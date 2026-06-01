Основное место действия романа «Инферно» — Флоренция. Но расследование заводит знаменитого профессора Роберта Лэнгдона и в Стамбул. Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.

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Описание экскурсии

Мечеть Айя-София

Вы увидите памятник средневекового зодчества — самый большой до 16 века храм в мире. Гид расскажет о проповедовании христианства на территории Малой Азии — там, где сейчас находится Турция.

Цистерна Базилика

Вы посетите самое крупное римское водохранилище в Европе. Узнаете, что из себя представляет цистерна, для чего её использовали и насколько высокий уровень технологий применяли при возведении водопроводной системы.

Голубая мечеть

Это не просто здание, а молитва султана, воплощённая в камне и лазури. Её шесть минаретов пронзают небо, словно стремясь достичь звёзд, а внутри вас ждёт целый мир.

Организационные детали