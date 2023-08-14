Экскурсия на Принцевы острова: уникальное путешествие по Стамбулу
Приглашаем вас на экскурсию к удивительным Принцевым островам. Эта экскурсия — тур по основным из девяти островов архипелага, расположенного в Мраморном море.
Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом.
Принцевы острова в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными.
Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.
Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом.
Принцевы острова в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными.
Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Православный детский дом Принкипо (считается крупнейшим зданием в Европе)
- Греческие правосланые церкви Панагия и Святого Деметрия
- Францисканская церковь Сан-Пасифико
- Греческие православные монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина ТурцииСтамбул у многих ассоциируется с роскошными дворцами султанов, шопингом, шумными туристическими улицами. Однако есть в городе поистине райские места, в которых своя особая атмосфера курорта и свой собственный размеренный ритм жизни. Речь идет о Принцевых островах одном из самых романтичных и живописных уголков Стамбула.
Эта экскурсия — тур по основным из девяти островов архипелага, расположенного в Мраморном море. Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом. Принцевы острова, некогда служившие местом изгнания византийской знати, в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.
Уникальной особенностью нашего путешествия являются большое количество достопримечательностей, которые вы сможете увидеть:
- Православный детский дом Принкипо (считается крупнейшим зданием в Европе).
- Греческие православные церкви Панагия и Святого Деметрия.
- Францисканская церковь Сан-Пасифико.
- Греческие православные монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель (только трансфер до порта)
- Обед
- Страховка
- Лицензированный гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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