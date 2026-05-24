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Многогранный Стамбул: Азия и Европа за 1 день с круизом на корабле

Многогранный Стамбул
За один день вы увидите главные достопримечательности Aзиатской и Европейской частей Стамбула: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и смотровую площадку холма Пьер Лоти.

Чтобы разнообразить наш маршрут, мы будем передвигаться по городу на теплоходе, а в завершении экскурсии прокатимся на канатной дороге.
4.8
39 отзывов
Многогранный Стамбул: Азия и Европа за 1 день с круизом на корабле
Многогранный Стамбул: Азия и Европа за 1 день с круизом на корабле
Многогранный Стамбул: Азия и Европа за 1 день с круизом на корабле

Описание экскурсии

На границе Европы и Азии Предлагаем вам увидеть лучшие локации Азиатской стороны Стамбула и насладиться прогулкой по Европейской части. Нет лучшего маршрута для того, чтобы соединить сразу две части города в единое целое! Мы начнём наше путешествие с завтрака на корабле и отправимся на азиатскую сторону Стамбула на пароме для того, чтобы увидеть первую достопримечательность программы – дворец Бейлербейи. Дворец, по праву, считается одной из самых красивых султанских резиденций, в которой османские правители проводили летние месяцы начиная с середины 19 века. Незабываемая панорама Босфора, а также богатые убранства самого дворца оставят у вас неизгладимые впечатления! Незабываемое путешествие После мы отправимся в самую большую мечеть Турции, вмещающую в себя 63000 молящихся – Чамлыджа. Поражающая своими размерами, расположенная на самой высокой точке Азиатской стороны эта достопримечательность откроет для вас Стамбул c лучших ракурсов. А также посетим знаменитый холм Чамлыджа. После прогулки по Азии мы вернемся на корабль, где у Вас будет турецкий обед. Далее мы поплывем в Европу для того, чтобы посетить одну из лучших смотровых площадок города Холм Пьер Лотти. Попивая чай, с высоты 53 метров вы насладитесь панорамными видами на Золотой рог и спуститесь по канатной дороге. В завершении нашего насыщенного тура, наш трансфер вас развезет по отелям. Важная информация:
Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.

Каждый день в 9:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Бейлербей (по понедельникам закрыт, вместо дворца вам будет предложен музей Миниатюрк)
  • Мечеть Чамлыджа
  • Холм Чамлыджа
  • Смотровая холма Пьер Лоти
  • Канатная дорожка
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно (туристические районы)
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты во все достопримечательности
  • Завтрак
  • Комплексный обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Дополнительные напитки на корабле
Место начала и завершения?
В вашем отеле (туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
  • Сиркеджи
  • Чемберлиташ
  • Беязит
  • Бейоглу
  • Лалели
  • Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
  • Мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Был на экскурсии с упругой. Увидели все заявленные достопримечательности. Прогулка на корабле по заливам-интересна. Рекомендую брать такую экскурсию после того,как вы посетили основные туристические объекты старого Стамбула. Тогда,проплывая по Золотому
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рогу и Босфору,вы сможете узнать и увидеть с другого ракурса эти же достопримечательности. Экскурсия была организована четко и слажено-без особых задержек мы перемещались с автобусов на корабль и обратно. Экскурсия проводилась на английском и русском-все понятно и интересно,виды Стамбула с моря-увлекают. Завтрак и обед на корабле-средний объему(кому-то возможно покажется маловато),но вкусный и своевременно поданный. Не интересным и по-моему не нужным было посещение в конце экскурсии холма Пьера Лоти. Смотровая площадка перегружена туристами. Выпить чай(кофе) на террасах кафе вряд ли получится. Вид на Стамбул ничем не лучше,чем с холма Чемлыджа (на холме расположена самая большая мечеть Стамбула-ее посещение входит в экскурсию) и даже хуже,учитывая,что холм Пьера Лоти-это действующее кладбище Стамбула. Помимо этого,заезд на холм на автобусе занимает много времени,а обратно предполагается спуститься на канатной дороге. Путь на канатке занимает пару минут,а ожидание спуска в очереди-не менее получаса. Какого-то эстетического удовольствия или практической экономии во времени -не получается. Советую организаторам экскурсии заменить посещение холма Пьера Лоти на поездку к телебашне Чемлыджа и самому большому флагу на том же холме.

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И
Очень понравилась экскурсия.
Увидели Стамбул с воды, побывали на азиатской стороне.
Команда гидов прекрасная. Говорили на 2 языках (русском и английском).
На пароме был и завтрак, и обед - все очень вкусно. Давали даже хлеб, чтобы кормить чаек
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А
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, хотя 1я часть (путешествие по проливу Босфор) у нас была в прошлом году, но все равно было здорово окунуться в атмосферу корабля, воды и плавания,
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такое можно повторять снова и снова и не будет надоедать. Главная цель, где мы не были - это мечеть Чамлыджа. Впечатляющее современное строение с интересной предысторией, красивыми видами на город с высоты и внутренним великолепием. Каждая мечеть индивидуальна и это не исключение. Гид Рауль с хорошим русским языком подробно и интересно рассказывал историю каждой достопримечательности, дополнительно уделил внимание всем туристам, ответил на их вопросы, провел экскурс в историю Турции. Оценка максимально возможная. Спасибо огромное! Обязательно будем ещё раз в Стамбуле, обратимся именно к Вам и будем рекомендовать Вас другим туристам!)

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В
Отличная экскурсия. Прекрасно провели время, поплавали на кораблике, посмотрели Азиатскую часть Стамбула, покатались на канатной дороге. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Амалии за интересную экскурсию и полезные советы. Рекомендую.
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Л
Экскурсия в целом понравилась. С погодой не повезло, было холодно. Завтрак и обед был включен, в целом на среднюю троечку, но никто ничего особенного и не ожидал. Информации от экскурсоводов
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было маловато, хотелось бы более подробный рассказ услышать. Канатная дорога не понравилась от слова СОВСЕМ, она идет через кладбище, вы "любуетесь" его размерами и как среди всего этого в кафе люди кушают. Лично для меня - это еще то удовольствие. В целом был Босфор, мечеть и канатка…. этого маловато, считаю нужно было бы включить еще локацию… … Из общих рекомендаций туристам: нужна удобная обувь, нужно учитывать постоянный ветер и довольно прохладный и обязательно брать с собой воду.

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Г
Познавательная, объёмная, интересная экскурсия. Проходила на азиатской стороне города. Спасибо менеджеру Рауфу и команде гидов, в частности Юле, за отличную организацию. Сбор из отелей, паром,автобусы, и развоз обратно - все
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замечательно!!! Молодцы! А еще спасибо за интересные рассказы, ответы на вопросы и сопровождение. Экскурсия проходила на 2языках, так что проблем не возникло. Отдельное спасибо водителям, это гуру движения в Стамбуле, за их невероятное умение передвигаться по узким улочкам и за безопасность туристов

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