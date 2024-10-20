5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий Диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В зимний период часть аттракционов закрыта»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€69 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
«Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Начало: Ваш отель
«14:00 - 16:00 парк аттракционов Vialand (без гида)»
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
от €520 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 октября 2024Огромное спасибо за возможность посещения парка аттракционов Стамбула! Привезли - объяснили систему работы парка - через 4 часа отвезли обратно.
- ЕЕлена11 августа 2024Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по дороге всё объяснили, рассказали,
- SSergey15 апреля 2024Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
- ООльга12 ноября 2023Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)Звезды ставлю ща трансфер, сам Виаленд лучше посещать летом и конечно с детьми. Я посмотрела обзорно, работали всё аттракционы, но в ноябре в воду лезть холодно, а на горки… Страшно😁🥳🙏🏻❣️😍
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парки аттракционов»
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