Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
В середине первого тысячелетия нашей эры Константинополь — тогда ещё столица Римской империи и Византии — считался главным деловым центром и самым большим городом в мире. Современный Стамбул — это динамичный мегаполис. Но приметы исчезнувшей Византийской империи до сих пор будоражат умы людей. Мы с вами отыщем её следы и погрузимся в легенды святынь и дворцов.
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Описание
Что вас ожидает
Таинственный древний Константинополь — всё ещё тут, в Стамбуле. Византийское наследие проглядывает среди храмов, дворцов, улиц и площадей. Почти ничего не огорожено и не снабжено табличками. Но его можно разглядеть – если знать, куда смотреть. В поисках следов древней империи вам предстоит:
- проследить путь святой Софии oт Великой церкви к Феодосиевой базилике и Юстиниановой Софии
- рассмотреть фрески-мозаики, которым приписывают целебный эффект
- найти следы любви Юстиниана и Феодоры
- отыскать отпечаток руки османского Мехмеда Завоевателя и опорный столб, где обитал ангел, стороживший Святую Софию
- изучить сюжеты мозаик и обсудить интересные детали
Маршрут прогулки
- Святая София
- Территория бывшего Большого Дворца
- Музей Мозаик
- Акрополь (главная площадь)
- Цистерны (хранилища пресной воды)
- Церковь святой Ирины
Организационные детали
- Некоторые музеи-церкви могут быть закрыты на реставрацию, подробности уточняйте при бронировании
- Женщинам рекомендую иметь с собой платок для входа в храм
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Святая София (платный с 15 января)
— Музей мозаик
— Цистерна Базилика (при желании можем заменить её на одну из бесплатных небольших цистерн)
— Церковь святой Ирины (при желании её можно осмотреть снаружи)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 651 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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