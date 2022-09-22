Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

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Древнее подземное водохранилище возводили 200 лет на месте базилики святой Софии. Грандиозная цистерна могла вместить почти 100 тысяч тонн воды, и служила залогом безопасности при серьезных засухах.

336 колонн, которые расположены внутри водохранилища, были привезены из самых разных античных храмов. Благодаря им, сооружение похоже на огромный зал дворца. Стены выложены огнеупорными кирпичом толщиной в 4 метра. Вплоть до XVI века цистерну использовали по назначению. После ее забросили почти на 400 лет.

В 1987 году в ходе реставрации водохранилища из него убрали грязь и налет от воды. Пол забетонировали и проложили деревянные настилы для туристов. Также провели освещение, которое позволяет любоваться красотой древней постройки. Сегодня уровень воды в цистерне не превышает 50 см.