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время проведения экскурсии, таким образом у меня была индивидуальная экскурсия. Айдын очень интеллигентный, хорошо воспитанный человек, с глубоким знанием истории и различных религий. Провел мне увлекательную экскурсию, отвечал на вопросы, помог с оплатой входных билетов в Собор и Цистерну, так как я не успела поменять валюту. Я не знала, где поужинать, Айдын дал свои рекомендации, и место действительно оказалось хорошим и вкусным. Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода. Обращаю внимание, что экскурсия идет исключительно по обозначенным в названии объектам: Айя-София и Цистерна Базилика и немного по тем улицам, по которым мы шли к этим достопримечательностям.