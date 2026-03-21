Нестандартная авторская экскурсия по византийскому Константинополю. Я проведу вас по старинной главной улице — Месе, мы посетим места античных форумов, древние монастыри и церкви. И вы узнаете тысячелетнюю историю этого великолепного города от времён Рима и до османских завоеваний, а также его географию и топонимику.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы узнаете судьбу императора из крестьян, узурпировавшего власть на 25 лет. Поговорим об устройстве бесплатных больниц Константинополя и уставах женских монастырей, о бойкой торговле и преступности, ценах на недвижимость и жизни горожан в те времена.

Я покажу вам остатки древнего банного комплекса, где крестил Иоанн Златоуст, место, где жил Григорий Богослов, церковь, в которой служил пономарём знаменитый Роман Сладкопевец, и раскопы церкви, красоту которой хотел превзойти Юстиниан, возводя Святую Софию. Расскажу, почему на многих домах Месы в конце 12 века висели оленьи рога, и какие удивительные реликвии видели русские паломники в Пантократоре. А ещё вы откроете место, где была похоронена внучка Дмитрия Донского.

По желанию выпьем чай с видом на Золотой Рог, кофе, сваренный на песке, и попробуем национальный напиток — бозу — в 150-летнем кафе.

Объекты программы

Памятники византийской эпохи:

Сакральный центр Константинополя — колонна Константина (4 в.)

Церковь императорского дворца Мирелейон (10 в.)

Второй по величине после Святой Софии сохранившийся памятник византийского зодчества — церковь монастыря Пантократора (12 в.)

Колонна Маркиана (5 в.)

Церковь женского монастыря Липса (10-13 в.)

Церковь Богородицы Горгоэпикоос (11-14 в. в.)

Церковь Богородицы Кириотиссы (6-12 вв.)

Раскопки церкви св. Полиевкта (6 в.)

Стены акведука Валента (4 в.)

Остатки банного комплекса Константианы (4-5 вв.)

А вот что вы увидите через «туннель времени»:

Форумы Константина и Феодосия — отыщем сохранившиеся частички их былого великолепия

Места, где располагался Сенат, Капитолий и центральный общественный туалет

Район Артополий и места популярных городских рынков

Площадь Филадельфии — вы узнаете, где сейчас экспонируется её главный памятник и где можно увидеть его остатки в Стамбуле

Место церкви Сорока мучеников, Платона и Анастасии — и чем они были знамениты

Где были установлены загадочные городские памятники — Анемодулий и Накомарник

Место самой знаменитой городской лужи, где тонули повозки купцов

Организационные детали