На яхте по Босфору – экскурсии в Стамбуле

Найдено 48 экскурсий в категории «На яхте по Босфору» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
5438 за человека
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 12 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
На яхте - меж двух континентов
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770578 за всё до 8 чел.
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Романтический завтрак на яхте на двоих
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
На яхте по Босфору
Групповая
2 часа
20 отзывов
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Среда, суббота, воскресенье 15:00-18:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
35 за человека
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Босфор на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
950 за всё до 7 чел.
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
435 за всё до 10 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Пейзажи Стамбула с борта яхты
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 60 за человека
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Османская сказка: вкусы и виды
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
350 за всё до 8 чел.
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
49 за человека
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 7 чел.
По Босфору - на собственной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
360 за всё до 10 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
На яхте по Босфору
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
326 отзывов
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
1512 за человека
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 50 за человека
Аренда яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
229 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за всё до 12 чел.
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
  • э
    элина
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
  • А
    Алиса
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
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    берут наличными на берегу перед отправкой в евро. Встретили, покатали, доброжелательные ребята. Сервис на хорошем уровне. Закуски и фрукты свежие, выпивку можно взять с собой на борт. Все вежливые и позитивные. Само путешествие комфортное, яхта удобная. Сесть можно на носу, на корме, на верхней палубе или внутри. Всем места хватило. Спасательные жилеты не выдают. Движение на Босфоре интенсивное. Закат красивый.

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
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    Замечательный сервис, красивые виды. Я бы доработала аудиогид, чтобы был живой голос в записи, а не гугловский роботизированный. Но даже и без аудиогида можно замечательно релакснуть

  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
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    палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • О
    Олеся
    4 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На яхте по Босфору»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
  2. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
  3. Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
  4. Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
  5. На яхте по волнам Босфора
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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