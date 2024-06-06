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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Стамбульский калейдоскоп История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях € 313 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля € 180 за всё до 5 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах Начало: У вашего места проживания 172 € 155 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

13% скидка Групповая 8 часов 81 отзыв Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю Начало: Ваш отель Расписание: каждый день в 08:00 от 31 € 27 за человека

48% скидка Групповая 8 часов 47 отзывов Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки Начало: Стамбул Расписание: Каждый день 50 € 26 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 6 часов 16 отзывов Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада Начало: По договоренности 235 € 212 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 42 отзыва Принцевы Острова из Стамбула в группе Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам. от 29 € 26 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 19 отзывов «Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых € 313 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 6 часов 2 отзыва Фотопрогулка на Принцевы Острова Начало: Пристань Эминеню Расписание: По договоренности € 249 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле € 199 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 88 отзывов Прогулка по городу с русскоговорящим гидом Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время € 280 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На частной яхте - к Принцевым островам С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность € 2 250 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии Начало: В вашем отеле (туристические районы) Расписание: Каждый день в 9.30 € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Каждый день в удобное для Вас время € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 43 отзыва Прогулка на лавандовые поля Начало: В вашем отеле Расписание: Вторник и пятница в 8.30 € 69 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест Начало: На пристани Эминеню € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Прогулка по Принцевым островам Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю Начало: На причале острова Бююкада € 176 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида Начало: Собор Софии € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города Начало: В холле вашего отеля € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Из Стамбула - на озеро Сапанджа Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками Начало: С вашего отеля € 315 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Индивидуальная поездка к горячим источникам Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула € 313 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору Начало: Ваш отель € 220 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища Начало: у вашего отеля в Стамбуле € 320 за всё до 3 чел.