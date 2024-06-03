1 чел.
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Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Во дворцы мы пройдём без очередей»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Если вы хотите пройти без очереди, я могу заранее купить для вас билет за 28€ через агентство»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Кроме того, я куплю для вас билеты без очереди»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очереди, билеты для гида не нужны»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Я лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к главным памятникам Царьграда»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за билет
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
«Отправьтесь в увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче с билетами без очереди и аудиогидом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€43 за билет
Билеты
3.5 часа
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€154 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула
Начало: Возле Айя-Софии
«На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€129 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
О Стамбуле с любовью
Проникнуться историческим колоритом города и пройти в музеи без очередей
Начало: На центральной площади Султанахмет
«Поскольку в нашей команде лицензированные гиды, во все музеи мы пройдем без очередей»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
€161 за всё до 4 чел.
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
«(можно купить в кассе без очереди или заранее загрузить в электронном виде), билет во дворец Ибрагим-паши — $10/чел»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
150€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, за короткое время смогли посетить и узнать историю основных достопримечательностей Стамбула. Месут очень интересно рассказывает, хорошо знает
- ООльга2 июня 2024Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
- ННаталья29 мая 2024Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных 4 часов. Получили много
- ААнтон28 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ной очень знающий и интересный гид!
- ММадина25 мая 2024Гид, по имени Рашид, пожалуй, один из лучших в своём деле, за годы путешествий, он действительно на своём месте и
- ИИгорь24 мая 2024Вчера у нас была пешеходная экскурсия по центру Стамбула, которую нам провел Месут. Остались очень довольны. Интеллигентный, доброжелательный грамотный экскурсовод.
- ННаталья21 мая 2024Мы в восторге от экскурсии и от гида Айдына. Маршрут интереснейший, и незнакомые виды транспорта, и кварталы, куда мы вряд-ли
- ААида19 мая 2024Все очень понравилось, Рузиэ очень интересно рассказывает, мы узнали много всего. Экскурсия длительная, но это того стоит. Также, после экскурсии Рузиэ была на связи и помогала по некоторым вопросам, дала полезные рекомендации. Однозначно рекомендуем!
- AAsker15 мая 2024Прекрасный гид, всё рассказал максимально понятно, четко, было интересно слушать. По окончанию прислал приятное видео с моментами из экскурсии. Будет время, еще раз закажу тур по другим местам.
- ЕЕкатерина15 мая 2024Благодарим Рашида за прекрасную прогулку по Айя-Софии! Рашид прекрасно владеет исторической информацией, приятный собеседник, было очень интересно и познавательно. Также Рашид подсказал нам туристические лайфаки) спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Проход без очереди»
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