читать дальше уменьшить

настолько познавательно и интересно, что несмотря на то, что мы весь день ходили, мы совершенно не устали и помимо огромного количества полезных знаний мы получили от Ольги еще и заряд позитива. Ольга не просто интересный рассказчик, но и знает такие необычные места в Стамбуле, куда явно не ходят простые массовые туристы. Про каждый дом, про каждую мечеть или какую-то древнюю развалину у Ольги есть в арсенале какой-то рассказ с огромным количеством подробностей! Потрясающие знания истории сочетаются с хорошей речью и отменным чувством юмора. Мы смотрели старые дворцы, от которых остались только руины, ходили по старым дворикам с деревянными домами, ели очень вкусную еду рядом с акведуком, видели рынки и древние памятники архитектуры, залезали на смотровые площадки с фантастической красоты видами. И мы с мужем и дети были просто в восторге. Оля, огромное Вам спасибо! Только благодаря Вам мы узнали Стамбул со стольких разных сторон и увидели его не просто как простые туристы, а с позиции историка. Будем Вас рекомендовать всем своим друзьям.