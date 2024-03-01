В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю

В середине первого тысячелетия нашей эры Константинополь — тогда ещё столица Римской империи и Византии — считался главным деловым центром и самым большим городом в мире. Современный Стамбул — это динамичный мегаполис. Но приметы исчезнувшей Византийской империи до сих пор будоражат умы людей. Мы с вами отыщем её следы и погрузимся в легенды святынь и дворцов.
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Ближайшие даты:
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
5
мар
6
мар
7
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Таинственный древний Константинополь — всё ещё тут, в Стамбуле. Византийское наследие проглядывает среди храмов, дворцов, улиц и площадей. Почти ничего не огорожено и не снабжено табличками. Но его можно разглядеть – если знать, куда смотреть. В поисках следов древней империи вам предстоит:

  • проследить путь святой Софии oт Великой церкви к Феодосиевой базилике и Юстиниановой Софии
  • рассмотреть фрески-мозаики, которым приписывают целебный эффект
  • найти следы любви Юстиниана и Феодоры
  • отыскать отпечаток руки османского Мехмеда Завоевателя и опорный столб, где обитал ангел, стороживший Святую Софию
  • изучить сюжеты мозаик и обсудить интересные детали

Маршрут прогулки

  • Святая София
  • Территория бывшего Большого Дворца
  • Музей Мозаик
  • Акрополь (главная площадь)
  • Цистерны (хранилища пресной воды)
  • Церковь святой Ирины

Организационные детали

  • Некоторые музеи-церкви могут быть закрыты на реставрацию, подробности уточняйте при бронировании
  • Женщинам рекомендую иметь с собой платок для входа в храм
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — Святая София (платный с 15 января)
    — Музей мозаик
    — Цистерна Базилика (при желании можем заменить её на одну из бесплатных небольших цистерн)
    — Церковь святой Ирины (при желании её можно осмотреть снаружи)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиМузеиЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыЦистерна БазиликаПопулярные местаМечети и СоборыУлицы и переулкиМузей МозаикиЦерковь Святой ИриныСамое главное

Похожие туры из Стамбула

Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
5.5 часов
25 отзывов
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
у вашего отеля
Завтра
1 янв
3 янв
4 янв
6660 за человека
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
🚶 Пешая
скидка
10%
Билеты
5.5 часов
29 отзывов
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
У вашего отеля
Завтра
1 янв
3 янв
4 янв
6659.40 за билет
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
139 отзывов
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
История и тайны Святой Софии и других достопримечательностей великого государства
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
150 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ