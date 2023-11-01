Ольга — ваш гид в Стамбуле

Меня зовут Ольга, я «болею» Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях. Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 г, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!» Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем».

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