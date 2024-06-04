1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
«Мы отвезём вас из аэропорта в любую локацию Стамбула на автомобиле премиум-класса и повышенного комфорта Mercedes Vito Lux»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«VIP-трансфер для бизнес и VIP-персон на авто Мерседес Вито Люкс: это авто премиум-класса и повышенного комфорта»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
20 минут 24 секунды
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€3 600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
Начало: Лобби вашего отеля
«Если вы цените комфорт, надежность, и бережете свое время - аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем - это самое оптимальное решение»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
«Наша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
Начало: Лобби Вашего Отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€3 500 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€49 за человека
Мини-группа
1 час
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
«VIP-пакет предлагает посетителям особые привилегии и роскошные удобства, придающие процедуре еще больший изысканный оттенок»
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €40 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
«VIP трансфер на авто премиум-класса Mercedes Vito Maybach»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
«Я покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все четко, вовремя без нерв)) рекомендую 👌
- MMaria17 мая 2024Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
- ЕЕвгений11 мая 2024Отлично, трансфер приехал вовремя, машина бизнес класс!
- ЛЛидия8 мая 2024Все отлично прошло. Скинули понятные инструкции. Четко встретили. Доставили в отличной машине, чистой. Ехали с пробками - 2ч40мин. Не повезло
- ТТатьяна4 мая 2024Трансфер сработал идеально! Отличный парк авто. Встретили вовремя, комфортно доставили к отелю! Рекомендую 100%. Спасибо ребята за хорошую услугу!
- ЮЮрий4 мая 2024Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид
- ССтепанова25 апреля 2024Во время забрали из отеля, быстро довезли до пристани. Красивый корабль, внимательные официанты. Очень вкусная еда. Красивое зажигательной шоу. Прекрасные
- ЕЕлена18 апреля 2024Хороший корабль. Все чисто. Качественная кухня.
- ААндрей5 января 2024Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
- ЛЛина21 ноября 2023Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люксСпасибо за предложение покататься по Босфору! Яхта красивая, нам понравилось! Отдельное спасибо сотруднику Римме, которая была все время на связи
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «VIP-туры»
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