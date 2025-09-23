Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Digital Experience Museum предлагает уникальное путешествие, объединяя искусство и технологии.



Описание билета Что вас ждет Уникальное слияние искусства и технологий Digital Experience Museum предлагает уникальное путешествие, объединяя искусство и технологии. Оснащенный виртуальной реальностью, дополненной реальностью, сенсорными экранами и интерактивными приложениями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, музей позволяет посетителям напрямую взаимодействовать с экспонатами. Соединяя современные технологии с традиционной музеологией, он создает незабываемое пространство для открытий. Знакомство с иммерсивными комнатами музея В музее есть различные комнаты, оснащенные различными технологиями. Цифровая комната предлагает интерактивный контент о жизни и изобретениях Теслы. Зал виртуальной реальности позволяет посетителям исследовать его в группе, в то время как зал иммерсивного опыта обеспечивает визуальное пиршество с помощью проекционной технологии 360 градусов. Зал дополненной реальности предлагает незабываемое цифровое приключение с изучением подводного мира стамбульского Босфора. Интерактивные экспонаты для всех возрастов и интересов Digital Experience Museum выделяется своими интерактивными экспонатами, которые привлекают посетителей всех возрастов и интересов. Посетители не просто наблюдают, а активно участвуют, погружаясь глубже в искусство и технологии благодаря каждому опыту. Незабываемое путешествие в мир искусства и технологий Этот единственный в своем роде музей объединяет мир искусства и технологий, предлагая незабываемое путешествие для тех, кто стремится исследовать бесконечные возможности современной музеологии. Важная информация: Примите во внимание • Вы получите ссылку на QR-код входного билета

