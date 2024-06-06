Экскурсии на 1 день в Стамбуле

Найдено 91 экскурсия в категории «На весь день» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
58 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575489 за человека
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
329 за человека
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Путешествие в Трою
🚗 На машине
Групповая
13 часов
12 отзывов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
134 за человека
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Стамбульский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172155 за всё до 8 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Групповая поездка на Принцевы острова
скидка
13%
Групповая
8 часов
81 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3127 за человека
Принцевы острова - поездка из Стамбула
скидка
48%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5026 за человека
Самый зеленый из Принцевых островов - круглый год
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
16 отзывов
Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов
Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада
Начало: По договоренности
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
235212 за всё до 5 чел.
Принцевы Острова из Стамбула в группе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
42 отзыва
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 2926 за человека
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
19 отзывов
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на Принцевы Острова
🚶 Пешая
Фотопрогулка
6 часов
2 отзыва
Фотопрогулка на Принцевы Острова
Начало: Пристань Эминеню
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.
На частной яхте - к Принцевым островам
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
90 за человека
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Прогулка на лавандовые поля
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
43 отзыва
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
69 за человека
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
313 за всё до 4 чел.
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
220 за всё до 10 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
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    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
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    время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
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    маршрут и посмотрели главные достопримечательности Стамбула! Однозначно рекомендую! Имейте в виду, что ходить нужно будет много, но это того стоит! Спасибо. Гид был Ислам 👍

    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
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    удовольствием пошла нам навстречу. В итоге мы провели вместе даже больше запланированных 6 часов! Очень рекомендую Екатерину как гида в Стамбуле!

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
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    даёт исторический срез по отношению к материковой истории, но это сильно разбавлено относительно всего времени тура. А это целых 6 часов!!! Мы катались на велосипедах, купались и обедали в ооооочень живописных местах. Дина буквально становится связующим звеном между вами и островом. Отлично провели время! Спасибо!

  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Большое спасибо нашему гиду - Сейхану. Отличное знание истории Стамбула и религий. Обаятельный, общительный, предупредительный, хорошо все организовал от покупки
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    билетов, прохода без очереди и до пауз для отдыха с кофе, учитывал возраст участников. Рассказывал об осматриваемых объектах в доступной и интересной форме. Большой объем информации об осматриваемых объектах потребовал больше заявленному времени экскурсии и Сейхан был с нами значительно дольше. Дал нам много дополнительной информации о том что еще посмотреть, чтобы лучше узнать историю Стамбула. Учитывая, что история Стамбула тесно связана и с христианством и исламом, искренне рекомендуем Сейхана, как специалиста - историка, в том числе и как специалиста по истории религий.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  3. По Стамбулу на автомобиле
  4. Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
  5. Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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