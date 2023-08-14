Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»

Экскурсия на Принцевы острова: уникальное путешествие по Стамбулу

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Приглашаем вас на экскурсию к удивительным Принцевым островам. Эта экскурсия — тур по основным из девяти островов архипелага, расположенного в Мраморном море.

Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом.

Принцевы острова в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными.

Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Православный детский дом Принкипо (считается крупнейшим зданием в Европе)
  • Греческие правосланые церкви Панагия и Святого Деметрия
  • Францисканская церковь Сан-Пасифико
  • Греческие православные монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жемчужина ТурцииСтамбул у многих ассоциируется с роскошными дворцами султанов, шопингом, шумными туристическими улицами. Однако есть в городе поистине райские места, в которых своя особая атмосфера курорта и свой собственный размеренный ритм жизни. Речь идет о Принцевых островах одном из самых романтичных и живописных уголков Стамбула.
Эта экскурсия — тур по основным из девяти островов архипелага, расположенного в Мраморном море. Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом. Принцевы острова, некогда служившие местом изгнания византийской знати, в настоящее время представляют собой уютные курортные поселки с ухоженными старинными зданиями, просторными улицами, зелеными парками и роскошными набережными. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, прогуляться вдоль пролива, покормить чаек и обрести внутренний покой и баланс.

Уникальной особенностью нашего путешествия являются большое количество достопримечательностей, которые вы сможете увидеть:

  • Православный детский дом Принкипо (считается крупнейшим зданием в Европе).
  • Греческие православные церкви Панагия и Святого Деметрия.
  • Францисканская церковь Сан-Пасифико.
  • Греческие православные монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель (только трансфер до порта)
  • Обед
  • Страховка
  • Лицензированный гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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