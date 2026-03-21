Вы узнаете судьбу императора из крестьян, узурпировавшего власть на 25 лет. Поговорим об устройстве бесплатных больниц Константинополя и уставах женских монастырей, о бойкой торговле и преступности, ценах на недвижимость и жизни горожан в те времена.
Я покажу вам остатки древнего банного комплекса, где крестил Иоанн Златоуст, место, где жил Григорий Богослов, церковь, в которой служил пономарём знаменитый Роман Сладкопевец, и раскопы церкви, красоту которой хотел превзойти Юстиниан, возводя Святую Софию. Расскажу, почему на многих домах Месы в конце 12 века висели оленьи рога, и какие удивительные реликвии видели русские паломники в Пантократоре. А ещё вы откроете место, где была похоронена внучка Дмитрия Донского.
По желанию выпьем чай с видом на Золотой Рог, кофе, сваренный на песке, и попробуем национальный напиток — бозу — в 150-летнем кафе.
Объекты программы
Памятники византийской эпохи:
Сакральный центр Константинополя — колонна Константина (4 в.)
Церковь императорского дворца Мирелейон (10 в.)
Второй по величине после Святой Софии сохранившийся памятник византийского зодчества — церковь монастыря Пантократора (12 в.)
Колонна Маркиана (5 в.)
Церковь женского монастыря Липса (10-13 в.)
Церковь Богородицы Горгоэпикоос (11-14 в. в.)
Церковь Богородицы Кириотиссы (6-12 вв.)
Раскопки церкви св. Полиевкта (6 в.)
Стены акведука Валента (4 в.)
Остатки банного комплекса Константианы (4-5 вв.)
А вот что вы увидите через «туннель времени»:
Форумы Константина и Феодосия — отыщем сохранившиеся частички их былого великолепия
Места, где располагался Сенат, Капитолий и центральный общественный туалет
Район Артополий и места популярных городских рынков
Площадь Филадельфии — вы узнаете, где сейчас экспонируется её главный памятник и где можно увидеть его остатки в Стамбуле
Место церкви Сорока мучеников, Платона и Анастасии — и чем они были знамениты
Где были установлены загадочные городские памятники — Анемодулий и Накомарник
Место самой знаменитой городской лужи, где тонули повозки купцов
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок. Для женщин при входе в мечети нужен платок, короткая юбка не допускается. Мужчин могут не пустить в шортах
Желательно иметь транспортную карту Стамбула
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1334 туристов
Я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с читать дальшеуменьшить
вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях.
Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 году, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!»
Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
–
3
1
2
–
1
–
Александра
Экскурсия будет полезна тем, кто интересуется историей Византийской империи, христианством и христианскими храмами на территории Стамбула. Много интересной информации и деталей узнаете от Ольги! Ольга отличный рассказчик! Экскурсию рекомендую и тем, читать дальшеуменьшить
кто хочет посмотреть на Стамбул с другой стороны - христианской. Я не любитель религии, но все равно было очень увлекательно! Также Ольга добавила в рассказ и некоторые культурные особенности турок, например, рассказала, показала, и мы попробовали бузу - традиционный напиток из зерна, который продают только в одном кафе в Стамбуле!
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Е
Евгений
Ольга провела для нас интересную экскурсию по Византии, вернее по тем следам, что от неё остались, а это, увы, не так уж и много. Мы увидели мечети, что были тысячу читать дальшеуменьшить
лет назад христиански храмами, акведуки что вели воду за сотни километров, развалины храмов, арок. Понимаешь, что город был огромным, даже по нынешним временам. Плюс современный турецкий колорит. Спасибо Ольге за содержательную и увлекательно экскурсию. Маршрут серьёзный, по холмам, длительный, поэтому рассчитывайте свои силы. На фото древние фрески, которые Ольга показала
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Elena
Гуляли с Ольгой по Стамбулу - сделали себе подарок к НГ! Прекрасная прогулка получилась - рекомендуем всем, кто увлекается историей и кто хочет открыть для себя неочевидные места в казалось читать дальшеуменьшить
бы много раз исхоженном центре Стамбула. Ольга отличный рассказчик, всесторонне знает материал и, что самое ценное, знакомит через прошлое с настоящим тоже. Кроме того Ольга покажет вам не только исторические объекты, но и то, как живут местные - куда пойдут пообедать, где купят сладости, и многое другое, где цены не туристические, а качество на высоте! Спасибо большое за экскурсию и желаем удачи и благодарных туристов! Елена и Владислав.
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Наталья
Прекрасное путешествие по старому городу Константинополю. Совершенно неожиданно смелое проникновение в полуразрушенные, разрушенные и превращенные в мечети храмы. То пролезаешь в узкие щели припаркованных авто и оцениваешь уровень состояния храма, читать дальшеуменьшить
то лишь пролезая по карнизу до открытого окна разглядываешь роспись мечети, при этом знакомишься с разнообразием исторических событий, которые проходят через тебя очень близко давая понять или принять тот или иной момент. Ольга прекрасный историк и рассказчик, с юмором и точностью доносит последовательность событий прошлого и ориентирует в настоящем. Позитивное восприятие обеспечивает спокойствие по поводу произошедшей смены храмов в мечети. Очень рекомендуем выбор данной темы и формата, если вы из России и готовы ходить около 4 часов.
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Владимир
Ольга добавила красок в наше путешествие по Стамбулу, погрузив нас в интереснейшее прошлое этого города. Легко и непринужденно. Человек с историческим образованием и энциклопедическим взглядом на историю. Много классных деталей и фактов. РЕКОМЕНДУЮ.
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Valentin
Экскурсия очень понравилась, очень нестандартно для стандартного Стамбула. История Константинополя прародителя последующей Османской империи то что было, осталось и о том, чего мы уже не сможем увидеть. Класс
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