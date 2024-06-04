VIP-экскурсии в Стамбуле с премиальным подходом

Найдено 13 экскурсий в категории «VIP-туры» в Стамбуле, цены от €40, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
«Мы отвезём вас из аэропорта в любую локацию Стамбула на автомобиле премиум-класса и повышенного комфорта Mercedes Vito Lux»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
50 за всё до 6 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
60 за всё до 7 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«VIP-трансфер для бизнес и VIP-персон на авто Мерседес Вито Люкс: это авто премиум-класса и повышенного комфорта»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 4 чел.
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
20 минут 24 секунды
10 отзывов
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
400 за всё до 6 чел.
Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
Начало: Лобби вашего отеля
«Если вы цените комфорт, надежность, и бережете свое время - аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем - это самое оптимальное решение»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
«Наша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
Начало: Лобби Вашего Отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
49 за человека
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
«VIP-пакет предлагает посетителям особые привилегии и роскошные удобства, придающие процедуре еще больший изысканный оттенок»
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 40 за человека
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
«VIP трансфер на авто премиум-класса Mercedes Vito Maybach»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10080 за всё до 5 чел.
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
«Я покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
    Все четко, вовремя без нерв)) рекомендую 👌
  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
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    фрикадельки были приготовлены хорошо, к закускам тоже никаких вопросов:) Было приятно, что у всех гостей был свой отдельный столик. Не очень понравилась шоу-программа, большинство танцев были откровенно слабоваты. Также немного неловко было, когда танцовщица по одной приглашала девушек присоединиться, это нравилось не всем, судя по лицам, но многие были и довольны. Атмосфера дискотеки была вполне приятная, как будто на летнем курорте, так что тут тоже вопросов нет:) Снятие звезды именно за слабую танцевальную программу.

  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула
    Отлично, трансфер приехал вовремя, машина бизнес класс!
  • Л
    Лидия
    8 мая 2024
    Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
    Все отлично прошло. Скинули понятные инструкции. Четко встретили. Доставили в отличной машине, чистой. Ехали с пробками - 2ч40мин. Не повезло
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    с трафиком, но водитель был очень спокоен и терпелив. В машине была вода - это нас выручило в пробке. Цена фикс - едешь спокойно и не переживаешь.

    Все отлично прошло. Скинули понятные инструкции. Четко встретили. Доставили в отличной машине, чистой. Ехали с пробкамиВсе отлично прошло. Скинули понятные инструкции. Четко встретили. Доставили в отличной машине, чистой. Ехали с пробками
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула
    Трансфер сработал идеально! Отличный парк авто. Встретили вовремя, комфортно доставили к отелю! Рекомендую 100%. Спасибо ребята за хорошую услугу!
  • Ю
    Юрий
    4 мая 2024
    Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
    Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид
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    нас встретил в отеле на комфортабельном минивене, где мы комфортно разместились всей семьей. Первое, что мы посетили Зейтинбурну, были фабрике и видели сам процесс производства. Для детей это было познавательной экскурсией, да нам взрослым было очень интересно. Ну и покупки здесь делать одно удовольствие. Натуральный материал, лучшие турецкие мастера, прекрасное качество товаров. Есть возможность посмотреть,потрогать, примерит, да и цену удалось снизить. В районе Лалели жена накупила прекрасного постельного белья. Гид нам попался очень грамотный. Прекрасно провел экскурсию. Все наши просьбы и желания были удовлетворены. Наш гид, также следил за тем, чтобы была возможность и время для отдыха и перекуса всей семье. Благодаря комфортному транспорту и грамотному планированию маршрута, за один день удалось многое посмотреть, купить все, что хотелось и даже больше, но при этом не сильно устать. Эта программа оказалась идеальным вариантом для нашей семьи. Рекомендую очень на 100%.

  • С
    Степанова
    25 апреля 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Во время забрали из отеля, быстро довезли до пристани. Красивый корабль, внимательные официанты. Очень вкусная еда. Красивое зажигательной шоу. Прекрасные
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    виды, жаль что пояснения о том, что проплываем только на английском языке. А в остальном всё замечательно. Не пожалели, что отправились в вечерний круиз.

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Хороший корабль. Все чисто. Качественная кухня.
  • А
    Андрей
    5 января 2024
    Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
    Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
  • Л
    Лина
    21 ноября 2023
    Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
    Спасибо за предложение покататься по Босфору! Яхта красивая, нам понравилось! Отдельное спасибо сотруднику Римме, которая была все время на связи

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
  2. Трансфер из любого аэропорта Стамбула
  3. Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
  4. VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
  5. Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "VIP-туры" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 40 до 3 600 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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