Что вас ожидает:

Дорога на Принцевы острова в одну сторону занимает 2 часа, а на Бейкоз — 1,5 часа. Отдых на яхте — это лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных и ярких достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них: дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны.

Например, одно из интереснейших мест — польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Или крепость Анадолухисар, построенная в 1393 году и являющаяся старейшей в Стамбуле. Крепость Йорос, Гробница святого Йуши, Загородный дворец Кючюксу, Мечеть Искендера Паши, Павильон Хидив, Павильон Бейкоз 19-го века, несколько старинных фонтанов — все это несомненно стоит увидеть!

По прибытии на один из Принцевых островов у вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу, расслабиться и искупаться, или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете отведать традиционные блюда в одном из ресторанов морской кухни, расположенных на побережье, или заказать обед (ужин) прямо на яхту.

Важная информация: