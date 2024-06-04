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нас встретил в отеле на комфортабельном минивене, где мы комфортно разместились всей семьей. Первое, что мы посетили Зейтинбурну, были фабрике и видели сам процесс производства. Для детей это было познавательной экскурсией, да нам взрослым было очень интересно. Ну и покупки здесь делать одно удовольствие. Натуральный материал, лучшие турецкие мастера, прекрасное качество товаров. Есть возможность посмотреть,потрогать, примерит, да и цену удалось снизить. В районе Лалели жена накупила прекрасного постельного белья. Гид нам попался очень грамотный. Прекрасно провел экскурсию. Все наши просьбы и желания были удовлетворены. Наш гид, также следил за тем, чтобы была возможность и время для отдыха и перекуса всей семье. Благодаря комфортному транспорту и грамотному планированию маршрута, за один день удалось многое посмотреть, купить все, что хотелось и даже больше, но при этом не сильно устать. Эта программа оказалась идеальным вариантом для нашей семьи. Рекомендую очень на 100%.