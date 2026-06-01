Мои заказы

Золотой маршрут Султанахмет: от Софии до Базилики

Мечеть Айя-София, цистерна Базилика и Голубая мечеть
Основное место действия романа «Инферно» — Флоренция. Но расследование заводит знаменитого профессора Роберта Лэнгдона и в Стамбул.

Мы пройдём по его следам, посетим легендарную мечеть и древнее водохранилище, похожее на роскошный дворец. Гид расскажет о проповедовании христианства в Малой Азии и о строительстве цистерны. А ещё займёт для вас очередь — везде пройдёте без ожидания.
4.9
185 отзывов
Золотой маршрут Султанахмет: от Софии до Базилики
Золотой маршрут Султанахмет: от Софии до Базилики
Золотой маршрут Султанахмет: от Софии до Базилики

Описание экскурсии

Мечеть Айя-София

Вы увидите памятник средневекового зодчества — самый большой до 16 века храм в мире. Гид расскажет о проповедовании христианства на территории Малой Азии — там, где сейчас находится Турция.

Цистерна Базилика

Вы посетите самое крупное римское водохранилище в Европе. Узнаете, что из себя представляет цистерна, для чего её использовали и насколько высокий уровень технологий применяли при возведении водопроводной системы.

Голубая мечеть

Это не просто здание, а молитва султана, воплощённая в камне и лазури. Её шесть минаретов пронзают небо, словно стремясь достичь звёзд, а внутри вас ждёт целый мир.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в цистерну — 2250 лир за чел., билет в Айя-Софию — €25 за чел. или €28, если вы хотите пройти без очереди
  • При посещении цистерны с лицензированным гидом — вход вне очереди
  • Гид заранее займёт для вас очередь в мечеть
  • Для посещения мечети женщинам нужно иметь головной убор
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€34
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
183
4
1
3
2
1
1
Т
Были на экскурсии 31.05.26 с гидом Исламом. Великолепно! Интересно, увлекательно, познавательно! Ислам очень приятный в общении человек и высокопрофессиональный гид. Очень четкая организация и оптимальный темп экскурсии. За три часа
читать дальшеуменьшить

мы совсем не устали. Увидели изнутри три объекта: мечеть Султанахмет, Цистерну Базилику и Айя-Софию. В Цистерну прошли без очереди. Технически экскурсия проходила с радиогидом- отлично слышно в условиях многолюдного Стамбула. Моно-наушник с внешним креплением на ухо - кто такие не любит, берите свои наушники с обычным круглым разъемом.
Отдельно отмечу, что дочери-подростку тоже очень понравилось. А это привередливая публика.))
Однозначно рекомендую организатора и гида. Обязательно обратимся к ним в следующий раз и посетим другие достопримечательности Стамбула.

Были на экскурсии 31.05.26 с гидом Исламом. Великолепно! Интересно, увлекательно, познавательно! Ислам очень приятный в общении
Были на экскурсии 31.05.26 с гидом Исламом. Великолепно! Интересно, увлекательно, познавательно! Ислам очень приятный в общении
Были на экскурсии 31.05.26 с гидом Исламом. Великолепно! Интересно, увлекательно, познавательно! Ислам очень приятный в общении
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически дождь. Но мы хитрые - обе экскурсии в помещении с небольшими перебежками между ними.
читать дальшеуменьшить

Должна была ещё быть Мечеть Султан Ахмет, но мы были в ней на предыдущей экскурсии, поэтому посвятили больше времени Айе Софии. Были с гидом Ризманом. Так получилось, что нас было трое - только наша компания. Ну что я скажу - идти стоит. Всё таки когда ты первый раз посещаешь место - экскурсия идеальный вариант. Конечно в Айе Софии есть аудиогид, можно почитать, но это не то. Цистерна произвела огромное впечатление. Я много про неё слышала до этого. И тут увидела. Нам повезло - в воскресенье не было очередей. Несколько слов о гиде- очень интересное изложение информации, причем практически на чистом русском))). Всегда отвечал на вопросы, показывал интересные места, на чем-то делал акценты. В общем, огромное спасибо за экскурсию. На высоте, рекомендую.

Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически
Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически
Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически
Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически
Были на экскурсии 03 мая 2026 года. Ну был один недостаток - ураганный ветер и периодически
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо огромное организаторам и конечно гиду! Рекомендуем!
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо+2
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Отличная экскурсия! Подробный рассказ об основных достопримечательностях Стамбула. Проход без очередей, все слаженно и чётко. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла Византийская империя, когда и как строился Константинополь(тогда он чуть иначе назывался это тоже нам
читать дальшеуменьшить

Тимур рассказал), про величавших архитекторов того времени, почему Айя София носит свое имя и что оно значит, почему более двух десятков землетрясений и время не разрушили этот храм, где оставляли свои «автографы» викинги и множество других фактов, лучшим локации для фоток и ответы на любые вопросы! Благодарим и очень рекомендуем❤️

Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла
Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла
Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла
Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла
Спасибо за прекрасную экскурсию! Тимур великолепный рассказчик и знает миллионы исторических фактов. Мы узнали как возникла
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия! Впечатлили глубокие факты в истории, разносторонние видения. Гид Хайдар великолепно рассказывал на литературно русском языке, такая услада для ушей. Пожалуй, эта экскурсия самое впечатляющее мероприятие в Стамбуле
Очень понравилась экскурсия! Впечатлили глубокие факты в истории, разносторонние видения. Гид Хайдар великолепно рассказывал на литературно
Очень понравилась экскурсия! Впечатлили глубокие факты в истории, разносторонние видения. Гид Хайдар великолепно рассказывал на литературно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия, гид Тимур превзошел все ожидания Настолько глубокое погружение в историю, но не сухо и скучно, а так что хочется продолжать слушать ещё и ещё. По факту, вместо заявленных 1,5 часов, экскурсия длилась 2,5 Ну и комплимент в виде чашечки турецкого кофе это просто супер
Отличная экскурсия, гид Тимур превзошел все ожидания Настолько глубокое погружение в историю, но не сухо и
Отличная экскурсия, гид Тимур превзошел все ожидания Настолько глубокое погружение в историю, но не сухо и
Отличная экскурсия, гид Тимур превзошел все ожидания Настолько глубокое погружение в историю, но не сухо и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Золотой маршрут Султанахмет: от Софии до Базилики»

Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Пешая
3 часа
565 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Увидеть и почувствовать самые популярные локации города
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
10 авг в 15:30
€40 за человека
3 мечети Стамбула
Пешая
3.5 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
3 мечети Стамбула
Айя-София, Султанахмет и Сулеймание - три величайшие мечети Стамбула, которые расскажут вам о мудрости, роскоши и любви. Погрузитесь в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Стамбул - восточная сказка
Пешая
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
Перенестись в Византию и Османскую империю в Голубой мечети, Айя-Софии, Топкапы и Цистерне Базилике
Начало: В районе Cултанахмет
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €245 за всё до 4 чел.
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Понять город через его главные символы и прошлое
Начало: В районе Немецкого фонтана
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€34 за человека