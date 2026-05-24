На границе Европы и Азии Предлагаем вам увидеть лучшие локации Азиатской стороны Стамбула и насладиться прогулкой по Европейской части. Нет лучшего маршрута для того, чтобы соединить сразу две части города в единое целое! Мы начнём наше путешествие с завтрака на корабле и отправимся на азиатскую сторону Стамбула на пароме для того, чтобы увидеть первую достопримечательность программы – дворец Бейлербейи. Дворец, по праву, считается одной из самых красивых султанских резиденций, в которой османские правители проводили летние месяцы начиная с середины 19 века. Незабываемая панорама Босфора, а также богатые убранства самого дворца оставят у вас неизгладимые впечатления! Незабываемое путешествие После мы отправимся в самую большую мечеть Турции, вмещающую в себя 63000 молящихся – Чамлыджа. Поражающая своими размерами, расположенная на самой высокой точке Азиатской стороны эта достопримечательность откроет для вас Стамбул c лучших ракурсов. А также посетим знаменитый холм Чамлыджа. После прогулки по Азии мы вернемся на корабль, где у Вас будет турецкий обед. Далее мы поплывем в Европу для того, чтобы посетить одну из лучших смотровых площадок города Холм Пьер Лотти. Попивая чай, с высоты 53 метров вы насладитесь панорамными видами на Золотой рог и спуститесь по канатной дороге. В завершении нашего насыщенного тура, наш трансфер вас развезет по отелям. Важная информация:

Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.