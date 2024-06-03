Без очередей в лучшие места Стамбула

Найдено 15 экскурсий в категории «Проход без очереди» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Во дворцы мы пройдём без очередей»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Если вы хотите пройти без очереди, я могу заранее купить для вас билет за 28€ через агентство»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
57 отзывов
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Кроме того, я куплю для вас билеты без очереди»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очереди, билеты для гида не нужны»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Стамбул
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Я лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к главным памятникам Царьграда»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за билет
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Билеты
1 день
8 отзывов
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43 за билет
Стамбул для новичков
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
86 отзывов
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
154 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
10 отзывов
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула
Начало: Возле Айя-Софии
«На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
129 за всё до 4 чел.
О Стамбуле с любовью
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
37 отзывов
О Стамбуле с любовью
Проникнуться историческим колоритом города и пройти в музеи без очередей
Начало: На центральной площади Султанахмет
«Поскольку в нашей команде лицензированные гиды, во все музеи мы пройдем без очередей»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
161 за всё до 4 чел.
Султаны и султанши Османской империи
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
«(можно купить в кассе без очереди или заранее загрузить в электронном виде), билет во дворец Ибрагим-паши — $10/чел»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Айя-София без очередей
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
150105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Стамбул с лицензированным гидом
    Экскурсия очень понравилась, за короткое время смогли посетить и узнать историю основных достопримечательностей Стамбула. Месут очень интересно рассказывает, хорошо знает
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    историю. Помимо исторических фактов Месут также помог разобраться с «бытовыми» вопросами: транспортной картой и маршрутами для самостоятельного посещения. А еще он отлично фотографирует) Спасибо!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
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    Во время его рассказа представлялась четкая картинка. Все понятно и очень интересно. Экскурсия должна была длиться 4 часа, но мы только около 4 часов были в Топкапы, Рашид не спешил заканчивать экскурсию потому что пришло время и надо закругляться, еще раз говорит о том, что человек занимается любимы делом. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время, обязательно буду рекомендовать друзьям!!!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных 4 часов. Получили много
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    интересной информации. Влюбились в Стамбул! Превосходное знание русского языка. Очень эрудированный, интересный, замечательный человек! Экскурсия прошла на одном дыхании! Дополнительно Рашид показал нам бюджетное кафе, а также ответил на все наши вопросы! Очень благодарны за шикарно организованную экскурсию!!! К таким гидам хочется возвращаться снова и снова!!!

    Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных
  • А
    Антон
    28 мая 2024
    Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
    Прекрасная экскурсия! Ной очень знающий и интересный гид!
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Гид, по имени Рашид, пожалуй, один из лучших в своём деле, за годы путешествий, он действительно на своём месте и
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    работает по призванию. Он легко и непринуждённо провел одну из сложных, как нам кажется, экскурсий. Мы так погрузились в рассказы о жизни султанов и османской империи, что незаметно прошло шесть часов, хотя сама экскурсия длится не больше четырёх… но Рашид не акцентировал на это внимание и видя наш интерес, продолжал погружать в великолепный век османов… отдельная благодарность за перерывы, возможность перевести дух и осмыслить рассказанное! Спасибо большое, Рашид! Рекомендуем! 👍

  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Стамбул с лицензированным гидом
    Вчера у нас была пешеходная экскурсия по центру Стамбула, которую нам провел Месут. Остались очень довольны. Интеллигентный, доброжелательный грамотный экскурсовод.
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    Интересно и живо всё рассказывал. И ещё помог со многими личными вопросами, подсказал где и как приобрести транспортную карту, какие есть виды общественного транспорта, куда и как можно проехать, посоветовал что ещё можно посмотреть и т д . Вообщем было очень комфортно. Месут большой молодец Рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Мы в восторге от экскурсии и от гида Айдына. Маршрут интереснейший, и незнакомые виды транспорта, и кварталы, куда мы вряд-ли
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    забрели бы сами. Общались, как с родным человеком. Категорически рекомендую всем, кто хочет познакомиться с атмосферой города и готов к интеллигентному общению.

  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Стамбул в компании профессионала
    Все очень понравилось, Рузиэ очень интересно рассказывает, мы узнали много всего. Экскурсия длительная, но это того стоит. Также, после экскурсии Рузиэ была на связи и помогала по некоторым вопросам, дала полезные рекомендации. Однозначно рекомендуем!
  • A
    Asker
    15 мая 2024
    Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
    Прекрасный гид, всё рассказал максимально понятно, четко, было интересно слушать. По окончанию прислал приятное видео с моментами из экскурсии. Будет время, еще раз закажу тур по другим местам.
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
    Благодарим Рашида за прекрасную прогулку по Айя-Софии! Рашид прекрасно владеет исторической информацией, приятный собеседник, было очень интересно и познавательно. Также Рашид подсказал нам туристические лайфаки) спасибо!
    Благодарим Рашида за прекрасную прогулку по Айя-Софии! Рашид прекрасно владеет исторической информацией, приятный собеседник, было очень

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Проход без очереди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Стамбул в компании профессионала
  2. Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
  3. Стамбул с лицензированным гидом
  4. Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
  5. Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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