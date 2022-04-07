Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Карта Istanbul Welcome Card Premium включает в себя:

► входные билеты в дворец Топкапы и Цистерну Базилика;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям на 10 языках, включая русский;

► 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика);

► 10 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус);

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► бесплатный путеводитель и карту города в электронном виде (на англ. яз.);

► бесплатную доставку карты в ваш отель.

Время работы собора Святой Софии: круглосуточно.

Время работы дворца Топкапы: 09:00 - 17:00 ежедневно, кроме вторников.

Время работы Цистерны Базилика: ежедневно с 09.00 - 17.30.

Прогулочный катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş, по будням в 13:00, 15:00, 17:00.

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на станциях общественного транспорта.

Информацию о других типах карты Istanbul Welcome Card вы сможете найти в нашем каталоге.