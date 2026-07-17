С каждым годом древний Константинополь всё быстрее уходит под воду времени, скрываясь от нас неумолимо. То, что было доступно для посещения 10–15 лет назад, сегодня, увы, невозможно даже увидеть.
«Стамбульские развалины рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое всё ещё может жить в настоящем» — так сформулировал турецкий писатель Орхан Памук состояние души, которое возникнет на этой экскурсии.
«Стамбульские развалины рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое всё ещё может жить в настоящем» — так сформулировал турецкий писатель Орхан Памук состояние души, которое возникнет на этой экскурсии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Раскопки Большого императорского дворца (5–6 вв.) и великолепный вид на Софию, Босфор и Голубую мечеть
- Колонну Константина, установленную 11 мая 330 г.
- Остатки стен античного ипподрома и его знаменитые памятники. Я также покажу кусочек его входного портала
- Частный дом 5 века, который не дали исследовать археологам и который, возможно, скоро будет уничтожен
- Места, где стояли в начале 5 века дома могущественных евнухов Антиоха и Лавса
- Чудом уцелевшую часть здания Большого дворца, мимо которого путешественники и жители проходят, даже не подозревая, что это такое
- Место древней церкви Иоанна Богослова и императорского золотого дворца Хрисотриклин
- Частные исторические артефакты, выставленные в холле одной из гостиниц
- Фасад великолепного дворца Буколеон и башню маяка у самой кромки Мраморного моря
- Остатки стен Никифора Фоки 10 века
- Древнейшую церковь Сергия и Вакха — творение архитекторов, создавших грандиозную Святую Софию
- Заброшенное здание в самом центре Стамбула на месте древней церкви Петра и Павла
- Мечеть 15 века, выстроенную из камней разрушенной знаменитой церкви 9 века
Истории из жизни Константинополя
- Вы узнаете, какой район 1000 лет назад считался самым престижным, как строился и менялся город, куда перемещались дворцовые постройки, какие районы были заброшены ещё до падения Константинополя в 1453 г.
- Я расскажу историю императора, судьба которого объединила сюжеты и графа Монте-Кристо, и Дон Жуана, и Робин Гуда, и даже почти евангельские сюжеты
- Также поговорим и об авантюрной жизни и преступлениях одной византийской императрицы — дочери трактирщика и тёщи киевского князя
- Вы пройдёте теми же дорогами, по которым препровождалась княгиня Ольга во время своего государственного визита в Константинополь осенью 946 г.
- Вы узнаете, кто основал три знаменитых константинопольских храма в честь Богородицы и почему именно в её честь. Найдём место одного из этих монастырей, забытое в османский период
- Я расскажу, какие удивительные древние реликвии и церкви застали и видели русские паломники в 13–15 веках
Организационные детали
- Дополнительные оплачивается перекус (по желанию)
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города, площадь Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1334 туристов
Я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если бы можно было поставить 10-ку, я бы поставила. Мы посетили экскурсию с Ольгой вместе с семьей с темя детьми (19 лет и двое детей по 13 лет). Это было
+2
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Добрый день! На эту экскурсию я хотела попасть в том году, когда были семьей в Стамбуле. Слусилось🔥🔥🔥 Ольга, провела очень интересно, познавательно, захватывающее. экскурсия наполнена историческими фактами
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Очень понравилась экскурсия и прогулка с профессиональным историком)! Я в восторге. Приятно было окунуться в эпоху византийской империи Ольга очень хорошо подготовила материал и чувствуется профессиональный подход)! Спасибо огромные за разработку этого маршрута, очень хотелось побывать в Стамбуле и пройтись по местам византийской империи!
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Р
Эта экскурсия - прекрасное "внеклассное чтение" для тех, кто не первый раз в Стамбуле, уже посмотрел все обязательные места и хочет немного углубиться в историю города и охватить менее очевидные локации. Ольга прекрасный рассказчик и приятный собеседник, с удовольствием возьму еще экскурсию в следующий приезд.
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С
Отличная экскурсия! Ольга профессиональный экскурсовод, с профильным образованием и огромным стажем. Таким, как показала Ольга нам, Стамбул- Константинополь, мы бы не увидели никогда. Рекомендуем 100%.
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Ольга - профессионал высокого уровня. дает интересные знания, необычные факты и преподносит материал, выходя за рамки сухих фактов. очень интересный рассказчик. от всей души рекомендую!
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