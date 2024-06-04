1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Для групп от 5 человек прогулка проходит на частной яхте, для 1-4 человек на пароме (за дополнительную плату также возможно на яхте)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
«На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«Яхта вмещает не более 18 человек»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 15 человек»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
«Яхта пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
«Яхта пройдёт под навесными мостами и мимо огромных сухогрухов»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
«А при заказе экскурсии более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море прямо с яхты»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет: Добро пожаловать на борт нашей яхты»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
260€234 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
«Включено:— Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада— На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€2 250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
«Об экскурсии В любую погоду комфортабельная яхта подарит вам незабываемые впечатления от морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
«Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца — если вы хотите провести праздник, посвященный вашей любви, то наш тур на яхте будет отличным выбором»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
«Если вы хотите увидеть Стамбул под другим ракурсом — присоединяйтесь к нашему круизу на яхте»
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€950 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур на индивидуальной яхте - услуга прогулки на личной арендованной яхте по Босфору с капитаном и обслуживающим персоналом»
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€435 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
«Что вас ждет Приглашаем на прогулку по Босфору на индивидуальной роскошной яхте с профессиональным турецким фотографом»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
«По запросу экскурсию можно провести на частной яхте (стоимость и детали уточняйте в личном сообщении)»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур для влюбленных Романтическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца, праздник вашей любви на яхте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
«Если вы устали от огромных групповых экскурсий, приглашаем вас на борт нашей яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
7 часов
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
«По прибытии на один из Принцевых островов у Вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€1 100 за всё до 15 чел.
Круиз
2 часа
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €200 за человека
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
«Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€360 за всё до 10 чел.
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор»
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
«Если весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
«В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи»
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€229 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур на яхте к Принцевым островам с купанием
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«К Принцевым островам Туры на собственной яхте продолжительностью 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€990 за всё до 12 чел.
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«По босфорским просторам к пляжу Бейкоза Отличный вид отдыха в загадочном Стамбуле — это, конечно, тур на собственной яхте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€90 за человека
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 63€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ДДмитрий4 июня 2024Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
- ААлина3 июня 2024Прекрасная прогулка на яхте! Напитки и фрукты идут в стоимость билета. Мы в восторге.
- ТТамара3 июня 2024Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была очень внимательна к нам:
- AAnastasia3 июня 2024Хорошая прогулка. Что понравилось: мало людей, дают фрукты, чай, орешки, хорошая команда - тебя фоткают и спрашивают все ли ок. Что не
- ЭЭдуард2 июня 2024Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
- ДДарья1 июня 2024Прекрасная прогулка, все понравилось
- ЕЕвгений31 мая 2024Эта прогулка по Босфору оказалась одним из главных впечатлений нашей поездки в Стамбул. Огромное спасибо гиду Наргиз, мы узнали много
- ДДмитрий30 мая 2024Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
- ООльга26 мая 2024Вовремя, фрукты свежие, состояние яхты очень хорошее. Приятно было провести время! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На яхте»
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