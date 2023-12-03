Мечеть Айя-София и цистерна Базилика

Групповая экскурсия в Стамбуле

Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)

Основное место действия романа «Инферно» — Флоренция. Но расследование заводит знаменитого профессора Роберта Лэнгдона и в Стамбул.

Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Айя-София

Вы увидите памятник средневекового зодчества — самый большой до 16 века храм в мире. Гид расскажет о проповедовании христианства на территории Малой Азии — там, где сейчас находится Турция.

Цистерна Базилика

Вы посетите самое крупное римское водохранилище в Европе. Узнаете, что из себя представляет цистерна, для чего её использовали и насколько высокий уровень технологий применяли при возведении водопроводной системы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в цистерну — 450 лир/чел.
  • При посещении цистерны с лицензированным гидом — вход вне очереди
  • Гид заранее займёт для вас очередь в мечеть
  • Для посещения мечети женщинам нужно иметь головной убор
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду и воскресенье в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мечети Айя-София
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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