Жемчужина ТурцииСтамбул у многих ассоциируется с роскошными дворцами султанов, шопингом, шумными туристическими улицами. Однако есть в городе поистине райские места, в которых своя особая атмосфера курорта и свой собственный размеренный ритм жизни. Речь идет о Принцевых островах одном из самых романтичных и живописных уголков Стамбула.

Эта экскурсия — тур по основным из девяти островов архипелага, расположенного в Мраморном море. Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом. Принцевы острова, некогда служившие местом изгнания византийской знати, в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.

Уникальной особенностью нашего путешествия являются большое количество достопримечательностей, которые вы сможете увидеть: