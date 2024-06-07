🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню € 350 за всё до 12 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара Начало: В районе старого города € 70 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Яхта, парус, Босфор Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула Начало: Набережная Галатапорт € 600 за всё до 12 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест € 265 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü € 135 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом 598 € 270 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек € 1 550 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 25% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва На яхте - меж двух континентов Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города Начало: Бешикташ, Бебек 770 € 578 за всё до 8 чел.

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Прогулка на яхте по Босфору с фотографом Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции Начало: В районе Фатих € 400 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе 30% скидка Круиз 3 часа 501 отзыв Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 19:30 от 54 € 38 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

На яхте по Босфору Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов Начало: У Музея Долмабахче € 200 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтический завтрак на яхте на двоих Начало: Причал Расписание: каждый день € 320 за всё до 5 чел.

На яхте по Босфору Групповая 2 часа 20 отзывов Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом Начало: В вашем отеле Расписание: Среда, суббота, воскресенье 15:00-18:00 € 35 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от € 280 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Романтическое свидание на яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню) € 600 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом Начало: Türkan Sabancı Bebek Park Расписание: Ежедневно до 18.00 € 950 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой Начало: Договорная (Еминйону раон) Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00 € 435 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям € 175 за всё до 2 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля € 103 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Романтическое свидание на яхте Начало: Договорная (Еминйону раон) € 600 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пейзажи Стамбула с борта яхты Начало: Ebusuud Caddesi No14 Расписание: Ежедневно в любое время € 250 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 4 отзыва «Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день кроме понедельника от € 60 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 2 часа 67 отзывов Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок) Начало: По договоренности (Еминйону район) € 300 за человека

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 4.5 часа 9 отзывов Османская сказка: вкусы и виды Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни Начало: в вашем отеле € 90 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Стамбульский парус любви Начало: Место встречи по договорённости с гидом € 350 за всё до 8 чел.

На яхте по Босфору Групповая 4 часа 67 отзывов Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой Начало: Ресепшн вашего отеля € 49 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв На волнах Босфора Начало: Золотой рог € 280 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Босфору - на собственной яхте Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita Начало: У порта Эминёню € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Мини-группа 6 часов 2 отзыва Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник в 10:00 € 35 за человека

На яхте по Босфору 20% скидка Аудиогид 2 часа 326 отзывов Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом Начало: В районе Султанахмет Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45 15 € 12 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 4 часа Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями Начало: Стамбул Расписание: Ежедневно 20:30 от € 50 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа Аренда яхты в Стамбуле Начало: Стамбул Расписание: Каждый день € 229 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 8 часов Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании € 990 за всё до 12 чел.