромное спасибо!

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
    Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по дороге всё объяснили, рассказали,
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    проводили до входа в парк. Сам парк замечательный, уйма положительных эмоций, очень большой. Забрал трансфер тоже вовремя и комфортно доставил обратно в отель. Спасибо организаторам.

    Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по
  • S
    Sergey
    15 апреля 2024
    Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)
    Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)
    Звезды ставлю ща трансфер, сам Виаленд лучше посещать летом и конечно с детьми. Я посмотрела обзорно, работали всё аттракционы, но в ноябре в воду лезть холодно, а на горки… Страшно😁🥳🙏🏻❣️😍

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парки аттракционов»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
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  3. Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 520. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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