Отличный вид отдыха в загадочном Стамбуле — это, конечно же, тур на собственной яхте.
Получите незабываемое удовольствие, промчавшись на яхте по красавцу-Босфору, делая остановки чтобы позагорать и искупаться.
Получите незабываемое удовольствие, промчавшись на яхте по красавцу-Босфору, делая остановки чтобы позагорать и искупаться.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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2
ноя
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3
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Что вас ожидает:
- Порт в Стамбуле
- Пейзажи Стамбула с яхты
- Босфорский пролив
- Принцевых острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Дорога на Принцевы острова в одну сторону занимает 2 часа, а на Бейкоз — 1,5 часа. Отдых на яхте — это лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных и ярких достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них: дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны.
Например, одно из интереснейших мест — польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Или крепость Анадолухисар, построенная в 1393 году и являющаяся старейшей в Стамбуле. Крепость Йорос, Гробница святого Йуши, Загородный дворец Кючюксу, Мечеть Искендера Паши, Павильон Хидив, Павильон Бейкоз 19-го века, несколько старинных фонтанов — все это несомненно стоит увидеть!
По прибытии на один из Принцевых островов у вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу, расслабиться и искупаться, или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете отведать традиционные блюда в одном из ресторанов морской кухни, расположенных на побережье, или заказать обед (ужин) прямо на яхту.
Важная информация:
- Данный тур возможен при наборе минимум 6 человек.
- С собой мы рекомендуем взять головные уборы, солнцезащитные средства и очки.
- Услуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида необходимо заказать заранее и за дополнительную стоимость.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чай / кофе на яхте
- Можно подключить свою музыку
- 1.5-2 часа морской прогулки в одну сторону
- Что не входит
- Аренда велосипеда на острове
- Обед в ресторане на Принцевых островах
- Услуги фотографа
- Услуги гида
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Предоплата 30%.
- С собой мы рекомендуем взять головные уборы, солнцезащитные средства и очки.
- Все детали обсуждаются заранее и за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или на ватсап. Услуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида необходимо заказать заранее и за дополнительную стоимость.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 544 157 34 33
- Указав номер заказа на Спутник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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