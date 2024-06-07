1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Среда, суббота, воскресенье 15:00-18:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€950 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€435 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€49 за человека
Индивидуальная
2 часа
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€360 за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
15€12 за человека
Круиз
4 часа
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€229 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€990 за всё до 12 чел.
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- ээлина6 июня 2024OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
- ААлиса6 июня 2024Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
- ММария6 июня 2024Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ДДмитрий4 июня 2024Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На яхте по Босфору»
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