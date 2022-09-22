Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Цистерна Базилика. Входной билет

Самостоятельное посещение музея

Самостоятельное посещение музея.

Наш представитель встретится с вами на входе в Базилику, проводит через контроль и проведет краткий ознакомительный тур (на англ. яз). По окончании тура вы сможете остаться и продолжить изучение музея до его закрытия. Если вы опоздали к вашему времени, вы можете войти со следующей группой на следующий рабочий день. Туры проводятся ежедневно. Время начала тура: 12:00, 13:00 и 15:00.
Цистерна Базилика. Входной билет
Цистерна Базилика. Входной билет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Забронируйте входной билет в цистерну Базилика онлайн и получите дополнительные преимущества:

► нет необходимости стоять в очереди в кассу музея;

► приоритетный проход в музей;

► сертифицированный гид по музею (только на англ. яз.).

Время работы музея: с 09.00 - 17.30. Ежедневно.

Древнее подземное водохранилище возводили 200 лет на месте базилики святой Софии. Грандиозная цистерна могла вместить почти 100 тысяч тонн воды, и служила залогом безопасности при серьезных засухах.

336 колонн, которые расположены внутри водохранилища, были привезены из самых разных античных храмов. Благодаря им, сооружение похоже на огромный зал дворца. Стены выложены огнеупорными кирпичом толщиной в 4 метра. Вплоть до XVI века цистерну использовали по назначению. После ее забросили почти на 400 лет.

В 1987 году в ходе реставрации водохранилища из него убрали грязь и налет от воды. Пол забетонировали и проложили деревянные настилы для туристов. Также провели освещение, которое позволяет любоваться красотой древней постройки. Сегодня уровень воды в цистерне не превышает 50 см.

Программа

Цистерна Базилика

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Цистерну Базилика
  • Сертифицированный гид по музею (только на англ. яз.)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторников в 10:30, 13:30, 15:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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