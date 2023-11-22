Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула
Более тысячи лет Меса была главной артерией, соединявшей Святую Софию и Золотые ворота.
Сейчас её нет на карте, но она существует! Только прячется под турецкими именами, скрывая за османскими зданиями и знаменитыми мечетями византийские памятники.
Я открою вам эти древние места и расскажу не только о том, что вы увидите воочию, но и том, что увидели бы здесь 6, 10, 15 веков назад.
Сейчас её нет на карте, но она существует! Только прячется под турецкими именами, скрывая за османскими зданиями и знаменитыми мечетями византийские памятники.
Я открою вам эти древние места и расскажу не только о том, что вы увидите воочию, но и том, что увидели бы здесь 6, 10, 15 веков назад.
Ближайшие даты:
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете судьбу императора из крестьян, узурпировавшего власть на 25 лет. Поговорим об устройстве бесплатных больниц Константинополя и уставах женских монастырей. Также я расскажу, в какой церкви служил пономарём знаменитый автор рождественского гимна. А ещё вы откроете место, где похоронена внучка Дмитрия Донского.
Сделаем фотографии на великолепной смотровой площадке с видом на Босфор. Попьём чай с видом на Золотой Рог и попробуем национальный напиток — бозу в 150-летнем кафе. По желанию, заглянем в одно из самых известных и атмосферных наргиле-кафе Старого города, где можно заказать не только кальян, но и чудесный турецкий кофе.
Объекты программы
Памятники византийской эпохи:
- сакральный центр Константинополя — колонну Константина (4 в.)
- церковь императорского дворца Мирелейон (10 в.)
- второй по величине, после Святой Софии, сохранившийся памятник византийского зодчества — церковь монастыря Пантократора (12 в.)
- церковь женского монастыря Липса (13 в.)
- церковь монастыря Богородицы Твердого Упования (12 в.)
- церковь Богородицы Кириотиссы (6-12 вв.)
- раскопки церкви св. Полиэвкта (более древняя церковь, чем Святая София, 6 в.)
- стены акведука Валента (4 в.)
Памятники османской эпохи:
- мечеть Сулеймание (16 в.)
- мавзолей последних султанов Османской империи (19 в.)
- здание первой османской публичной библиотеки (17 в.)
- хамам (16 в.)
- мечеть в стиле барокко (18 в.) и мечеть в стиле неоготики и роккоко (19 в.)
А вот что вы «увидите» через тоннель времени:
- место, где стоял Дворец Лавса с коллекцией подлинников античных шедевров
- форумы Константина и Феодосия — отыщем сохранившиеся частички их былого великолепия
- площадь Филадельфии — вы узнаете, где сейчас экспонируется её главный памятник
- место церкви Анастасии, где проповедовал Григорий Богослов место церкви Сорока мучеников — я расскажу, чем она знаменита и почему её разобрали ещё в византийское время
- загадочный Анемодулий
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
- Желательно иметь транспортную карту Стамбула, чтобы обратно вернуться на трамвае
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Чемберлиташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Ольга, я «болею» Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях. Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 г, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!» Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем».
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Мечети и Соборы
Улицы и переулки
Смотровые площадки
Похожие туры из Стамбула
Групповая
4 часа
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль и познакомиться с достопримечательностями самой атмосферной улицы города
Дворец Долмабахче
23 ноя
24 ноя
26 ноя
28 ноя
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
История и тайны Святой Софии и других достопримечательностей великого государства
Завтра
23 ноя
26 ноя
27 ноя
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
пристань Каракёй
23 ноя
24 ноя
2 дек
3 дек
€150 за всё до 4 чел.