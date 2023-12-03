Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Основное место действия романа «Инферно» — Флоренция. Но расследование заводит знаменитого профессора Роберта Лэнгдона и в Стамбул.
Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мечеть Айя-София
Вы увидите памятник средневекового зодчества — самый большой до 16 века храм в мире. Гид расскажет о проповедовании христианства на территории Малой Азии — там, где сейчас находится Турция.
Цистерна Базилика
Вы посетите самое крупное римское водохранилище в Европе. Узнаете, что из себя представляет цистерна, для чего её использовали и насколько высокий уровень технологий применяли при возведении водопроводной системы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в цистерну — 450 лир/чел.
- При посещении цистерны с лицензированным гидом — вход вне очереди
- Гид заранее займёт для вас очередь в мечеть
- Для посещения мечети женщинам нужно иметь головной убор
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду и воскресенье в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мечети Айя-София
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и воскресенье в 08:45Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3702 туристов
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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