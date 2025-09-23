Digital Experience Museum предлагает уникальное путешествие, объединяя искусство и технологии.
Оснащенный виртуальной реальностью, дополненной реальностью, сенсорными экранами и интерактивными приложениями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, музей позволяет посетителям напрямую взаимодействовать с экспонатами.
Описание билетаЧто вас ждет Уникальное слияние искусства и технологий Digital Experience Museum предлагает уникальное путешествие, объединяя искусство и технологии. Оснащенный виртуальной реальностью, дополненной реальностью, сенсорными экранами и интерактивными приложениями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, музей позволяет посетителям напрямую взаимодействовать с экспонатами. Соединяя современные технологии с традиционной музеологией, он создает незабываемое пространство для открытий. Знакомство с иммерсивными комнатами музея В музее есть различные комнаты, оснащенные различными технологиями. Цифровая комната предлагает интерактивный контент о жизни и изобретениях Теслы. Зал виртуальной реальности позволяет посетителям исследовать его в группе, в то время как зал иммерсивного опыта обеспечивает визуальное пиршество с помощью проекционной технологии 360 градусов. Зал дополненной реальности предлагает незабываемое цифровое приключение с изучением подводного мира стамбульского Босфора. Интерактивные экспонаты для всех возрастов и интересов Digital Experience Museum выделяется своими интерактивными экспонатами, которые привлекают посетителей всех возрастов и интересов. Посетители не просто наблюдают, а активно участвуют, погружаясь глубже в искусство и технологии благодаря каждому опыту. Незабываемое путешествие в мир искусства и технологий Этот единственный в своем роде музей объединяет мир искусства и технологий, предлагая незабываемое путешествие для тех, кто стремится исследовать бесконечные возможности современной музеологии. Важная информация: Примите во внимание • Вы получите ссылку на QR-код входного билета
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Что включено
- Входной билет без очереди
Что не входит в цену
- Дополнительные мероприятия во время тура
- Другие напитки
Место начала и завершения?
3W5X+5Q9 Бейоглу, Стамбул, Турция
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Примите во внимание
- Вы получите ссылку на QR-код входного билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
