Более тысячи лет Меса была главной артерией, соединявшей Святую Софию и Золотые ворота. Сейчас её нет на карте, но она существует! Только прячется под турецкими именами, скрывая за османскими зданиями и знаменитыми мечетями византийские памятники. Я открою вам эти древние места и расскажу не только о том, что вы увидите воочию, но и том, что увидели бы здесь 6, 10, 15 веков назад.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете судьбу императора из крестьян, узурпировавшего власть на 25 лет. Поговорим об устройстве бесплатных больниц Константинополя и уставах женских монастырей. Также я расскажу, в какой церкви служил пономарём знаменитый автор рождественского гимна. А ещё вы откроете место, где похоронена внучка Дмитрия Донского.

Сделаем фотографии на великолепной смотровой площадке с видом на Босфор. Попьём чай с видом на Золотой Рог и попробуем национальный напиток — бозу в 150-летнем кафе. По желанию, заглянем в одно из самых известных и атмосферных наргиле-кафе Старого города, где можно заказать не только кальян, но и чудесный турецкий кофе.

Объекты программы

Памятники византийской эпохи:

сакральный центр Константинополя — колонну Константина (4 в.)

церковь императорского дворца Мирелейон (10 в.)

второй по величине, после Святой Софии, сохранившийся памятник византийского зодчества — церковь монастыря Пантократора (12 в.)

церковь женского монастыря Липса (13 в.)

церковь монастыря Богородицы Твердого Упования (12 в.)

церковь Богородицы Кириотиссы (6-12 вв.)

раскопки церкви св. Полиэвкта (более древняя церковь, чем Святая София, 6 в.)

стены акведука Валента (4 в.)

Памятники османской эпохи:

мечеть Сулеймание (16 в.)

мавзолей последних султанов Османской империи (19 в.)

здание первой османской публичной библиотеки (17 в.)

хамам (16 в.)

мечеть в стиле барокко (18 в.) и мечеть в стиле неоготики и роккоко (19 в.)

А вот что вы «увидите» через тоннель времени:

место, где стоял Дворец Лавса с коллекцией подлинников античных шедевров

форумы Константина и Феодосия — отыщем сохранившиеся частички их былого великолепия

площадь Филадельфии — вы узнаете, где сейчас экспонируется её главный памятник

место церкви Анастасии, где проповедовал Григорий Богослов место церкви Сорока мучеников — я расскажу, чем она знаменита и почему её разобрали ещё в византийское время

загадочный Анемодулий

Организационные детали