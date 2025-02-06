Константинополь – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Константинополь» в Стамбуле, цены от €30, скидки до 4%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Пешая
скидка
4%
22 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Стамбулу
Откройте для себя магию вечернего Стамбула, посещая Айя-Софию и Цистерну Базилика в мини-группе. Незабываемые впечатления без толп туристов
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 16:00
1 мар в 16:00
3 мар в 16:00
4543 за человека
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Путешествие по культовым местам Стамбула: Айя-София, её музей и Малая Айя-София. Узнайте о 1500-летней истории и смешении культур
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30, в пятницу в 15:30
Завтра в 15:30
1 мар в 10:00
30 за человека
История христианства в Стамбуле
Пешая
4 отзыва
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История христианства в Стамбуле
Посетить в мини-группе Вселенский патриархат, Влахернскую церковь Богородицы и монастырь Хора
Начало: У немецкого фонтана
Расписание: в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2025
    История христианства в Стамбуле
    Получила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры по истории христианства в Стамбуле. Всем порекомендую Сейхана как экскурсовода.
    Получила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры поПолучила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры поПолучила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры поПолучила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры поПолучила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры по
  • А
    Анжелла
    5 февраля 2025
    Три Софии: прогулка по мечетям и музею
    Экскурсию проводил очень профессиональный экскурсовод - Болубей, отличное знание русского языка, истории Стамбула. Ответил на все интересующие вопросы. Интересно и увлечённо рассказывал, спасибо большое. Очень довольны.
  • И
    Илья
    27 января 2025
    Три Софии: прогулка по мечетям и музею
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Расим - замечательный экскурсовод: рассказывает все очень интересно и с удовольствием отвечает на все вопросы по экскурсии и не только. Уже забронировали другую экскурсию с Расимом!
  • S
    Svetlana
    9 января 2025
    Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
    Заказывала групповую экскурсию, но кроме меня никто не записался на эту дату. Со мной заранее списался экскурсовод Айдын и согласовал
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    время проведения экскурсии, таким образом у меня была индивидуальная экскурсия. Айдын очень интеллигентный, хорошо воспитанный человек, с глубоким знанием истории и различных религий. Провел мне увлекательную экскурсию, отвечал на вопросы, помог с оплатой входных билетов в Собор и Цистерну, так как я не успела поменять валюту. Я не знала, где поужинать, Айдын дал свои рекомендации, и место действительно оказалось хорошим и вкусным. Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода. Обращаю внимание, что экскурсия идет исключительно по обозначенным в названии объектам: Айя-София и Цистерна Базилика и немного по тем улицам, по которым мы шли к этим достопримечательностям.

  • Я
    Яна
    17 декабря 2024
    Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
    Айдын, очень интересно и познавательно рассказывает историю Византии. Необыкновенный собеседник. Однозначно рекомендую Айдына, как знатока истории города. Благодарю
  • V
    Victoria
    14 ноября 2024
    Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
    Наша экскурсия была в сопровождении гида Али. Нам очень понравилась экскурсия. Очень объемный материал, в рассказе человека, который явно любит своё дело. Интересные факты, хорошее чувство юмора гида сделали наши первые часы в Стамбуле уже незабываемые.
  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Три Софии: прогулка по мечетям и музею
    Замечательная, насыщенная прогулка. Рады, что взяли эту экскурсию. В свободном посещении было бы абсолютно другое восприятие. Расим- прекрасный рассказчик, с чувством юмора, знанием предмета и любовью к своему делу. Рекомендуем!
  • S
    Svetlana
    13 сентября 2024
    История христианства в Стамбуле
    Хороший вариант экскурсии, только в пятницу в Монастырь Хора нас не пустили совсем из за службы, поэтому знайте и на
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    пятницу не берите этот вариант. А так как бонусом мы попали на службу во Влахернскую церковь и в Храме Георгия Победоносца при Патриархии ко всем святыням удалось побывать.

  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    История христианства в Стамбуле
    Огромное спасибо за экскурсии! Прекрасное знание истории, верно выстроенный маршрут пешеходной экскурсии по городу, легко и доступно изложенная информация оставила наилучшее впечатление о его работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Константинополь»

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  1. Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
  2. Три Софии: прогулка по мечетям и музею
  3. История христианства в Стамбуле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Айя-София
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Константинополь" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 75 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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