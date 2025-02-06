скидка
4%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Стамбулу
Откройте для себя магию вечернего Стамбула, посещая Айя-Софию и Цистерну Базилика в мини-группе. Незабываемые впечатления без толп туристов
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 16:00
1 мар в 16:00
3 мар в 16:00
45€43 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Путешествие по культовым местам Стамбула: Айя-София, её музей и Малая Айя-София. Узнайте о 1500-летней истории и смешении культур
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30, в пятницу в 15:30
Завтра в 15:30
1 мар в 10:00
€30 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История христианства в Стамбуле
Посетить в мини-группе Вселенский патриархат, Влахернскую церковь Богородицы и монастырь Хора
Начало: У немецкого фонтана
Расписание: в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 февраля 2025Получила огромное удовольствие от экскурсии. Она была познавательна, интересна и охватила все основные памятники культуры по истории христианства в Стамбуле. Всем порекомендую Сейхана как экскурсовода.
- ААнжелла5 февраля 2025Экскурсию проводил очень профессиональный экскурсовод - Болубей, отличное знание русского языка, истории Стамбула. Ответил на все интересующие вопросы. Интересно и увлечённо рассказывал, спасибо большое. Очень довольны.
- ИИлья27 января 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Расим - замечательный экскурсовод: рассказывает все очень интересно и с удовольствием отвечает на все вопросы по экскурсии и не только. Уже забронировали другую экскурсию с Расимом!
- SSvetlana9 января 2025Заказывала групповую экскурсию, но кроме меня никто не записался на эту дату. Со мной заранее списался экскурсовод Айдын и согласовал
- ЯЯна17 декабря 2024Айдын, очень интересно и познавательно рассказывает историю Византии. Необыкновенный собеседник. Однозначно рекомендую Айдына, как знатока истории города. Благодарю
- VVictoria14 ноября 2024Наша экскурсия была в сопровождении гида Али. Нам очень понравилась экскурсия. Очень объемный материал, в рассказе человека, который явно любит своё дело. Интересные факты, хорошее чувство юмора гида сделали наши первые часы в Стамбуле уже незабываемые.
- ЕЕлена27 октября 2024Замечательная, насыщенная прогулка. Рады, что взяли эту экскурсию. В свободном посещении было бы абсолютно другое восприятие. Расим- прекрасный рассказчик, с чувством юмора, знанием предмета и любовью к своему делу. Рекомендуем!
- SSvetlana13 сентября 2024Хороший вариант экскурсии, только в пятницу в Монастырь Хора нас не пустили совсем из за службы, поэтому знайте и на
- ООльга5 сентября 2024Огромное спасибо за экскурсии! Прекрасное знание истории, верно выстроенный маршрут пешеходной экскурсии по городу, легко и доступно изложенная информация оставила наилучшее впечатление о его работе!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Константинополь»
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