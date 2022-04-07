Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium

Туристическая дисконтная карта, включаящая проезд на общественном транспорте, бесплатный вход

Городская карта
Туристическая дисконтная карта, включаящая проезд на общественном транспорте, бесплатный вход в указанные музеи, три экскурсии на английском языке и обзорную прогулку на катере по Босфору.

Карта будет доставлена в указанный вами отель.

Важная информация: В связи с ограничениями, с 30 апреля по 17 мая тур по Босфору будет отменен.

Ассистенты Istanbul Welcome Card встретятся с вами у входа в музеи и на причале, помогут установить приложение-аудиогид, проводят через контроль и проведут краткие ознакомительные туры (на англ. яз). По окончании тура вы сможете остаться и самостоятельно продолжить осмотр музеев с аудиогидом.
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Premium

Что вас ожидает 🤩

  • Туристическая карта Istanbul Welcome Card premium
  • Собор Святой Софии,Дворец Топкапы,Цистерна Базилика,Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Карта Istanbul Welcome Card Premium включает в себя:

► входные билеты в дворец Топкапы и Цистерну Базилика;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям на 10 языках, включая русский;

► 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика);

► 10 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус);

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► бесплатный путеводитель и карту города в электронном виде (на англ. яз.);

► бесплатную доставку карты в ваш отель.

Время работы собора Святой Софии: круглосуточно.

Время работы дворца Топкапы: 09:00 - 17:00 ежедневно, кроме вторников.

Время работы Цистерны Базилика: ежедневно с 09.00 - 17.30.

Прогулочный катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş, по будням в 13:00, 15:00, 17:00.

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на станциях общественного транспорта.

Информацию о других типах карты Istanbul Welcome Card вы сможете найти в нашем каталоге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в дворец Топкапы и Цистерну Базилика 10 поездок на общественном транспорте Обзорная прогулка на катере по Босфору - 90 мин. 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика) Бесплатная доставка карты в ваш отель Путеводитель и карта города в электронном виде (на англ. яз.). Карта действительна в течение 7 дней с момента первого использования
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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