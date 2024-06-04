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🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй «Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет «Для групп от 5 человек прогулка проходит на частной яхте, для 1-4 человек на пароме (за дополнительную плату также возможно на яхте)» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню «Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки» € 350 за всё до 12 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Яхта, парус, Босфор Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула Начало: Набережная Галатапорт «На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива» € 600 за всё до 12 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй «Яхта вмещает не более 18 человек» Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом «В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях» 598 € 270 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек «Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 15 человек» € 1 550 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 25% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва На яхте - меж двух континентов Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города Начало: Бешикташ, Бебек «Яхта пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета» 770 € 578 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Прогулка на яхте по Босфору с фотографом Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции Начало: В районе Фатих «Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору» € 400 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой «Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору» Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтический завтрак на яхте на двоих Начало: Причал «Яхта пройдёт под навесными мостами и мимо огромных сухогрухов» Расписание: каждый день € 320 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом Начало: По договоренности «А при заказе экскурсии более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море прямо с яхты» Расписание: Ежедневно по договоренности от € 280 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 2 часа 12 отзывов По волнам Босфора на частной яхте 2 часа Начало: Ваш отель «Что вас ждет: Добро пожаловать на борт нашей яхты» Расписание: По договоренности с туристом 260 € 234 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На частной яхте - к Принцевым островам С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность «Включено:— Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада— На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе» € 2 250 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Аренда частной яхты в Стамбуле Начало: Район Эминёню «Об экскурсии В любую погоду комфортабельная яхта подарит вам незабываемые впечатления от морской прогулки» € 500 за всё до 12 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Романтическое свидание на яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню) «Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца — если вы хотите провести праздник, посвященный вашей любви, то наш тур на яхте будет отличным выбором» € 600 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом Начало: Türkan Sabancı Bebek Park «Если вы хотите увидеть Стамбул под другим ракурсом — присоединяйтесь к нашему круизу на яхте» Расписание: Ежедневно до 18.00 € 950 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой Начало: Договорная (Еминйону раон) «Тур на индивидуальной яхте - услуга прогулки на личной арендованной яхте по Босфору с капитаном и обслуживающим персоналом» Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00 € 435 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier «Что вас ждет Приглашаем на прогулку по Босфору на индивидуальной роскошной яхте с профессиональным турецким фотографом» Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля «По запросу экскурсию можно провести на частной яхте (стоимость и детали уточняйте в личном сообщении)» € 103 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Романтическое свидание на яхте Начало: Договорная (Еминйону раон) «Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца, праздник вашей любви на яхте» € 600 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пейзажи Стамбула с борта яхты Начало: Ebusuud Caddesi No14 Расписание: Ежедневно в любое время € 250 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 2 часа 67 отзывов Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок) Начало: По договоренности (Еминйону район) «Если вы устали от огромных групповых экскурсий, приглашаем вас на борт нашей яхты» € 300 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню) «По прибытии на один из Принцевых островов у Вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты» € 1 100 за всё до 15 чел.

🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 1 отзыв Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями Начало: Bebek «В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты» от € 200 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Стамбульский парус любви Начало: Место встречи по договорённости с гидом «На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе» € 350 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв На волнах Босфора Начало: Золотой рог € 280 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Босфору - на собственной яхте Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita Начало: У порта Эминёню «Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города» € 360 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Билет на борт 4 часа 2 отзыва Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены) Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme «Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme» Расписание: Ежедневно в 19:30 € 50 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 4 часа Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями Начало: Стамбул «Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор» Расписание: Ежедневно 20:30 от € 50 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа Роскошный девичник на яхте в Стамбуле Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню «Если весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг» € 450 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа Аренда яхты в Стамбуле Начало: Стамбул «В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи» Расписание: Каждый день € 229 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 8 часов Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании «К Принцевым островам Туры на собственной яхте продолжительностью 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления» € 990 за всё до 12 чел.

🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 7 часов Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании «Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки» € 170 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз) Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании «По босфорским просторам к пляжу Бейкоза Отличный вид отдыха в загадочном Стамбуле — это, конечно, тур на собственной яхте» € 90 за человека