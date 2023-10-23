За один день вы увидите главные достопримечательности Aзиатской и Европейской частей Стамбула: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и смотровую площадку холма Пьер Лоти.
Чтобы разнообразить наш маршрут, мы будем передвигаться по городу на теплоходе, а в завершении экскурсии прокатимся на канатной дороге.
Чтобы разнообразить наш маршрут, мы будем передвигаться по городу на теплоходе, а в завершении экскурсии прокатимся на канатной дороге.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворец Бейлербей (по понедельникам закрыт, вместо дворца вам будет предложен музей Миниатюрк)
- Мечеть Чамлыджа
- Холм Чамлыджа
- Смотровая холма Пьер Лоти
- Канатная дорожка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На границе Европы и АзииПредлагаем вам увидеть лучшие локации Азиатской стороны Стамбула и насладиться прогулкой по Европейской части. Нет лучшего маршрута для того, чтобы соединить сразу две части города в единое целое!
Мы начнём наше путешествие с завтрака на корабле и отправимся на азиатскую сторону Стамбула на пароме для того, чтобы увидеть первую достопримечательность программы – дворец Бейлербейи. Дворец, по праву, считается одной из самых красивых султанских резиденций, в которой османские правители проводили летние месяцы начиная с середины 19 века. Незабываемая панорама Босфора, а также богатые убранства самого дворца оставят у вас неизгладимые впечатления!
После мы отправимся в самую большую мечеть Турции, вмещающую в себя 63000 молящихся – Чамлыджа. Поражающая своими размерами, расположенная на самой высокой точке Азиатской стороны эта достопримечательность откроет для вас Стамбул c лучших ракурсов. А также посетим знаменитый холм Чамлыджа.
После прогулки по Азии мы вернемся на корабль, где у Вас будет турецкий обед. Далее мы поплывем в Европу для того, чтобы посетить одну из лучших смотровых площадок города Холм Пьер Лотти. Попивая чай, с высоты 53 метров вы насладитесь панорамными видами на Золотой рог и спуститесь по канатной дороге.
В завершении нашего насыщенного тура, наш трансфер вас развезет по отелям.
Важная информация Трансфер из отеля и обратно осуществляется в районах:
- Султанахмет,
- Сиркеджи,
- Чемберлиташ,
- Беязит,
- Бейоглу,
- Лалели,
- Аксарай.
- Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
Каждый день в 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно (туристические районы)
- Русскоговорящий гид
- Входные билеты во все достопримечательности
- Завтрак
- Комплексный обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Дополнительные напитки на корабле
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле (туристические районы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 9.00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
- Сиркеджи
- Чемберлиташ
- Беязит
- Бейоглу
- Лалели
- Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
- Мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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