Константинополь: успеть увидеть исчезающий город

Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии

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С каждым годом древний Константинополь всё быстрее будто уходит под воду времени, скрываясь от нас неумолимо. То, что было доступно для посещения ещё 10-15 лет назад, сегодня, увы, невозможно даже увидеть.

«Стамбульские развалины рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое всё ещё может жить в настоящем» — так изящно сформулировал знаменитый турецкий писатель Орхан Памук состояние души, которое возникнет у вас на этой экскурсии.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • не только знаменитые античные колонны Ипподрома, но и его сохранившиеся основания стен, ступени лестниц и сиденья (надо только знать, где их искать);
  • чудом пока уцелевшую часть здания Большого дворца и остатки древней церкви, мимо которых путешественники и жители проходят, даже не подозревая, что это такое;
  • подземные цистерны с античными колоннами, где нет туристических толп, и вы можете спокойно прочувствовать атмосферу этих мест;
  • мало кому известные двухъярусные залы дворцовых построек, которые ныне спрятаны под магазинами, кафе и отелями (постараемся туда спуститься);
  • всё более разрушающийся фасад великолепного дворца Буколеон и башню маяка у самой кромки Мраморного моря;
  • древнюю церковь Сергия и Вакха — творение архитекторов, создавших грандиозную Святую Софию;
  • заброшенное здание в самом центре Стамбула, связанное и с императором Юстинианом (6 в), и с зятем Хюррем-султан — Рустемом-пашой (16 в).

Истории из жизни Константинополя

  • Вы узнаете, какой район 1000 лет назад считался самым престижным, как строился и изменялся город, куда перемещались дворцовые постройки, какие районы были заброшены ещё до падения Константинополя в 1453 г.
  • Я расскажу историю византийского императора, судьба которого объединила сюжеты и графа Монте-Кристо, и Дон Жуана, и Робин Гуда, и даже почти евангельские сюжеты.
  • Также поговорим и об авантюрной жизни и преступлениях одной византийской императрицы — дочери трактирщика и тёщи киевского князя.
  • Вы пройдёте теми же дорогами, по которым препровождалась княгиня Ольга во время своего государственного визита в Константинополь осенью 946 г.
  • Посетим Музей мозаик Большого дворца.
  • И пройдём по маршруту древнего перехода Дворца — сейчас это галерея с магазинами сувениров, текстиля, керамики и ковров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Музей мозаик — примерно 3 доллара с человека, а также перекус (опционально)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ипподрома (центр города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Авторские
Площадь Ипподром
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