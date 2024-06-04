Прогулки на яхте в Стамбуле

Найдено 36 экскурсий в категории «На яхте» в Стамбуле, цены от €38, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Для групп от 5 человек прогулка проходит на частной яхте, для 1-4 человек на пароме (за дополнительную плату также возможно на яхте)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
«На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 12 чел.
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«Яхта вмещает не более 18 человек»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 15 человек»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
На яхте - меж двух континентов
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
«Яхта пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770578 за всё до 8 чел.
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Романтический завтрак на яхте на двоих
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
«Яхта пройдёт под навесными мостами и мимо огромных сухогрухов»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
«А при заказе экскурсии более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море прямо с яхты»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет: Добро пожаловать на борт нашей яхты»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
260234 за всё до 8 чел.
На частной яхте - к Принцевым островам
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
«Включено:— Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада— На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Аренда частной яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
«Об экскурсии В любую погоду комфортабельная яхта подарит вам незабываемые впечатления от морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
500 за всё до 12 чел.
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
«Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца — если вы хотите провести праздник, посвященный вашей любви, то наш тур на яхте будет отличным выбором»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Босфор на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
«Если вы хотите увидеть Стамбул под другим ракурсом — присоединяйтесь к нашему круизу на яхте»
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
950 за всё до 7 чел.
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур на индивидуальной яхте - услуга прогулки на личной арендованной яхте по Босфору с капитаном и обслуживающим персоналом»
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
435 за всё до 10 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
«Что вас ждет Приглашаем на прогулку по Босфору на индивидуальной роскошной яхте с профессиональным турецким фотографом»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
«По запросу экскурсию можно провести на частной яхте (стоимость и детали уточняйте в личном сообщении)»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца, праздник вашей любви на яхте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Пейзажи Стамбула с борта яхты
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
«Если вы устали от огромных групповых экскурсий, приглашаем вас на борт нашей яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
«По прибытии на один из Принцевых островов у Вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 100 за всё до 15 чел.
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
1 отзыв
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 200 за человека
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
350 за всё до 8 чел.
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 7 чел.
По Босфору - на собственной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
«Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
360 за всё до 10 чел.
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
2 отзыва
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme»
Расписание: Ежедневно в 19:30
50 за человека
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор»
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 50 за человека
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
«Если весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
Аренда яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
«В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи»
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
229 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«К Принцевым островам Туры на собственной яхте продолжительностью 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за всё до 12 чел.
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«По босфорским просторам к пляжу Бейкоза Отличный вид отдыха в загадочном Стамбуле — это, конечно, тур на собственной яхте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90 за человека
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 6350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
    читать дальше

    палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Прекрасная прогулка на яхте! Напитки и фрукты идут в стоимость билета. Мы в восторге.
  • Т
    Тамара
    3 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была очень внимательна к нам:
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    помимо красивых закатов нас ждали фрукты, орешки, вода, чай-кофе. Команда катера постоянно уточняла, не нужно ли что-то еще, была готова оперативно принести дополнительно чай/воду. Сами предлагали помощь с фотографией, показывали красивые локации. Мехе (если правильно помню имя) даже рассказал нам немного о локациях, которые мы видели. Большое спасибо, было красиво и вкусно:)

    Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была
  • A
    Anastasia
    3 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Хорошая прогулка. Что понравилось: мало людей, дают фрукты, чай, орешки, хорошая команда - тебя фоткают и спрашивают все ли ок. Что не
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    понравилось: можете попасть и сидеть с шумными гостями)) и аудиогид отстой работает, жалко нет живого экскурсовода, но мы все смотрели до этого на суше и было норм.

  • Э
    Эдуард
    2 июня 2024
    На яхте по волнам Босфора
    Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
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    проходит катер. Организатор Курбан тура приложил все усилия для того, чтобы нам было максимально комфортно и уютно. Фрукты и чай, теплые пледы на закате сделали наш вечер незабываемым. Сосем небольшая плата за эмоции и впечатления. Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Прекрасная прогулка, все понравилось
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Эта прогулка по Босфору оказалась одним из главных впечатлений нашей поездки в Стамбул. Огромное спасибо гиду Наргиз, мы узнали много
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    нового об истории Стамбула, было приятно и интересно поговорить. Перед поездкой было много сомнений, потому что обычно такое стоит намного дороже (яхта на 2 часа да еще и с гидом), но в итоге все оказалось лучше, чем могли себе представить. Очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
    Вовремя, фрукты свежие, состояние яхты очень хорошее. Приятно было провести время! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
  2. Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
  3. На яхте по волнам Босфора
  4. Яхта, парус, Босфор
  5. На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На яхте" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 38 до 2 250 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Стамбуле в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам