Погрузитесь в богатую историю Константинополя, посмотрев Голубую мечеть(снаружи), Храм Святой Софии(снаружи) и дворец Топкапы(первый двор). Вы также исследуете Восточный Египетский рынок специй и прогуляетесь по Мосту Галата. Этот тур станет идеальной отправной точкой для дальнейшего самостоятельного открытия города!
Описание экскурсииОткройте для себя величие Константинополя на ознакомительной экскурсии, включающей самые знаковые достопримечательности. Вы посетите площадь Ипподром и знаменитую Голубую мечеть, окунётесь в историю с Храмом Святой Софии и Первом дворе дворца Топкапы. Мы прогуляемся по парку Гюльхане и заглянем на вокзал Sirkece (Восточный экспресс). Вы также увидите Новую мечеть XVII века и усыпальницу матери султана Валиде Турхан. Завершите тур на Восточном Египетском рынке специй и прогуляйтесь по Мосту Галата. Эта экскурсия станет вашим путеводителем для дальнейшего самостоятельного изучения города. Важная информация: Минимальное количество людей для проведения экскурсии 7 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Мечеть Султан Ахмет (Голубая мечеть) снаружи
- Храм Св. Софии (снаружи)
- Дворец Топкапы (первый двор)
- Парк Гюльхане
- Железнодорожный вокзал Sirkece (Восточный Экспресс) внутри
- Новая Мечеть (17 век)
- Усыпальница матери султана Валиде Турхан (внутри)
- Египетский рынок (внутри)
- Галатский мост
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Все дополнительные личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обелиск Феодосия Sultanahmet, Binbirdirek, 34122 F
Завершение: Галатский мост Kemankeş Karamustafa Paşa, Galata Köprüsü, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Минимальное количество людей для проведения экскурсии 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!
