1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575€489 за человека
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€329 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
€134 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
13%
Групповая
8 часов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 31€27 за человека
скидка
48%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
50€26 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов
Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада
Начало: По договоренности
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
235€212 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 29€26 за человека
Индивидуальная
9 часов
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка на Принцевы Острова
Начало: Пристань Эминеню
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€2 250 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€69 за человека
Индивидуальная
7 часов
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€176 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ИИрина5 июня 2024Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ИИван4 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
- ООльга3 июня 2024Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
- ССергей2 июня 2024Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
- ААндрей1 июня 2024Большое спасибо нашему гиду - Сейхану. Отличное знание истории Стамбула и религий. Обаятельный, общительный, предупредительный, хорошо все организовал от покупки
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На весь день" можно забронировать 91 экскурсию от 26 до 2 500 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 2129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Стамбул на 1 день, гиды Стамбула подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Стамбул так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024