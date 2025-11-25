Исследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула.
Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду.
Описание экскурсииЧто вас ждет Исследуйте Бююкада, крупнейший из Принцевых островов Турции, на этой 8-часовой экскурсии с отправлением из Стамбула. Начните свое путешествие с круиза по спокойному Мраморному морю, наблюдая, как знаковые достопримечательности Стамбула постепенно исчезают из виду. Сначала мы забираем гостей из отелей или по определенным адресам между 08:00 и 09:15. Затем мы встречаемся с гидом в порту и садимся на лодку для тура по Принцевым островам. После примерно 1-часового приятного путешествия на лодке мы достигаем нашего первого пункта назначения, Хейбелиада (иногда это может быть другой остров). Хейбелиада — второй по величине среди островов, но самый зеленый. С нашим гидом у нас там будет свободное время. Позже мы продолжим нашу экскурсию и отправимся на Бююкада. После того, как наш гид даст необходимые объяснения, мы сделаем перерыв на обед с превосходной презентацией турецких блюд. Свободное время после обеда, вы можете исследовать острова или насладиться местными вкусами. Во время свободного времени у вас может быть возможность поплавать на острове, но учтите, что эта опция доступна только в летние месяцы. После выделенного свободного времени вы снова встретитесь с гидом в назначенном месте встречи и вернетесь в Стамбул. Наконец, по возвращении в Стамбул будет остановка для шопинга. После шопинга мы отвезем вас обратно в отели. Важная информация: Примите во внимание • Для этого тура необходима хорошая погода.
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хейбелиада
- Остров Бургаз
- Бююкада
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Билеты на лодку
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки на лодке
- Прокат велосипедов на острове
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Примите во внимание
- Для этого тура необходима хорошая погода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
