Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
С каждым годом древний Константинополь всё быстрее будто уходит под воду времени, скрываясь от нас неумолимо. То, что было доступно для посещения ещё 10-15 лет назад, сегодня, увы, невозможно даже увидеть.
«Стамбульские развалины рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое всё ещё может жить в настоящем» — так изящно сформулировал знаменитый турецкий писатель Орхан Памук состояние души, которое возникнет у вас на этой экскурсии.
«Стамбульские развалины рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое всё ещё может жить в настоящем» — так изящно сформулировал знаменитый турецкий писатель Орхан Памук состояние души, которое возникнет у вас на этой экскурсии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- не только знаменитые античные колонны Ипподрома, но и его сохранившиеся основания стен, ступени лестниц и сиденья (надо только знать, где их искать);
- чудом пока уцелевшую часть здания Большого дворца и остатки древней церкви, мимо которых путешественники и жители проходят, даже не подозревая, что это такое;
- подземные цистерны с античными колоннами, где нет туристических толп, и вы можете спокойно прочувствовать атмосферу этих мест;
- мало кому известные двухъярусные залы дворцовых построек, которые ныне спрятаны под магазинами, кафе и отелями (постараемся туда спуститься);
- всё более разрушающийся фасад великолепного дворца Буколеон и башню маяка у самой кромки Мраморного моря;
- древнюю церковь Сергия и Вакха — творение архитекторов, создавших грандиозную Святую Софию;
- заброшенное здание в самом центре Стамбула, связанное и с императором Юстинианом (6 в), и с зятем Хюррем-султан — Рустемом-пашой (16 в).
Истории из жизни Константинополя
- Вы узнаете, какой район 1000 лет назад считался самым престижным, как строился и изменялся город, куда перемещались дворцовые постройки, какие районы были заброшены ещё до падения Константинополя в 1453 г.
- Я расскажу историю византийского императора, судьба которого объединила сюжеты и графа Монте-Кристо, и Дон Жуана, и Робин Гуда, и даже почти евангельские сюжеты.
- Также поговорим и об авантюрной жизни и преступлениях одной византийской императрицы — дочери трактирщика и тёщи киевского князя.
- Вы пройдёте теми же дорогами, по которым препровождалась княгиня Ольга во время своего государственного визита в Константинополь осенью 946 г.
- Посетим Музей мозаик Большого дворца.
- И пройдём по маршруту древнего перехода Дворца — сейчас это галерея с магазинами сувениров, текстиля, керамики и ковров.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей мозаик — примерно 3 доллара с человека, а также перекус (опционально)
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ипподрома (центр города)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Ольга, я «болею» Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях. Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 г, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!» Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем».
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