Основное место действия романа «Инферно» — Флоренция. Но расследование заводит знаменитого профессора Роберта Лэнгдона и в Стамбул.
Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
Описание экскурсии
Мечеть Айя-София
Вы увидите памятник средневекового зодчества — самый большой до 16 века храм в мире. Гид расскажет о проповедовании христианства на территории Малой Азии — там, где сейчас находится Турция.
Цистерна Базилика
Вы посетите самое крупное римское водохранилище в Европе. Узнаете, что из себя представляет цистерна, для чего её использовали и насколько высокий уровень технологий применяли при возведении водопроводной системы.
Голубая мечеть
Это не просто здание, а молитва султана, воплощённая в камне и лазури. Её шесть минаретов пронзают небо, словно стремясь достичь звёзд, а внутри вас ждёт целый мир.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в цистерну — 2250 лир за чел., билет в Айя-Софию — €25 за чел. или €28, если вы хотите пройти без очереди
- При посещении цистерны с лицензированным гидом — вход вне очереди
- Гид заранее займёт для вас очередь в мечеть
- Для посещения мечети женщинам нужно иметь головной убор
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 185 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Были на экскурсии 31.05.26 с гидом Исламом. Великолепно! Интересно, увлекательно, познавательно! Ислам очень приятный в общении человек и высокопрофессиональный гид. Очень четкая организация и оптимальный темп экскурсии. За три часа
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Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически дождь. Но мы хитрые - обе экскурсии в помещении с небольшими перебежками между ними.
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Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо огромное организаторам и конечно гиду! Рекомендуем!
+2
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Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла Византийская империя, когда и как строился Константинополь(тогда он чуть иначе назывался это тоже нам
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М
Очень понравилась экскурсия! Впечатлили глубокие факты в истории, разносторонние видения. Гид Хайдар великолепно рассказывал на литературно русском языке, такая услада для ушей. Пожалуй, эта экскурсия самое впечатляющее мероприятие в Стамбуле
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О
Отличная экскурсия, гид Тимур превзошел все ожидания Настолько глубокое погружение в историю, но не сухо и скучно, а так что хочется продолжать слушать ещё и ещё. По факту, вместо заявленных 1,5 часов, экскурсия длилась 2,5 Ну и комплимент в виде чашечки турецкого кофе это просто супер
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