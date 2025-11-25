Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула.



Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду.

TicketsS Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов Когда ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00 €30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет Исследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула. Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду. Сначала мы забираем гостей из отелей или по определенным адресам между 08:00 и 09:15. Затем мы встречаемся с гидом в порту и садимся на лодку для тура по Принцевым островам. После примерно 1-часового приятного путешествия на лодке мы достигаем нашего первого пункта назначения, Хейбелиада (иногда это может быть другой остров). Хейбелиада — второй по величине среди островов, но самый зеленый. С нашим гидом у нас там будет свободное время. Позже мы продолжим нашу экскурсию и отправимся на Бююкада. После того, как наш гид даст необходимые объяснения, мы сделаем перерыв на обед с превосходной презентацией турецких блюд. Свободное время после обеда, вы можете исследовать острова или насладиться местными вкусами. Во время свободного времени у вас может быть возможность поплавать на острове, но учтите, что эта опция доступна только в летние месяцы. После выделенного свободного времени вы снова встретитесь с гидом в назначенном месте встречи и вернетесь в Стамбул. Наконец, по возвращении в Стамбул будет остановка для шопинга. После шопинга мы отвезем вас обратно в отели. Важная информация: Примите во внимание • Для этого тура необходима хорошая погода.

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00 Выбрать дату