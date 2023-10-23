Азия и Европа за 1 день

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За один день вы увидите главные достопримечательности Aзиатской и Европейской частей Стамбула: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и смотровую площадку холма Пьер Лоти.

Чтобы разнообразить наш маршрут, мы будем передвигаться по городу на теплоходе, а в завершении экскурсии прокатимся на канатной дороге.
Азия и Европа за 1 день
Азия и Европа за 1 день
Азия и Европа за 1 день
Азия и Европа за 1 день
Азия и Европа за 1 день
Азия и Европа за 1 день
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
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Что вас ожидает:

  • Дворец Бейлербей (по понедельникам закрыт, вместо дворца вам будет предложен музей Миниатюрк)
  • Мечеть Чамлыджа
  • Холм Чамлыджа
  • Смотровая холма Пьер Лоти
  • Канатная дорожка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На границе Европы и АзииПредлагаем вам увидеть лучшие локации Азиатской стороны Стамбула и насладиться прогулкой по Европейской части. Нет лучшего маршрута для того, чтобы соединить сразу две части города в единое целое!
Мы начнём наше путешествие с завтрака на корабле и отправимся на азиатскую сторону Стамбула на пароме для того, чтобы увидеть первую достопримечательность программы – дворец Бейлербейи. Дворец, по праву, считается одной из самых красивых султанских резиденций, в которой османские правители проводили летние месяцы начиная с середины 19 века. Незабываемая панорама Босфора, а также богатые убранства самого дворца оставят у вас неизгладимые впечатления!
После мы отправимся в самую большую мечеть Турции, вмещающую в себя 63000 молящихся – Чамлыджа. Поражающая своими размерами, расположенная на самой высокой точке Азиатской стороны эта достопримечательность откроет для вас Стамбул c лучших ракурсов. А также посетим знаменитый холм Чамлыджа.
После прогулки по Азии мы вернемся на корабль, где у Вас будет турецкий обед. Далее мы поплывем в Европу для того, чтобы посетить одну из лучших смотровых площадок города Холм Пьер Лотти. Попивая чай, с высоты 53 метров вы насладитесь панорамными видами на Золотой рог и спуститесь по канатной дороге.
В завершении нашего насыщенного тура, наш трансфер вас развезет по отелям.

Важная информация Трансфер из отеля и обратно осуществляется в районах:

  • Султанахмет,
  • Сиркеджи,
  • Чемберлиташ,
  • Беязит,
  • Бейоглу,
  • Лалели,
  • Аксарай.
  • Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.

Каждый день в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно (туристические районы)
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты во все достопримечательности
  • Завтрак
  • Комплексный обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Дополнительные напитки на корабле
Место начала и завершения?
В вашем отеле (туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
  • Сиркеджи
  • Чемберлиташ
  • Беязит
  • Бейоглу
  • Лалели
  • Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
  • Мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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