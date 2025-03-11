Мои заказы

Знакомство с Константинополем

Погрузитесь в богатую историю Константинополя, посмотрев Голубую мечеть(снаружи), Храм Святой Софии(снаружи) и дворец Топкапы(первый двор). Вы также исследуете Восточный Египетский рынок специй и прогуляетесь по Мосту Галата. Этот тур станет идеальной отправной точкой для дальнейшего самостоятельного открытия города!
5
1 отзыв
Знакомство с Константинополем
Знакомство с Константинополем
Знакомство с Константинополем
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Откройте для себя величие Константинополя на ознакомительной экскурсии, включающей самые знаковые достопримечательности. Вы посетите площадь Ипподром и знаменитую Голубую мечеть, окунётесь в историю с Храмом Святой Софии и Первом дворе дворца Топкапы. Мы прогуляемся по парку Гюльхане и заглянем на вокзал Sirkece (Восточный экспресс). Вы также увидите Новую мечеть XVII века и усыпальницу матери султана Валиде Турхан. Завершите тур на Восточном Египетском рынке специй и прогуляйтесь по Мосту Галата. Эта экскурсия станет вашим путеводителем для дальнейшего самостоятельного изучения города. Важная информация: Минимальное количество людей для проведения экскурсии 7 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ипподром
  • Мечеть Султан Ахмет (Голубая мечеть) снаружи
  • Храм Св. Софии (снаружи)
  • Дворец Топкапы (первый двор)
  • Парк Гюльхане
  • Железнодорожный вокзал Sirkece (Восточный Экспресс) внутри
  • Новая Мечеть (17 век)
  • Усыпальница матери султана Валиде Турхан (внутри)
  • Египетский рынок (внутри)
  • Галатский мост
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
  • Все дополнительные личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обелиск Феодосия Sultanahmet, Binbirdirek, 34122 F
Завершение: Галатский мост Kemankeş Karamustafa Paşa, Galata Köprüsü, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Минимальное количество людей для проведения экскурсии 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
11 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Отголоски Константинополя
Уникальная экскурсия по древнему Константинополю: Айя-София, площадь Ипподром и Цистерна Базилика. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Ипподром
Завтра в 18:00
11 ноя в 09:00
€165 за всё до 5 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Пешая
3.5 часа
-
40%
118 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
Завтра в 08:00
11 ноя в 16:00
€177€295 за всё до 3 чел.
Константинополь: прогулка через туннель времени
Пешая
4 часа
-
40%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Константинополь: прогулка через туннель времени
Увидеть город, каким он был 1000 лет назад, найти его следы и древнейшие памятники
Начало: На площади Чемберлиташ
Завтра в 08:00
11 ноя в 16:00
€177€295 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле